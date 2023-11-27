«СПБ Биржа» запланировала обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент с заявлением о банкротстве Статьи редакции
Суд вернул заявление о банкротстве самой бирже — хотя та заявляла, что не подавала его.
- Площадка обратится в правоохранительные органы в «ближайшее время», чтобы инциировать «расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве».
- 24 ноября 2023 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Внимание на это 27 ноября обратил РБК.
- Компания сообщение о подаче иска опровергла: «“СПБ Биржа” обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет». Также в карточке компании на Федресурсе нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой «СПБ Биржи» обратиться с заявлением о признании площадки несостоятельной.
- На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения начали восстанавливаться.
- Уже вечером 27 ноября Арбитражный суд объявил, что не принял заявление о банкротстве, и вернул его «СПБ Бирже». Компания уточнила, что причиной стали «ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска», и напомнила, что не подавала никаких документов.
- В ЦБ на фоне подачи иска пообещали проанализировать скачки акций платформы: «Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
- В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Минфин США продлил до 31 января 2024 года возможность отдельных операций с площадкой.
- После введения санкций биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
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Главное не выйти на самих себя...
Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал, но ещё и в штаны насрал.
Вот ваш шведский увеличитель пениса - Но это не мое. - Вот чек на оплату, подписанный вами...
Ну и тд
https://youtu.be/sRk_-pgYfWk?si=frfjSugBK5bwUyq_
Вот это норм дамп был
Клоуны
А почему клоуны? Если они и правда этого заявления не подавали, то естественно есть желание разобраться кто его подал, зачем, подсчитать понесенные убытки и возместить их. Вроде бы всё адекватно
Если желание есть, то заявление было бы написано, сегодня. А не в ближайшее время.
Заявление будет подано сразу после разблокировки активов клиентов 😀 а пока в связи с ситуацией все силы биржи брошены на написание заявления, поэтому разблокировка откладывается до дня банкротства
Вам бы официальные релизы выпускать. Очень похоже.
Чтоб корректно написать зачем спешить
Да-да. Торги тоже возобновятся в ближайшее время. Надо только подождать, всё будет.
Ну да, у биржи же сотрудников нет, которые знают как корректно писать заявления. Я так понимаю целая биржа сейчас на Авито ищет юриста для составления заявления?)
А, ну раз сам Мурад Муртазалиев выражает недовольство скоростью написания заявлений, то тогда да, претензия валидная. Мураду внутренняя кухня биржи всяко виднее, чем всяким там сотрудникам и юридическому отделу. ;)
Ну да, ситуация настолько серьезная, что сам Сербский Патриот рассказывает прожелание разобраться кто его подал, зачем, подсчитать понесенные убытки и возместить их
А по факту, биржа будет подавать заявление когда-нибудь потом, в будущем. Это исключительно, потому что ситуация серьезная)
Любимая наивность с налетом серебренника )))
Да хватит трепыхаться. Всё равно ж скоро заявят о банкротстве. Инфа 88,14%.
Да но так ко они получается удерживают чужую собственность в виде бумаг и не дают право собственникам распоряжаться своими активами. Их не только обанкротить нужно а ещё и пересажать по отдельным камерам и изолировать вообще с внешним миром.
Кто-то на этом смог заработать
А кто-то не смог
По фактам
Что не новость, то "Пусть говорят"
А чего так нервничать? Ну вынесли марджин коллы и стоплоссы ни и что?
А чё, так можно было?
цитата: "Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда." т. е. куча народа на законных основаниях могут подать такое заявление. и наказать этого кого то не получится
товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка...
Реально кто после февраля 2022 и волны санкций что была и что еще будет торговал на бирже зарубежными акциями, ну это, как говорят немцы идиотен тест пройден…
Тут главное не выйти на самих себя 😅