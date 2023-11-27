Право
Евгения Евсеева

«СПБ Биржа» запланировала обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент с заявлением о банкротстве Статьи редакции

Суд вернул заявление о банкротстве самой бирже — хотя та заявляла, что не подавала его.

  • Площадка обратится в правоохранительные органы в «ближайшее время», чтобы инциировать «расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве».
  • 24 ноября 2023 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Внимание на это 27 ноября обратил РБК.
  • Компания сообщение о подаче иска опровергла: «“СПБ Биржа” обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет». Также в карточке компании на Федресурсе нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой «СПБ Биржи» обратиться с заявлением о признании площадки несостоятельной.
  • На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения начали восстанавливаться.
  • Уже вечером 27 ноября Арбитражный суд объявил, что не принял заявление о банкротстве, и вернул его «СПБ Бирже». Компания уточнила, что причиной стали «ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска», и напомнила, что не подавала никаких документов.
  • В ЦБ на фоне подачи иска пообещали проанализировать скачки акций платформы: «Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
  • В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Минфин США продлил до 31 января 2024 года возможность отдельных операций с площадкой.
  • После введения санкций биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.

#новости #спббиржа

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 Премудрый пискарь

Главное не выйти на самих себя...

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Юрий Б.

Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.

Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал, но ещё и в штаны насрал.

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Юрий Б.
Суд вернул заявление о банкротстве самой бирже — хотя та заявляла, что не подавала его

Вот ваш шведский увеличитель пениса - Но это не мое. - Вот чек на оплату, подписанный вами...

Ну и тд

https://youtu.be/sRk_-pgYfWk?si=frfjSugBK5bwUyq_

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Al

Вот это норм дамп был

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Pavel Loginov

Клоуны

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Горделивый Сербский Патриот

А почему клоуны? Если они и правда этого заявления не подавали, то естественно есть желание разобраться кто его подал, зачем, подсчитать понесенные убытки и возместить их. Вроде бы всё адекватно

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Мурад Муртазалиев

Если желание есть, то заявление было бы написано, сегодня. А не в ближайшее время.

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Михаил

Заявление будет подано сразу после разблокировки активов клиентов 😀 а пока в связи с ситуацией все силы биржи брошены на написание заявления, поэтому разблокировка откладывается до дня банкротства

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Александр Озерцов

Вам бы официальные релизы выпускать. Очень похоже.

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Alexandr Krott

Чтоб корректно написать зачем спешить

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Александр Озерцов

Да-да. Торги тоже возобновятся в ближайшее время. Надо только подождать, всё будет.

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Мурад Муртазалиев

Ну да, у биржи же сотрудников нет, которые знают как корректно писать заявления. Я так понимаю целая биржа сейчас на Авито ищет юриста для составления заявления?)

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Горделивый Сербский Патриот

А, ну раз сам Мурад Муртазалиев выражает недовольство скоростью написания заявлений, то тогда да, претензия валидная. Мураду внутренняя кухня биржи всяко виднее, чем всяким там сотрудникам и юридическому отделу. ;)

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Мурад Муртазалиев

Ну да, ситуация настолько серьезная, что сам Сербский Патриот рассказывает про

желание разобраться кто его подал, зачем, подсчитать понесенные убытки и возместить их

А по факту, биржа будет подавать заявление когда-нибудь потом, в будущем. Это исключительно, потому что ситуация серьезная)

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Борис Интеграторов

Любимая наивность с налетом серебренника )))

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Слегка Придурковатый

Да хватит трепыхаться. Всё равно ж скоро заявят о банкротстве. Инфа 88,14%.

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Ярослав Золов

Да но так ко они получается удерживают чужую собственность в виде бумаг и не дают право собственникам распоряжаться своими активами. Их не только обанкротить нужно а ещё и пересажать по отдельным камерам и изолировать вообще с внешним миром.

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Ale K

Кто-то на этом смог заработать

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дед Мазай и брюнеты

А кто-то не смог

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Ale K

По фактам

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Артём Кречетов

Что не новость, то "Пусть говорят"

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Михаил

А чего так нервничать? Ну вынесли марджин коллы и стоплоссы ни и что?

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Колян

А чё, так можно было?

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Nick

цитата: "Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда." т. е. куча народа на законных основаниях могут подать такое заявление. и наказать этого кого то не получится

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President of the United States

товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка...

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Михаил

Реально кто после февраля 2022 и волны санкций что была и что еще будет торговал на бирже зарубежными акциями, ну это, как говорят немцы идиотен тест пройден…

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Murat Sirius

Тут главное не выйти на самих себя 😅

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