Право
Полина Лааксо

Британский регулятор заявил, что покупка Figma компанией Adobe может подорвать конкуренцию и развитие рынка Статьи редакции

Adobe и Figma с выводами не согласились.

Источник: Reddit
  • Управление Великобритании по конкуренции и рынкам, которое с июля 2023 года изучает сделку Adobe и Figma, пришло к выводу, что соглашение «уничтожит конкуренцию между двумя крупными компаниями на рынках программного обеспечения для продуктового дизайна, редактирования изображений и создания иллюстраций», пишет WSJ.
  • По мнению регулятора, сделка приведёт к сокращению количества инноваций, затормозит разработку новых конкурентоспособных продуктов и «избавит флагманские продукты Adobe — как Photoshop и Illustrator — от угрозы в лице Figma».
  • В Adobe сообщили WSJ, что «разочарованы» выводами управления и не согласны с его «взглядом» на дело. Компания изучает предварительные данные расследования и собирается обсудить их с регулятором. В Figma добавили, что «не конкурируют с Adobe сейчас и не собираются делать этого в будущем». Вместе компании, наоборот, принесут клиентам ещё большую ценность, подчеркнули обе стороны сделки.
  • Управление будет принимать обратную связь от заинтересованных сторон до 19 декабря 2023 года. Одобрение сделки будет зависеть от дальнейших обсуждений. Принять окончательное решение должны до 25 февраля 2024 года, пишет FT. О рисках подорвать честную конкуренцию говорил также и регулятор в ЕС — в середине ноября 2023-го.
  • Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в 2022 году и рассчитывала закрыть сделку до конца 2023-го.
Дизайн
Полина Лааксо
«Сперва все шутили, потом приуныли»: чего ждут от сделки Adobe и Figma на $20 млрд акционеры и пользователи Статьи редакции

Пока компании говорят о деньгах и возможностях, пользователи «поминают» Figma и шутят, что в будущем будут качать «кряки» для неё с торрент-трекеров.

«Добро пожаловать, Figma». Источник: Twitter

#новости #adobe #figma

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15 комментариев
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 Denis Bystruev
В Figma добавили, что «не конкурируют с Adobe сейчас и не собираются делать этого в будущем»

Странно — практически все дизайнеры, кто присылали раньше макет в Adobe XD, теперь делают это в Фигме.

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Вася Пражкин

За 20 лярдов баксов они все что хочешь скажут, хоть ежиками назовутся.

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Максим Мостовой

Именно поэтому и не конкурируют

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Lily07

Фи , ушла от Photoshop , теперь только GIMP + Stable Diffusion

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Вася Пражкин

сочувствую

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Родитель 1

Регулятор во всем прав.

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Alexandr Lyubeznov

Все потому что он Британский?

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Колян

Опять либералы виноваты

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Илья Попов

"Вместе компании, наоборот, принесут клиентам ещё большую ценность, подчеркнули обе стороны сделки."
Не понял, это означает, что фигма останется бесплатной для обучения или за большую ценность надо будет платить соответственно большой ценности?

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Кузя

Ну русским по белому же написано, принесут еще большую ценность, а за ценность надо платить)) А за большую вдвойне

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Techno George

Правильно сделали

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Вадим Д.

А очень надеюсь что Adobe не купит Figma. Вот прямо очень-очень.
Хотя и продукты адобовцев уважаю, но они же сделают из фигмы очередной XD или XF... Не надо, а?

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Mike Amir

а вот если бы купили corel...

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Александр Кайт

Похоже, у когда-то единственного и популярного Adobe теперь проблемы.
Выдохся.

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Роман
Вместе компании, наоборот, принесут клиентам ещё большую ценность, подчеркнули обе стороны сделки.

И, конечно же, платные аккаунты для ффсех групп юзеров ибо эдоб иначе не умеет

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