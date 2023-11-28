Британский регулятор заявил, что покупка Figma компанией Adobe может подорвать конкуренцию и развитие рынка Статьи редакции
Adobe и Figma с выводами не согласились.
- Управление Великобритании по конкуренции и рынкам, которое с июля 2023 года изучает сделку Adobe и Figma, пришло к выводу, что соглашение «уничтожит конкуренцию между двумя крупными компаниями на рынках программного обеспечения для продуктового дизайна, редактирования изображений и создания иллюстраций», пишет WSJ.
- По мнению регулятора, сделка приведёт к сокращению количества инноваций, затормозит разработку новых конкурентоспособных продуктов и «избавит флагманские продукты Adobe — как Photoshop и Illustrator — от угрозы в лице Figma».
- В Adobe сообщили WSJ, что «разочарованы» выводами управления и не согласны с его «взглядом» на дело. Компания изучает предварительные данные расследования и собирается обсудить их с регулятором. В Figma добавили, что «не конкурируют с Adobe сейчас и не собираются делать этого в будущем». Вместе компании, наоборот, принесут клиентам ещё большую ценность, подчеркнули обе стороны сделки.
- Управление будет принимать обратную связь от заинтересованных сторон до 19 декабря 2023 года. Одобрение сделки будет зависеть от дальнейших обсуждений. Принять окончательное решение должны до 25 февраля 2024 года, пишет FT. О рисках подорвать честную конкуренцию говорил также и регулятор в ЕС — в середине ноября 2023-го.
- Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в 2022 году и рассчитывала закрыть сделку до конца 2023-го.
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Странно — практически все дизайнеры, кто присылали раньше макет в Adobe XD, теперь делают это в Фигме.
За 20 лярдов баксов они все что хочешь скажут, хоть ежиками назовутся.
Именно поэтому и не конкурируют
Фи , ушла от Photoshop , теперь только GIMP + Stable Diffusion
сочувствую
Регулятор во всем прав.
Все потому что он Британский?
Опять либералы виноваты
"Вместе компании, наоборот, принесут клиентам ещё большую ценность, подчеркнули обе стороны сделки."
Не понял, это означает, что фигма останется бесплатной для обучения или за большую ценность надо будет платить соответственно большой ценности?
Ну русским по белому же написано, принесут еще большую ценность, а за ценность надо платить)) А за большую вдвойне
Правильно сделали
А очень надеюсь что Adobe не купит Figma. Вот прямо очень-очень.
Хотя и продукты адобовцев уважаю, но они же сделают из фигмы очередной XD или XF... Не надо, а?
а вот если бы купили corel...
Похоже, у когда-то единственного и популярного Adobe теперь проблемы.
Выдохся.
И, конечно же, платные аккаунты для ффсех групп юзеров ибо эдоб иначе не умеет