Право
Таня Боброва

ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольных законов за повышение цен на 10,2% без «достаточных оснований» Статьи редакции

Оператор пояснил, что речь про несколько архивных тарифов, условия по ним вернут.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на «Мегафон» в сентябре 2023 года.
  • Ведомство отметило, что оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и «не представил службе достаточных оснований для повышения».
  • Комиссия ФАС признала оператора виновным в «установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги» (п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конуренции»). Размер штрафа определят во время административного расследования. По ч.1 ст.14.31 КоАП штраф для юрлиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.
  • Компания во время заседания комиссии сообщила, что снизит указанные тарифы до 15 февраля 2024 года, отметили в ФАС.
  • В «Мегафоне» подтвердили vc.ru, что согласились вернуть условия нескольких архивных тарифов, которые меняли в январе 2023 года: «Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года».
  • В компании отметили, что процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива «имеет вполне объективные причины, а совокупный рост стоимости услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%».

#новости #фас #мегафон

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27 комментариев
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 Telman

У меня по всем моим номерам подняли цены. Спрятали куда-то безлимит. Не дают использовать новые фишки. Постоянно названивают и предлагают новый тариф с новыми фишка и, в котором нет безлимита.

И это все на фоне реально серьезного падение качества связи, как в Мск, так и в СПб. :/

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Stas Sokolov

А помните был тариф 20 секунд бесплатно :) Я этих упырей шлю лесом, когда они предлагают "более выгодный" тариф. Смешно же. Выгодный для них - конечно. Больше денег будет стоить - конечно. Но где выгода для меня? На 20 лет нашего сотрудничества подарили мне 30 бесплатных СМС, блять СМС, Карл :)

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xbevice

А цены у вас в у.е.?

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Stas Sokolov

Почему? В деревянных, сермяжных рублях цены.

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Silver Surfer

Я вообще трубку не беру никогда. Смысл с ними разговаривать?

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Stas Sokolov

А как же послать? :)

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Бабунов

Сорвать злость на бедных операторах?

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Stas Sokolov

Никакой злости. Иногда интересно поболтать.

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Stas Sokolov

В моем тарифе текущем безлимитный интернет стоит 150 рублей.

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Ale K

Так их

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Вася Пражкин

А почему только их? Может по строителям тоже пройтись стоит?

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Ale K

За что?
Тут претензии надо в сторону авторов льготной ипотеки слать...

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xbevice

8 миллионам абонентов повысили цены -> штраф, в худшем случае по 40 копеек за каждого.

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Вадим Д.

ДА 🤘🏻 Не всё ж блогеров штрафовать.

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Толя Германофф

Мегафону такой штраф как капля в море

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Кирилл Фотькин

Интересно, а сколько процентов индексации является "достаточно обоснованным"?)

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Дмитрий Тимофеев

ФАС только проверяет мобильных операторов? Эр-телеком (Дом.ru) изменял условия тарифов с 1 мая 2023 на 99 руб., сейчас с 1 января 2024 на 104 руб. И до этого часто повышал стоимость. Но в новостях вижу только проверку мобильных операторов: Мегафон, Теле 2, МТС.

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Дмитрий Тимофеев

Нашёл новость, что месяц назад ФАС не получала жалоб на рост цен на домашний интернет: "В настоящее время у ФАС России отсутствует информация о росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также информация о наличии предпосылок для такого роста. Жалобы на рост стоимости этих услуг в ФАС России также не поступали", - сообщила служба.

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Елена Иванова

Серьезная тема на самом деле, поднимая цены на тарифы уровень жизни у многих не меняется. В деревнях многих только Мегафон и ловит до сих пор 1 вышка а связи нет и за это платить высокую цену когда там зарплат нет.

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Vlad

А дальше то что? Цены вернули прежние????

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mega7tlt

Если реально для 8.2 млн абонентов подняли, то лям штрафа это смешно

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Виктор Мейксон

если средний абонент платит рублей 300 в месяц, например, то 10% это 30₽, умножаем на 8 млн. и получаем 240₽ млн.

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Doco4ka

А где можно ознакомится со списком тарифов, по которым должны вернуть обратно условия?

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Rafa Ramazanoff

С архивными тарифами они как обычно мутят, помимо поднятия цен, то безлимитный интернет урежут то нужно отдельно безлимит уже подключать...

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Русик Чебот

Почему-то становится очень радостно, когда Мегафон штрафуют)

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oleg.pimenov

Мегафон реально тотальный нарушитель. Давно сменил его на другого оператора, с их ценами разориться можно.

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Юрий Карпов

Где тщательные проверки Теле-2? По-прежнему за раздачу трафика на сторонние устройства приходит оповещение о том, лимит интернета исчерпан и дальше за деньги, хоть и анлим. (хотя вроде как ФАС предписала убрать ограничения).

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