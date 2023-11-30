ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольных законов за повышение цен на 10,2% без «достаточных оснований» Статьи редакции
Оператор пояснил, что речь про несколько архивных тарифов, условия по ним вернут.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на «Мегафон» в сентябре 2023 года.
- Ведомство отметило, что оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и «не представил службе достаточных оснований для повышения».
- Комиссия ФАС признала оператора виновным в «установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги» (п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конуренции»). Размер штрафа определят во время административного расследования. По ч.1 ст.14.31 КоАП штраф для юрлиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.
- Компания во время заседания комиссии сообщила, что снизит указанные тарифы до 15 февраля 2024 года, отметили в ФАС.
- В «Мегафоне» подтвердили vc.ru, что согласились вернуть условия нескольких архивных тарифов, которые меняли в январе 2023 года: «Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс мы планируем к середине февраля 2024 года».
- В компании отметили, что процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива «имеет вполне объективные причины, а совокупный рост стоимости услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%».
673 показа
909 открытий
У меня по всем моим номерам подняли цены. Спрятали куда-то безлимит. Не дают использовать новые фишки. Постоянно названивают и предлагают новый тариф с новыми фишка и, в котором нет безлимита.
И это все на фоне реально серьезного падение качества связи, как в Мск, так и в СПб. :/
А помните был тариф 20 секунд бесплатно :) Я этих упырей шлю лесом, когда они предлагают "более выгодный" тариф. Смешно же. Выгодный для них - конечно. Больше денег будет стоить - конечно. Но где выгода для меня? На 20 лет нашего сотрудничества подарили мне 30 бесплатных СМС, блять СМС, Карл :)
А цены у вас в у.е.?
Почему? В деревянных, сермяжных рублях цены.
Я вообще трубку не беру никогда. Смысл с ними разговаривать?
А как же послать? :)
Сорвать злость на бедных операторах?
Никакой злости. Иногда интересно поболтать.
В моем тарифе текущем безлимитный интернет стоит 150 рублей.
Так их
А почему только их? Может по строителям тоже пройтись стоит?
За что?
Тут претензии надо в сторону авторов льготной ипотеки слать...
8 миллионам абонентов повысили цены -> штраф, в худшем случае по 40 копеек за каждого.
ДА 🤘🏻 Не всё ж блогеров штрафовать.
Мегафону такой штраф как капля в море
Интересно, а сколько процентов индексации является "достаточно обоснованным"?)
ФАС только проверяет мобильных операторов? Эр-телеком (Дом.ru) изменял условия тарифов с 1 мая 2023 на 99 руб., сейчас с 1 января 2024 на 104 руб. И до этого часто повышал стоимость. Но в новостях вижу только проверку мобильных операторов: Мегафон, Теле 2, МТС.
Нашёл новость, что месяц назад ФАС не получала жалоб на рост цен на домашний интернет: "В настоящее время у ФАС России отсутствует информация о росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также информация о наличии предпосылок для такого роста. Жалобы на рост стоимости этих услуг в ФАС России также не поступали", - сообщила служба.
Серьезная тема на самом деле, поднимая цены на тарифы уровень жизни у многих не меняется. В деревнях многих только Мегафон и ловит до сих пор 1 вышка а связи нет и за это платить высокую цену когда там зарплат нет.
А дальше то что? Цены вернули прежние????
Если реально для 8.2 млн абонентов подняли, то лям штрафа это смешно
если средний абонент платит рублей 300 в месяц, например, то 10% это 30₽, умножаем на 8 млн. и получаем 240₽ млн.
А где можно ознакомится со списком тарифов, по которым должны вернуть обратно условия?
С архивными тарифами они как обычно мутят, помимо поднятия цен, то безлимитный интернет урежут то нужно отдельно безлимит уже подключать...
Почему-то становится очень радостно, когда Мегафон штрафуют)
Мегафон реально тотальный нарушитель. Давно сменил его на другого оператора, с их ценами разориться можно.
Где тщательные проверки Теле-2? По-прежнему за раздачу трафика на сторонние устройства приходит оповещение о том, лимит интернета исчерпан и дальше за деньги, хоть и анлим. (хотя вроде как ФАС предписала убрать ограничения).