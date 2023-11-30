Право
Артур Томилко

Суд оштрафовал Apple на 12 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Первый штраф компания получила летом 2022 года.

  • Мировой суд в Москве рассмотрел протокол об отказе Apple локализовать данные россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП), передаёт корреспондент ТАСС.
  • Компанию признали виновной в повторном правонарушении и назначили штраф в размере 12 млн рублей. Максимальный штраф по этой статье — 18 млн рублей.
  • В июле 2022 года московский суд назначил Apple первый штраф за отказ локализовать данные россиян. Тогда он составил 2 млн рублей.

#новости #apple #штрафы

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Вадим Д.

Что за жалкие потуги! Почему суд стесняется обанкротить Apple?!

Где штрафы 12 млрд ₽ в секунду?

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Слава Тулин

Мда… Видимо Apple разориться из-за такого штрафа то))

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