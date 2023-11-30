Суд оштрафовал Apple на 12 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Первый штраф компания получила летом 2022 года.
- Мировой суд в Москве рассмотрел протокол об отказе Apple локализовать данные россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП), передаёт корреспондент ТАСС.
- Компанию признали виновной в повторном правонарушении и назначили штраф в размере 12 млн рублей. Максимальный штраф по этой статье — 18 млн рублей.
- В июле 2022 года московский суд назначил Apple первый штраф за отказ локализовать данные россиян. Тогда он составил 2 млн рублей.
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Что за жалкие потуги! Почему суд стесняется обанкротить Apple?!
Где штрафы 12 млрд ₽ в секунду?
Мда… Видимо Apple разориться из-за такого штрафа то))