ФАС возбудила третье за месяц дело против «Альфа-банка» из-за нарушения закона о рекламе Статьи редакции
Снова — из-за «трудночитаемых» сносок с условиями обслуживания.
- Регулятор завёл дело из-за рекламного видео, в котором сообщалось о возможности годового беспроцентного использования карты «Альфа-банка» и предоставлении кешбэка 100% за первую покупку.
- «Существенная информация» об условиях беспроцентного периода, минимальной сумме первой покупки и максимальном размере кешбэка в ролике была указана «трудным для восприятия способом в течение короткого времени», посчитали в ФАС.
- Кроме того, в рекламе утверждалось, что «“Альфа-банк” – лучший мобильный банк», после чего следовала сноска «по версии Markswebb». Однако такая оценка «не может рассматриваться как объективный критерий сравнения с продуктами других банков», подчеркнул регулятор.
- Это уже третье за месяц дело ФАС против «Альфа-банка». Первое ведомство возбудило 1 ноября 2023 года из-за рекламы кредитки с «трудночитаемой» сноской о сроке бесплатного обслуживания. Второе служба завела 9 ноября из-за рекламы минимальной ставки по кредиту в 4,5% с «трудными для восприятия» условиями получения.
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Пожалуйста еще один штраф
А тут за что? У них фонд насколько я знаю
Альфа-банк ещё нагло врёт в рекламе, что у него самая высокая ставка по депозитам в 15%, но на деле это не ставка, а доходность с учётом капитализации, а реальная ставка 14%. Хотя такая у многих и некоторых даже есть выше например 14,1%
АЛЬФА БАНК мошенники.С Альфа Страхования Жизнь обманывают клиентов.Много лет и по сей день.
Да они все так рекламируются, но прячутся за обтекаемой формулировкой "до 15%".
Есть 15
Ставка даже 13,84%. А 15% это доходность с капитализацией для депозита на 3 года
У кого выше ставка?
У Тинькофф если от 6 до 12 месяцев депозит ставка 14,1%
Серьезно?) Реклама нужна, чтобы узнать о существовании, а подробнее условия стоит уже самому читать...
Погодите, конечно не по теме но все же. А куда заявление писать на RuTub там целый сезон Наша Раша лежит от самого Rutub с Дулиным и Михалычем. А это ни в какие ворота не лезет, пропаганда ЛГБТ в открытом виде, да еще и целый сезон.
Или все таки это другое?
В прокуратуру.
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionrequest
Доносчиками повеяло
Практически вся реклама от банков сейчас лживая, я считаю что ЦБ нужно их безбожно штрафовать за все эти "4% по кредиту".
Это просто маркетинг, отдать должное, у альфы неплохой) Мне кажется, люди, которые реально пойдут относить свои деньги в банк, явно получше узнают все условия..
Вам кажется
Да че прикопались к этой рекламе...
Ничего удивительного, у них рекламы сейчас больше всех вот и привлекают внимание тех, кто хочет тоже на этом заработать)
Всё в кавычках и это правильно. И не лучший, да и версия у карманного Markswebb так себе.
Учитывая стоимость рекламы на тв и суммы штрафа, можно штрафоваться каждый месяц
Отличная инициатива. Лизинговые компании и всех остальных тоже пора проверить на предмет оформления договоров неподдающихся оперативному ознакомлению.
На VC есть статья:
Человек спросил можно ли просрочить платежи (сезонный бизнес), менеджер лизинговой компании ответил: «конечно можно». Через два-три месяца начали звонить коллекторы и грубо отбирать предмет лизинга, что несоизмеримо по убыткам с уже внесенным авансом и осуществленными платежами. Менеджер после этого отказывается от своих слов и, после того, как жертва попала в сети, вообще не берет трубку. Такие же истории я слышала и от знакомых. Так лизинговые компании «кидают» граждан не знающих свои права и закон о лизинге. Многие даже не судятся и лизингам это очень нравится. Незаконное обогащение. Здесь тоже пора принять меры. Все условия должны быть озвучены устно и письменно в читабельном виде, а не роман на 52 листах с подстегиванием «давайте быстрее подписывайте», который не смогли прочитать и осмыслить даже корпоративные юристы незнакомые с лизинговым правом, как описывает автор статьи.
Ага, может еще ВТБ Лизинг проверить?
Это наверно самое безобидное от Альфа Банка.Что хотят то и творят.Мошенники.
Коммент не совсем по теме, но все же мне интересно. За рекламу у Инстасамки их оштрафовали или нет? Там erid не указан https://www.instagram.com/reel/CzWadB1MUri/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==