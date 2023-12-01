Право
Полина Лааксо

Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана Статьи редакции

В противном случае сервису грозила блокировка в стране.

  • Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане и с 1 декабря 2023 года начал работу в республике под управлением юрлица ООО «YandexGo UB».
  • «С этой даты сервис будет вести учёт в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана, выставлять первичные документы, представлять отчётность и уплачивать установленные налоги», — сообщил Налоговый комитет страны.
  • Вопрос выдачи фискальных чеков самозанятых и юрлиц за поездки уже прорабатывается.
Источник: Sputnik
  • Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана начал проверку рынка агрегаторов такси в стране в октябре 2022 года. Ведомство проверяло данные о количестве пользователей и водителей, транзакций и поездок, общем объёме оборота услуг, размере и распределении комиссий.
  • В марте 2023 года сведения запросили и у Yandex Go. Налоговый комитет Узбекистана тогда отмечал, что Ridetech International B.V. не платит налоги в стране, так как компания зарегистрирована в Нидерландах, а между королевством и республикой действует договор об избежании двойного налогообложения.
  • В сентябре местный регулятор потребовал от Yandex Go «организовать деятельность» в соответствии с законами до 1 декабря. В октябре руководитель сервиса в СНГ Кирилл Свинцов рассказывал, что компания уже зарегистрировала юрлицо в республике и рассчитывает завершить локализацию к назначенному сроку.

#яндекс #узбекистан #новости

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Xush kelibsiz, Yandex!

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Krem-brulee

- Спасибо за приглашение. Мы идем!
(Ответ стереотипом на стереотип.)

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дед Мазай и гигазайцы

Бросаете Авдеевку? Правда?

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Krem-brulee

Не знаю, о чем вы

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Иванов Иван

Так вы всё равно подобрать не сможете. Потом за ней вернёмся.

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дед Мазай и гигазайцы

Не, не вернетесь. Заблудитесь. Как обычно.

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Erofeev

А что тут V значит?

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Вася Пражкин

Voldemar

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дед Мазай и гигазайцы

Это не V, это перевернутое <. А слева - перевернутое N. Хз зачем они это нарисовали, у них какой-то нездоровый интерес к латинице и математическим знакам.

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Лоллита

А работать там будут русские водители
Потому что их работают у нас

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Rafa Ramazanoff

Русские туда не поедут ибо тут они таксуют для души, у них свой бизнес

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дед Мазай и гигазайцы

В 22 году в Узбекистан выехало около 400 тыс русских.

https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/28/russian-citizens/

С начала года в Узбекистан въехали 395 тысяч…
За первые девять месяцев текущего года в Узбекистан прибыло свыше 395 тысяч граждан России, из них…
www.gazeta.uz
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Таир Бакиев

В январе-сентябре в Узбекистан в туристических целях прибыло свыше 395,11 тысячи граждан России, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (190,5 тысячи). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. Данные о выехавших не приводятся.

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Дмитрий

да, это таксисты всё. На заработки поехали после февраля 22 года

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Иванов Иван

Ну так трудолюбивые узбеки тут бабло поднимают, а потом берут такси до Ташкента.. 🚕

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Анна Борзыч

Они и там могут таксовать для души..

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Григорий Ефремов

Хороший обмен водителями.

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mr g

Уходят норм компании, платят налоги в другой стране

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Д Хб

Куда уходят? Они просто местный бизнес оформили в стране.

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mr g

Да я че то туплю. Не так понял. Не судите строго🥺🙏

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Artur Pirojkov

Ну всё, хана вашим местным такси. Лучше прогоняйте Яндекс пока непоздно, иначе будет потом в 5-10 раз дороже платить за такси. В моём маленьком городе до прихода Яндекса, услуги таксистов стояли 50-70 рублей, сейчас от 200 до 800 рублей. Город с населением 150тысяч.

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дед Мазай и гигазайцы

Инфляцию и ослабление рубля за этот период ты учел?

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Юрий Б.

Какой город? Когда стоили?

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Невероятный Блондин
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Максим Степанов

Решали по кадровому большинству?

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Колян

Получается теперь не бомбила а релокант?

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Олег Юрьевич

Платящий налоги!

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Юрий Б.

Кто именно?

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Artur Pirojkov

Ну всё, хана вашим местным такси. Лучше прогоняйте Яндекс пока непоздно, иначе будет потом в 5-10 раз дороже платить за такси

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Марк

Ну там вроде Яндекс как аналог скорее. Это у нас тут выбора нет.

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