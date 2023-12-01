Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана Статьи редакции
В противном случае сервису грозила блокировка в стране.
- Yandex Go завершил локализацию в Узбекистане и с 1 декабря 2023 года начал работу в республике под управлением юрлица ООО «YandexGo UB».
- «С этой даты сервис будет вести учёт в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана, выставлять первичные документы, представлять отчётность и уплачивать установленные налоги», — сообщил Налоговый комитет страны.
- Вопрос выдачи фискальных чеков самозанятых и юрлиц за поездки уже прорабатывается.
- Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана начал проверку рынка агрегаторов такси в стране в октябре 2022 года. Ведомство проверяло данные о количестве пользователей и водителей, транзакций и поездок, общем объёме оборота услуг, размере и распределении комиссий.
- В марте 2023 года сведения запросили и у Yandex Go. Налоговый комитет Узбекистана тогда отмечал, что Ridetech International B.V. не платит налоги в стране, так как компания зарегистрирована в Нидерландах, а между королевством и республикой действует договор об избежании двойного налогообложения.
- В сентябре местный регулятор потребовал от Yandex Go «организовать деятельность» в соответствии с законами до 1 декабря. В октябре руководитель сервиса в СНГ Кирилл Свинцов рассказывал, что компания уже зарегистрировала юрлицо в республике и рассчитывает завершить локализацию к назначенному сроку.
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Xush kelibsiz, Yandex!
- Спасибо за приглашение. Мы идем!
(Ответ стереотипом на стереотип.)
Бросаете Авдеевку? Правда?
Не знаю, о чем вы
Так вы всё равно подобрать не сможете. Потом за ней вернёмся.
Не, не вернетесь. Заблудитесь. Как обычно.
А что тут V значит?
Voldemar
Это не V, это перевернутое <. А слева - перевернутое N. Хз зачем они это нарисовали, у них какой-то нездоровый интерес к латинице и математическим знакам.
А работать там будут русские водители
Потому что их работают у нас
Русские туда не поедут ибо тут они таксуют для души, у них свой бизнес
В 22 году в Узбекистан выехало около 400 тыс русских.
https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/28/russian-citizens/
В январе-сентябре в Узбекистан в туристических целях прибыло свыше 395,11 тысячи граждан России, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (190,5 тысячи). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. Данные о выехавших не приводятся.
да, это таксисты всё. На заработки поехали после февраля 22 года
Ну так трудолюбивые узбеки тут бабло поднимают, а потом берут такси до Ташкента.. 🚕
Они и там могут таксовать для души..
Хороший обмен водителями.
Уходят норм компании, платят налоги в другой стране
Куда уходят? Они просто местный бизнес оформили в стране.
Да я че то туплю. Не так понял. Не судите строго🥺🙏
Ну всё, хана вашим местным такси. Лучше прогоняйте Яндекс пока непоздно, иначе будет потом в 5-10 раз дороже платить за такси. В моём маленьком городе до прихода Яндекса, услуги таксистов стояли 50-70 рублей, сейчас от 200 до 800 рублей. Город с населением 150тысяч.
Инфляцию и ослабление рубля за этот период ты учел?
Какой город? Когда стоили?
Решали по кадровому большинству?
Получается теперь не бомбила а релокант?
Платящий налоги!
Кто именно?
Ну всё, хана вашим местным такси. Лучше прогоняйте Яндекс пока непоздно, иначе будет потом в 5-10 раз дороже платить за такси
Ну там вроде Яндекс как аналог скорее. Это у нас тут выбора нет.