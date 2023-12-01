Частный инвестор из Санкт-Петербурга выиграл суд у ВТБ о принудительной продаже активов на €1,275 млн Статьи редакции
Банк намерен обжаловать решение.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск президента аудиторско-консалтинговой группы компаний «Созидание и Развитие» Василия Кошелева к ВТБ. Банк обязали восстановить все ценные бумаги, а также выплатить дивиденды и купоны, которые инвестор недополучил из-за принудительной продажи ценных бумаг. Внимание на решение обратила «Фонтанка».
- Как следует из материалов дела, 26 января 2022 года Кошелев открыл в ВТБ короткую позицию на €1,275 млн под залог активов, исходя из предположения, что стоимость европейской валюты будет снижаться.
- 24 февраля 2022 года, после начала боевых действий в Украине, падения рубля и приостановки торгов на Мосбирже, ВТБ уведомил Кошелева о возможном принудительном закрытии позиции. Вечером того же дня банк начал продавать принадлежащие инвестору ценные бумаги. Среди них — 600 тысяч обыкновенных акций «Сбербанка», 100 тысяч акций «Газпрома», 103,9 тысячи акций «Петропавловска» и 13,9 тысячи облигаций федерального займа.
- 28 февраля ВТБ принудительно закрыл короткую позицию Кошелева, купив €1,278 млн на Мосбирже по курсу 120,92 рубля за евро. В марте банк продал ещё более 130 тысяч облигаций федерального займа и 10,7 тысячи облигаций Санкт-Петербурга.
- В суде Кошелев настаивал, что ВТБ не имел права принудительно закрывать его короткую позицию и продавать активы, поскольку обеспечения на брокерском счету было достаточно. Он потребовал вернуть проданные акции, взыскать стоимость погашенных облигаций в размере 47,16 млн рублей, дивиденды и купоны на сумму не менее 39,1 млн рублей, а также восстановить короткую позицию в евро и конвертировать её в рубли по курсу ЦБ на день принятия решения.
- Представитель ВТБ в суде пояснил, что, согласно утверждённому компанией регламенту, позиция может быть принудительно закрыта, если «специальный» показатель уровня риска достигает отрицательного значения. Он рассчитывается автоматически и не сохраняется банком.
- ВТБ также предоставил восстановленные данные об уровне риска. Но суд отметил, что проверить их правильность невозможно из-за отсутствия в них методики расчёта, и встал на сторону истца. В банке заявили, что планируют обжаловать решение.
- Опрошенные «Фонтанкой» эксперты говорят, что частные инвесторы редко обращаются с исками и выигрывают дела против брокеров, хотя принудительная конвертация активов — не редкость. Вынесенное судом решение может стать «серьёзным прецедентом» для будущих споров.
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Обычный российский инвестор, который спокойно открывает позиции на 1.5 млн. нерублей, выиграл в суде у российского госбанка. Обычный день в России, а иностранцы нам завидуют %)))))
Сейчас подключатся "сами знаете кто" и обжалование будет успешным.
Крайне интересное дело.
Так я не понял, у него короткая позиция была? Тогда почему пишут что брокер продал ценные бумги, они что сверху его шорта еще один открыли?
Предположу что у него была короткая позиция в валюте. Когда внезапно выкатилась большая Ж.. банк-брокер-биржа ВТБ стал продавать всё что есть на счетах клиента и покупать валюту по грабительскому курсу лишь бы вернуть своё.
То есть они уже не занимались оценкой обеспечения а просто закрывали шорты клиентов принудительно.
Слава богу у нас честные и неподкупные судья:)
Не знаю для кого как, но для меня приятная новость.👍