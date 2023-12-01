Право
Полина Лааксо

Суд запретил «Уральским авиалиниям» автоматически включать в договор платные допуслуги — например, питание и страховку Статьи редакции

Решение вынес Свердловский областной суд. Он посчитал, что компания вводит потребителей в заблуждение.

  • С просьбой запретить «Уральским авиалиниям» навязывать клиентам услуги обратилось управление Роспотребнадзора по Астраханской области. Оно получило обращение от Банка России: один из пассажиров пожаловался ЦБ на то, что компания автоматически включила платную страховку в стоимость билета.
  • В рамках проверки Роспотребнадзор попытался купить билет по тарифу «Промо», в который не входит даже питание. При оформлении действительно подключались дополнительные опции: питание, страхование и медицинские онлайн-консультации.
  • «Уральские авиалинии» при этом не указывали условия оказания услуги «онлайн-врача» и не уточняли, как называется страховая компания, по каким правилам работает, где находится и как с ней связаться. Договор страхования на почту тоже не поступил. Ведомство также отметило, что компания не предоставляет право выбрать другого страховщика.
  • Роспотребнадзор призывал Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязать авиаперевозчика «прекратить противоправные действия». Тот отказал, поэтому регулятор подал апелляцию в Свердловский областной суд. Последний постановил, что автоматическое согласие на услуги и «при этом невозможность понять, что ты приобретаешь, вводят потребителя в заблуждение».
  • «Проставленное за [клиента] согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением желания заключить договор, даже несмотря на то, что гражданин может отказаться от услуги», — заявили в суде и запретили ответчику так делать.
Источник фото: URA

#новости #уральскиеавиалинии

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 Слегка Придурковатый

(картинка из hmm)

Неделя Роспотребнадзора. Запреты для охуевших компаний увеличились вдвое.

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Aleksander Tretiakov

подготовка к выборам началась

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Слегка Придурковатый

Какие выборы, ты о чём? Уже всё давно выбрано, лол.

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Kirill Kirillov

слово "выборы" надо брать в кавычки

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Дмитрий Павлов
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Дмитрий Самохин

Что бы без страховки купить билет у АК Победа нужно пройти квест + запастись терпением и даже в таком случае вы почти точно купите страховку.

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Sergey Nikitin

Никакого квеста. В одном месте убрать галочку и подтвердить.

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Дмитрий

Все там нормально и прозрачно с билетами победы.

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Невероятный Блондин

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в себя поверил )))

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Дмитрий

Срочно всех уволить! Запретить! 😈

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Катерина

ну и правильно , человек покупает билет , и доплачивает еще и за то , о чем не в курсе

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тыр -пыр -дыр

не знаю, как оно в реале происходит...Но давным давно, когда покупал билет на поезд, то тоже вместе с билетом на проезд, покупал ещё и страховку. Просто сильно никто в кассе не говорил о том, что она есть. Брали деньги и выдавали билет. То есть для меня была озвучена фиксированная цена и меня не волновало, кто и сколько куда себе в итоге заберёт. Ведь моя то цель была доехать

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noname

Это лет 20назад было, да. Уже давно нету.

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Аманда

Правильно , нечего дурачить людей ,билеты стоят не малых денег

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тыр -пыр -дыр

я думаю, что никто никого не обманывает. Просто раньше скорее всего в цену были заложены все издержки и платежи на различные сервисы. И после продажи билета перевозчиком, он их отдавать различным смежникам. Но потом по какой то причине, их решили наверное прописывать каждой отдельной суммой в билете. Возможно из--за того, что у летунов появились льготы на первозки, а у смежников другая схема налогооблажения.

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Слегка Придурковатый

"я думаю, что никто никого не обманывает"

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тыр -пыр -дыр

когда хотят обмануть, делают это тихо и не афишируют суммы...А эта схема, всплыла сразу же...Так трудно обмануть, если всё видно и напечатано

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Слегка Придурковатый

Ты там в какой-то другой реальности живёшь, кажется. Наёбывают постоянно, всех и каждого, особенно крупняки. Зайди, например, практически на любой банк, попробуй воспользоваться нужной тебе услугой, и охуей от того, что ты ожидал, и что будет в реальности. Начиная от кредитки, заканчивая кредитом/ипотекой. Опсосы, страховщики, автодилеры, маркетплейсы, даже какие-нить хостеры (привет, сволочной ник.ру) - наёбывают во всеуслышание.

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Kirill Stoilov

Да-да, прямо в 99% везде всех наебывают, даже не понятно как жить – только расслабишься и сразу прилетает промеж булок ))))

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Дмитрий

Не тех пи🦸‍♂️на днях запретили 🤷

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Слегка Придурковатый

Просто тебя так часто наёбывают, что ты этого уже даже и не замечаешь.

Как говорил один из классиков поэзии слегка африканской наружности: обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад. Кек.

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Дмитрий

Из личного опыта, уральские авиалинии - самая 🤦контора. Стюардессы норм, но на этом все заканчивается. Никто ни за что не отвечает, крайних нет, связаться с руководством почти нереально.
Сложилось впечатление, что эту компанию выбирают в основном быдло пассажиры. Сам летал несколько раз и сейчас если лететь, то этой компанией в последнюю очередь. Да, она хуже победы, хотя победа по качеству в моем рейтинге, далеко не в самом низу!

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noname

Это ты ещё Руслайном не летал 😁

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Дмитрий

Да, не было таких полетов🙈

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noname

И не надо!

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Дмитрий

Сейчас вообще летать страшновато. Вот недавно столкнулся, что нужно было лететь на рейсе, который только что совершил аварийную посадку. Слава богу самолет заменили.
Вроде кажется, капля в море, тебя не коснется, но 🧐 коснулось же.

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noname

На машине тоже не ездишь?)

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Дмитрий

Сравнение: машина и самолет. Как говорят, самолет сгорает в воздухе за несколько минут...

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noname

А при лобовом столкновении умираешь за несколько секунд. Это ты к чему?

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Дмитрий

Страшно, страшно... К этому

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Kirill Stoilov

Большинство этих аварийных посадок безопаснее проходят, чем твоя поездка на автомобиле и прогулка пешком ))

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Brandside Company

Прецедент создан. Уралавиа - не единственные, кто этим промышляет

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Вадим Д.

Как же выживать будут? Просто ценники полнимут? Семь бед — один ответ.

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Юшкин Иван Витальевич
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Bad Gateway

Напали на бедную Победу со всех сторон

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Денис Артемов

Взялись плотно за авиакомпании, круто

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Hallederiz

а разве страховка не должна входить в стоимость билета? Как в наземном городском транспорте (оказывается)

как же 67-ФЗ?

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Дмитрий

Скорее всего она и входит, но там дополнительную впаривают.

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ivan krapivin

Суд запретил уральским авиалиниям уральские пельмени

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Идейный Комментатор

а как же штраф не выписали по данному нарушению ?

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Black Knight

Покупка билета без допуслуг это лучшая капча

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