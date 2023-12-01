Суд запретил «Уральским авиалиниям» автоматически включать в договор платные допуслуги — например, питание и страховку Статьи редакции
Решение вынес Свердловский областной суд. Он посчитал, что компания вводит потребителей в заблуждение.
- С просьбой запретить «Уральским авиалиниям» навязывать клиентам услуги обратилось управление Роспотребнадзора по Астраханской области. Оно получило обращение от Банка России: один из пассажиров пожаловался ЦБ на то, что компания автоматически включила платную страховку в стоимость билета.
- В рамках проверки Роспотребнадзор попытался купить билет по тарифу «Промо», в который не входит даже питание. При оформлении действительно подключались дополнительные опции: питание, страхование и медицинские онлайн-консультации.
- «Уральские авиалинии» при этом не указывали условия оказания услуги «онлайн-врача» и не уточняли, как называется страховая компания, по каким правилам работает, где находится и как с ней связаться. Договор страхования на почту тоже не поступил. Ведомство также отметило, что компания не предоставляет право выбрать другого страховщика.
- Роспотребнадзор призывал Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязать авиаперевозчика «прекратить противоправные действия». Тот отказал, поэтому регулятор подал апелляцию в Свердловский областной суд. Последний постановил, что автоматическое согласие на услуги и «при этом невозможность понять, что ты приобретаешь, вводят потребителя в заблуждение».
- «Проставленное за [клиента] согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением желания заключить договор, даже несмотря на то, что гражданин может отказаться от услуги», — заявили в суде и запретили ответчику так делать.
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Неделя Роспотребнадзора. Запреты для охуевших компаний увеличились вдвое.
подготовка к выборам началась
Какие выборы, ты о чём? Уже всё давно выбрано, лол.
слово "выборы" надо брать в кавычки
Что бы без страховки купить билет у АК Победа нужно пройти квест + запастись терпением и даже в таком случае вы почти точно купите страховку.
Никакого квеста. В одном месте убрать галочку и подтвердить.
Все там нормально и прозрачно с билетами победы.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в себя поверил )))
Срочно всех уволить! Запретить! 😈
ну и правильно , человек покупает билет , и доплачивает еще и за то , о чем не в курсе
не знаю, как оно в реале происходит...Но давным давно, когда покупал билет на поезд, то тоже вместе с билетом на проезд, покупал ещё и страховку. Просто сильно никто в кассе не говорил о том, что она есть. Брали деньги и выдавали билет. То есть для меня была озвучена фиксированная цена и меня не волновало, кто и сколько куда себе в итоге заберёт. Ведь моя то цель была доехать
Это лет 20назад было, да. Уже давно нету.
Правильно , нечего дурачить людей ,билеты стоят не малых денег
я думаю, что никто никого не обманывает. Просто раньше скорее всего в цену были заложены все издержки и платежи на различные сервисы. И после продажи билета перевозчиком, он их отдавать различным смежникам. Но потом по какой то причине, их решили наверное прописывать каждой отдельной суммой в билете. Возможно из--за того, что у летунов появились льготы на первозки, а у смежников другая схема налогооблажения.
"я думаю, что никто никого не обманывает"
когда хотят обмануть, делают это тихо и не афишируют суммы...А эта схема, всплыла сразу же...Так трудно обмануть, если всё видно и напечатано
Ты там в какой-то другой реальности живёшь, кажется. Наёбывают постоянно, всех и каждого, особенно крупняки. Зайди, например, практически на любой банк, попробуй воспользоваться нужной тебе услугой, и охуей от того, что ты ожидал, и что будет в реальности. Начиная от кредитки, заканчивая кредитом/ипотекой. Опсосы, страховщики, автодилеры, маркетплейсы, даже какие-нить хостеры (привет, сволочной ник.ру) - наёбывают во всеуслышание.
Да-да, прямо в 99% везде всех наебывают, даже не понятно как жить – только расслабишься и сразу прилетает промеж булок ))))
Не тех пи🦸♂️на днях запретили 🤷
Просто тебя так часто наёбывают, что ты этого уже даже и не замечаешь.
Как говорил один из классиков поэзии слегка африканской наружности: обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад. Кек.
Из личного опыта, уральские авиалинии - самая 🤦контора. Стюардессы норм, но на этом все заканчивается. Никто ни за что не отвечает, крайних нет, связаться с руководством почти нереально.
Сложилось впечатление, что эту компанию выбирают в основном быдло пассажиры. Сам летал несколько раз и сейчас если лететь, то этой компанией в последнюю очередь. Да, она хуже победы, хотя победа по качеству в моем рейтинге, далеко не в самом низу!
Это ты ещё Руслайном не летал 😁
Да, не было таких полетов🙈
И не надо!
Сейчас вообще летать страшновато. Вот недавно столкнулся, что нужно было лететь на рейсе, который только что совершил аварийную посадку. Слава богу самолет заменили.
Вроде кажется, капля в море, тебя не коснется, но 🧐 коснулось же.
На машине тоже не ездишь?)
Сравнение: машина и самолет. Как говорят, самолет сгорает в воздухе за несколько минут...
А при лобовом столкновении умираешь за несколько секунд. Это ты к чему?
Страшно, страшно... К этому
Большинство этих аварийных посадок безопаснее проходят, чем твоя поездка на автомобиле и прогулка пешком ))
Прецедент создан. Уралавиа - не единственные, кто этим промышляет
Как же выживать будут? Просто ценники полнимут? Семь бед — один ответ.
Напали на бедную Победу со всех сторон
Взялись плотно за авиакомпании, круто
а разве страховка не должна входить в стоимость билета? Как в наземном городском транспорте (оказывается)
как же 67-ФЗ?
Скорее всего она и входит, но там дополнительную впаривают.
Суд запретил уральским авиалиниям уральские пельмени
а как же штраф не выписали по данному нарушению ?
Покупка билета без допуслуг это лучшая капча