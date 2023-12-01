Право
Евгения Евсеева

Минюст второй раз признал «Дождь»* иноагентом — ведомство внесло его в список под новым названием Статьи редакции

Иноагентом назвали работающее под именем «Телеканал Дождь»* «объединение лиц».

  • Минюст обновил список иноагентов: в него попали проект помощи уехавшим из России россиянам «Ковчег» и его основательница Анастасия Буракова и социолог Игорь Эйдман.
  • Также в список внесли «объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием “Телеканал Дождь”»*.
  • В 2021 году Минюст уже вносил телеканал «Дождь»* в список иноагентов. Ведомство исключило юрлицо канала «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента» и включило новое.
  • В марте 2022 года телеканал сообщил о приостановке работы после того, как Роскомнадзор начал блокировать к нему доступ по требованию Генпрокуратуры.
  • В июне того же года Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание «Дождя»*, но уже в декабре отозвал его. В начале июля 2023-го Рижский суд оставил в силе решение об аннулировании лицензии.
  • В том же месяце латвийское и нидерландское юрлица «Дождя»* признали «нежелательными» в России.
  • «Дождь»* продолжает вещание на YouTube. Телеканал также получил лицензию на вещание в Нидерландах.

*«Дождь» признан нежелательной организацией в России.

#новости

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9 комментариев
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 Mr Black

Совок 2.0,ну говорят они все как есть,зачем кислород перекрывать.необходимо знать правду,в противном случае так и будем жить в зазеркалье,а это имеет определенные последствия.

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Santiago

Дважды иноагент Российской Федерации!

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Цкуро Бесцветный

Похоже, скоро "объединение лиц" в одном месте больше трёх будут иноагентами признавать.

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Chris Rea

чтоб уж точно

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Пёс Барбос
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Витторио Скалетта
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Тарас Козлов

Надеюсь, под названием "СНЕГ"?

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Борис Вишневский

Радугу запретили, дождь даже во второй раз. Шило, пора тебе климат подправлять, не справляются

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Kristina_Koslovskaya

А я думаю, че мне так дождь не нравится, теперь причина ясна

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