Минюст второй раз признал «Дождь»* иноагентом — ведомство внесло его в список под новым названием Статьи редакции
Иноагентом назвали работающее под именем «Телеканал Дождь»* «объединение лиц».
- Минюст обновил список иноагентов: в него попали проект помощи уехавшим из России россиянам «Ковчег» и его основательница Анастасия Буракова и социолог Игорь Эйдман.
- Также в список внесли «объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием “Телеканал Дождь”»*.
- В 2021 году Минюст уже вносил телеканал «Дождь»* в список иноагентов. Ведомство исключило юрлицо канала «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента» и включило новое.
- В марте 2022 года телеканал сообщил о приостановке работы после того, как Роскомнадзор начал блокировать к нему доступ по требованию Генпрокуратуры.
- В июне того же года Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание «Дождя»*, но уже в декабре отозвал его. В начале июля 2023-го Рижский суд оставил в силе решение об аннулировании лицензии.
- В том же месяце латвийское и нидерландское юрлица «Дождя»* признали «нежелательными» в России.
- «Дождь»* продолжает вещание на YouTube. Телеканал также получил лицензию на вещание в Нидерландах.
*«Дождь» признан нежелательной организацией в России.
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Совок 2.0,ну говорят они все как есть,зачем кислород перекрывать.необходимо знать правду,в противном случае так и будем жить в зазеркалье,а это имеет определенные последствия.
Дважды иноагент Российской Федерации!
Похоже, скоро "объединение лиц" в одном месте больше трёх будут иноагентами признавать.
чтоб уж точно
Надеюсь, под названием "СНЕГ"?
Радугу запретили, дождь даже во второй раз. Шило, пора тебе климат подправлять, не справляются
А я думаю, че мне так дождь не нравится, теперь причина ясна