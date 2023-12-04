В Госдуме предложили ужесточить наказания за утечки данных — ввести оборотные штрафы и тюремные сроки Статьи редакции
«Действующие меры ответственности мало кого стимулируют», — пояснил необходимость поправок сенатор Андрей Турчак.
- Законопроекты №502104-8 и №502113-8 опубликованы в официальной базе палаты. Если утечка затронула от 1000 до 10 тысяч граждан, а действия оператора «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», штраф будет административным и составит 100-200 тысяч рублей для физлиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей для должностных лиц и 3-5 млн рублей для юрлиц.
- За утечку данных до 100 тысяч пользователей взыщут 200-300 тысяч, 1-1,5 млн и 5-10 млн рублей соответственно. Если «утекли» данные более 100 тысяч граждан, физлицам грозит штраф в размере 300-400 тысяч рублей, должностным лицам — 1,5-2 млн рублей, а юрлицам — 10-15 млн рублей.
- За повторное нарушение, если пострадали не менее 1000 человек, штраф для физлиц составит 400-600 тысяч рублей, а для должностных — 2-4 млн. Для юрлиц штраф будет оборотным — это 0,1-3% совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за календарный год, предшествующий дате нарушения. Или же от выручки за часть текущего года, если фирма временно ничего не продавала, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн.
- При неправомерной обработке персональных данных всем трём группам операторов будут грозить штрафы в размере 10-15 тысяч рублей, 50-100 тысяч или 150-300 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение придётся заплатить 15-30 тысяч, 100-200 тысяч или 300-500 тысяч рублей.
- Если вовремя или вообще не уведомить об утечке регуляторов, сумма будет зависеть от количества затронутых граждан. При «сливе» данных менее 10 тысяч человек речь идёт о штрафах в размере от 5000 рублей до 10 тысяч для физлиц, 30-50 тысяч для должностных и 100-300 тысяч для юрлиц. Если утекут данные более 100 тысяч граждан, то это 300-400 тысяч рублей, 1,5-2 млн и 10-15 млн рублей соответственно.
- Тем, кто будет передавать данные россиян за рубеж, будут грозить: срок до восьми лет тюрьмы, штраф «до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет», а также лишение права «занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до четырёх лет».
- Тех, кто попытается заработать на «сливе» из корыстных интересов, помимо штрафов и ограничений в работе, будет ждать срок до пяти лет. Если утечка была организована группой или же, например, навредила здоровью граждан или общественной безопасности, лишить свободы могут уже на десять лет.
- По словам сенатора Андрея Турчака, «компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют её должным образом», потому что текущих мер недостаточно. Поправки должны «отпугнуть многих». «Бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы», — заключает Турчак.
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А как установят кто явился причиной слива?
Это очень хороший вопрос. Скорее всего, не могут установить, поэтому и грозятся, что посадят.
Как это отразится на рабочей атмосфере по всей стране, где посадить могут используя закон как открывашку, они, конечно, предпочитают умолчать.
«Не нравится - валите», примерно такой ответ у них, насколько я понимаю
По тому же принципу, как доярку иноагентом назначили (гуглите)
А зачем это делать? Насколько я понимаю, если, например, на компьютерах компании обнаружат нелегальное ПО, отвечать будет сисадмин или руководство компании. И никто не будет докапываться до того, что программу установил какой-нибудь менеджер, принеся из дома на флешке. Так возможно, поступят и в этом случае.
ФНС и ГИБДД за утечки сажать будем?
Минцифры, ДИТ Москвы, Госуслуги и т.д.
Одного не понимаю. Где в этой цепочке люди? Слили данные из компании, которой ты их доверил? Штраф компании и лям человеку. Слили 1 млн персональных данных? Будьте добры триллион людям заплатите и работайте дальше. Ну или банкроты.
В этой новости хреново то, что крупному бизнесу глубоко пофиг на все эти штрафы за утечку данных, на маркировку рекламы или запрет регистрации с недружественных блядь email. Уже страдают физ. лица, небольшие сообщества и микропредприятия, монополистам - по$уй.
Но по-прежнему будут назначать штрафы по 60 000 ₽.
Или казна НАСТОЛЬКО пуста?!
1.)Не штрафуют-ахаха, 60К за утечку данных..
2.)штрафуют на большие суммы - казна НАСТОЛЬКО пуста
3.)сажают - зеков на войну не хватает.
Какие там еще варианты?
Ууу... Как приплетаешь (-:
Или точка, или скобка.
4. Не сажают — тюрьмы полны, кровавая гэбня старается 😁
Предложили и ввели, это разное)
А сливы как были так и будут. Ну хоть кто-то заработает на этом, но не клиенты, данные которых слили
Главное в этом деле на самих себя не выйти :) Поэтому вангую, что штрафы в 1.000 рублей останутся
Я бы попросил! Не 1 000 ₽, а целых 60 000 ₽! Яндекс чуть не обанкротился, когда этот штраф оплачивал.
Да ладно!..
🤨
Декриминализация экономических преступлений на всех парах.
Штрафы не помогут. Найти причину слива нереально...
Комитету на заметку,недавно на DTF тоже потекло
теперь когда надо еще один повод на директора найдется
Вброс хороших законов перед "выборами". Одно печально. Их никогда не примут.
не требуйте излишки данных о человеке и проблем со сливами не будет! Ну почему везде трубуют паспорт? Сделайте какое то удостоверение личности типа водительских прав (где будет лицо и кодовый номер), кому надо из спецслужб или полиции всё сами поймут, а кому не надо, так им и не надо знать лишнего...))) пробема отпадёт.
Уже четвертый год предлагают, а воз и ныне там
И за 2020 такая новость есть, и за 2021 и за 2022
https://rg.ru/2019/08/06/reg-szfo/banki-predlozhili-uzhestochit-zakonodatelstvo-o-personalnyh-dannyh.html