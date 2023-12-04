Роскомнадзор составил протоколы на Pinterest, Google, Telegram и других за неисполнение закона «о самоконтроле» Статьи редакции
Шесть сервисов уже оштрафовали на 750-900 тысяч рублей, остальные протоколы ждут рассмотрения.
- Закон действует с февраля 2021 года: по нему соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки вносятся в реестр. Они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию», размещать форму обратной связи для пользователей и ежегодно публиковать отчёт о результатах рассмотрения обращений и мониторинга.
- С 1 сентября 2023 года за неисполнение обязанностей соцсетям грозят штрафы.
- С этого времени Роскомнадзор составил 14 протоколов по ч.1 и 2 ст.13.50 КоАП и ст.19.7.10-4 КоАП в отношении владельцев соцсетей, которые «не проводят добросовестную модерацию площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства».
- По итогам рассмотрения протоколов штрафы получили: Pinterest, Twitch, Telegram и Google — по 900 тысяч рублей, Likee — 800 тысяч рублей, TikTok — 750 тысяч рублей. Ещё восемь протоколов суд пока не рассматривал.
- Кроме того, российские суды регулярно штрафуют соцсети и сервисы за отказ удалять «запрещённую информацию». Например, в августе 2023 года штрафы получили Apple и «Википедия», а в ноябре — Telegram и Akamai Technologies.
Первым на vc.ru новость заметил Байд Джонов.
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Можно ввести самоштрафы, просто пусть донатят. На бусти подписку оформят и делают отчисления в казну
Какой же кринж, совдеп велком
С регистрацией!
А Вы что, хотите как на загнивающем Западе?!
По быстрее бы уже
Смешно! Накупили западных компьютеров, западных операционных систем, западного софта и своими ватными куриными мозгами не поняв как оно работает в развитом мире что-то решили заблокировать))
Ну не пользуйтесь западными компьютерами, Роскомпозор, если они вам не по нраву! )
борьба с ветряными мельницами
В которые кто-то суёт писюн 😂
Я так понимаю судебные приставы поедут в США и ОАЭ чтоб истребовать штраф?
Да нет, просто будет повод блокировать неправильные ресурсы.
офигеют от увиденного и будут там попрошайничать пожить ))
Из всех запретов властей я помню только один хороший - не курить в общественных местах.
Из всех разрешений - только собирать валежник.
Только даже валежник не осилили.
Требование подавать заявление на сбор валежника в лестничество, а потом собирать в указанном лестничестве месте это идиотизм.
Можно вспомнить, как измеряли ширину валежника.
РКН, кажется, сам уже контроль потерял...
Только если самоконтроль..
С одной стороны нам демонстрируют полную незаинтересованность в нашем рынке, называя нашу страну племенем, а с другой стороны ни Хухл, ни прочие Пинтересты этот рынок покидать не спешат. Такая ситуация сама по себе указывает на то, что наш рынок для них важен.
Я считал, что я один из немногих, кто еще заходит в Pinterest. А оказывается и РКН помнит о нем. Это становится мейнстримом.
Вас там двое 😄 можете теперь вместе ненавидеть геев
Pinterest - прекрасная соцсеть, в которой как раз много полезных вещей публикуют и мало танцев. Кстати, многие друзья тоже пользуются. А еще эта социальная сеть, которая пережила много других социальных сетей. И думаю, еще переживут не одно поколение)))
Справедливости ради стоит отметить, что если пользователь разместит на ресурсах Pinterest, Twitch, Telegram и Google контент, который не согласуется с личными убеждениями руководства этих площадок, то этот контент очень скоро заблокируют, а можем и вовсе не допустят его публикации. Это я к тому говорю, что когда владельцы этих площадок носком ботинка очерчивают полукруг, говоря что то типа — мы физическими не можем контролировать весь трафик, они откровенно пиз....ят. Все они могут, просто не хотят. Технически задать алгоритм для системы которая автоматически будет выявлять контент подлежащий запрету, можно.
Более того, если администрация той или иной интернет площадки не способна проводить модерацию перед публикацией материалов, то это их проблемы. В этом смысле постоянно вносится подлог и меняются местами приоритеты. В приоритете всегда должен стоять закон, а не личная выгода владельцев интернет ресурсов, мол, мы хотим увеличить трафик, но так как мы не можем при этом проводить должным образом модерацию, мы тупо не будем вообще ничего модерировать.
Пора, пора начать наводить порядок на гуляй-поле интернет пространства. Пользователями интернет ресурсов являются граждане РФ, следовательно, эти ресурсы должны во всем соответствовать законодательству России.
С какой радости? Эти ресурсы находятся не в России. А вы бы лучше вообще тогда бы себе интернет отключили. И все. Никто закон не нарушает. Ваше же мечта это Средневековье и крепостное право
Ну это их Право (как владельцев), а закон - обязанность. Все же очень разные вещи. Вон трамписты попытались создать свою социалку, но что-то не взлетело. Но там бы они леваков могли бы банить.
Ни одна соцсеть не в силах блокировать все запрещенное. Ни одна. Никакие алгоритмы тут не помогут. Модерировать все перед публикацией - это глупость, это просто непонимание, какой это трафик в популярных сетях. Вот, прости господи, Рутуб, который ни разу не популярный, с маленьким трафиком, пытался все модерировать, так там двое суток после загрузки видео надо было ждать, пока оно появится на Рутубе. А в популярных соцсетях трафика в миллион раз больше, чем у Рутуба. Вот и представьте.
Зачем? Просто не пользуйтесь! Пользуйтесь телевизером...
НО почему они себя не штрафуют за это
я бы на месте гугла обиделся и послал, заблокировав нашу аграрную страну. будем жить своими разработками, проживем
Пфф, блокировать.
.
Гоу фак таких деятелей и сократить деятельность в этой стране.
А эти деятели у себя башке какие-то штрафы придумывают, сервисы шлют их гоу фак, но так и остаются не заблокированными.
На обиженных воду возят, и х..й на спину кладут..) Обида — это прежде всего признак непонимания.
Как они только эти штрафы с них будут брать, не очень понятно
Было бы желание. Например, можно выдавать населению зарплату долгами телеги. Должны были выплатить 30 к, а выплатили 29, и 1 к долг телеграм. Все, теперь телега должна не государству, а гражданину.
Удачи, че)
- Я сегодня спас девушку от изнасилования
- Как?
- Самоконтроль, чувак, самоконтроль
(с)
Уже не знают откуда деньги содрать
Его война...
Ну и как это работает? Кто то, что то сказал, к примеру, опорочив украинскую нацию - и это теперь нужно сидеть, анализировать и удалять каждое сообщение?
созывать консилиум с целью выяснить, имеет ли место нарушение
Они хоть плотют эти штрафы?
https://www.youtube.com/watch?v=SuO-hPWOdVM