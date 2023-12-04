Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров — податься в список нужно до 15 декабря 2023 года Статьи редакции

Компании, которые в него не войдут, с 1 февраля 2024 года не смогут законно оказывать хостинговые услуги в России.

  • Подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор (РКН) можно через личный кабинет на сайте ведомства, указал регулятор. После 15 декабря он сформирует реестр. Если компания только готовится к запуску, нужно проинформировать РКН об этом как минимум за 15 дней до старта.
  • Если регулятор обнаружит нарушения в работе внесённого в список провайдера, последний должен будет исправить ошибки в указанный срок, иначе будет исключён из списка.
  • Закон о регулировании работы провайдеров, поправки к которому приняли в июле 2023 года, вступил в силу 1 декабря. По словам РКН, он нужен, чтобы «защитить рунет от возможных внешних угроз» и повысить надёжность работы российских сайтов и сервисов.
  • Хостинг-провайдеры должны будут работать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий цифровых атак и докладывать регулятору об угрозах в течение 24 часов с момента их выявления. Среди других требований: данные должны храниться и обрабатываться на серверах в России, следует также использовать нацсистему доменных имён (НСДИ).
  • Обслуживать можно будет только тех пользователей, которые прошли идентификацию одним из установленных правительством способов — например, через ЕСИА, Единую биометрическую систему, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей ЦБ.
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #роскомнадзор

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Артем Шилин

А уже есть реестр со всеми реестрами? Идея для стартапа

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