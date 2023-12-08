Суд оставил основателя Binance в США до приговора — тот просил отпустить его домой в ОАЭ Статьи редакции
Между странами нет договора об экстрадиции: власти США боялись, что предприниматель сбежит.
- Основателю и бывшему главе Binance Чанпэн Чжао придётся остаться в США, пока ему не вынесут приговор — такое решение принял окружной судья Ричард Джонс в Сиэтле, передаёт Reuters со ссылкой на судебный акт.
- 25 ноября 2023 года Минюст США попросил отменить решение мирового судьи США Брайна Цутиды, который разрешил Чанпэну Чжао вернуться в ОАЭ, где предприниматель живёт. Приехать обратно для вынесения приговора он должен был за две недели до его оглашения. У США и ОАЭ нет договора об экстрадиции, поэтому ведомство посчитало, что Чанпэн Чжао может таким образом сбежать.
- Адвокаты предпринимателя в ответ попросили отменить запрос Минюста. Они отмечали, что тот уже внёс «существенный залог» (Чанпэн Чжао отпустили под залог в $175 млн — vc.ru) и добровольно приехал в США, чтобы принять ответственность.
- 27 ноября судья Джонс объявил, что отложит вынесение решения о месте его пребывания до приговора — до этого времени Чанпэн Чжао запрещено покидать США. Прокуроры указывали, что и без того дали «исключительную рекомендацию», позволив основателю криптобиржи оставаться на свободе.
- Теперь же судья указал, что согласен с Минюстом: предприниматель не убедил суд, что не сбежит, если ему разрешат вернуться в ОАЭ. Он отметил, что хотя залог и «существенный», он не «беспрецедентный», а также состоит из активов, которые «находятся вне досягаемости правительства». При этом Чанпэн Чжао может оставаться на свободе и передвигаться по США без препятствий.
- Вынесение приговора назначено на 23 февраля 2024 года.
- В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао ушёл с поста гендиректора в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам». По словам властей, развитие и прибыль Binance были для основателя важнее законов.
- Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, чтобы урегулировать обвинения и дать компании возможность продолжить работу. Binance согласилась, что не смогла остановить подозрительные транзакции и вовремя о них доложить, и обязалась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.
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Китаец находящиеся в США, просится домой в ОАЭ
Арабский бизнесмен китайского происхождения!
А прошение подавал на русском вообще
канадец китайского происхождения вообще-то
Вот это они жёстко с ним поступили конечно. Не знаю выдержит ли.
Тут важно уточнить что это касается только если тебя закрыли в США, в любой другой стране это считается недопустимым поражением в правах.
По кайфу же по свободной америке катается чиллит, зачем в оаэ? Оставайся, здесь все есть, а там еще не совсем демократия полная, чтобы ты туда ехал, Чанпэн
Наш кровавый режим.
Их демократическое общество.
Всё так.
А как распознать террористов и мошенников на бинансе? 🤔
Если суд это докажет, то неплохо было бы поделиться, как они это делали, интересно.
не даешь паспортные данные значит террорист, примерно так
Как выполнять закон, ведя свой бизнес - не забота суда, они технические рекомендации на дают.
А так ситуация очень непростая.
это провальная тактика, нужно говорит ьчто боремся и тд вот столько выявили и тд
Зачем насильникам крипта? И кто им вообще платит?
не ищи логику, простой народец должен просто запомнить "крипта=плохо"
Наверное лечь о детской порнографии, всяком снаффе и прочих подобных вещах.
Бэнкман ждёт на шконке
Цап царап
Доигрался хуй на скрипке.
Изверги. ограничивать передвижение только территорией США - ээто же бесчеловечно
Вот вот, он вообще в ШИЗО просился, но там даже не в курсе что это такое
это только до приговора)
Думаю, надо американцам намекнуть ему, что скоро сдадут на историческую родину в китай в китайскую же тюрьму. Сразу всех сдаст
смяфно🤣
ну пазалуста!🥺🤣
Инфа очень старая, к чему это вообще сейчас?
8 часов назад
Так вот зачем Владимир Владимирыч в ОАЭ летал-то — Аль Нахайян просил команду, которая Уссу побег устраивала, дать погонять.
Просил продать банан потанину.
Триллионеры объясняют миллиардерам где их место
-Миллиардеры, ваше место в США, а не Дубае!
-НЕЕЕЕТ!!!11
https://www.youtube.com/watch?v=VXDzdVVPbGg
Отпустите меня домой, умоляяяяяяяяю
175 млн, это чтоб его в тюрьме не повесили. А так будет дальше трясти.
Ну можно его понять, в эмиратах сейчас сезон как раз. А то отпустят к лету как раз.
ходят слухи, что чяо сливал инфу всяким цру, фбр и т.д. по запросу... видимо, не учёл и того, что бабками делиться заставят, учитывая профиты на бычьем рынке.
кароч, инфа инфой, а 20$есть 20$