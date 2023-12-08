Право
Евгения Евсеева

Суд оставил основателя Binance в США до приговора — тот просил отпустить его домой в ОАЭ Статьи редакции

Между странами нет договора об экстрадиции: власти США боялись, что предприниматель сбежит.

  • Основателю и бывшему главе Binance Чанпэн Чжао придётся остаться в США, пока ему не вынесут приговор — такое решение принял окружной судья Ричард Джонс в Сиэтле, передаёт Reuters со ссылкой на судебный акт.
  • 25 ноября 2023 года Минюст США попросил отменить решение мирового судьи США Брайна Цутиды, который разрешил Чанпэну Чжао вернуться в ОАЭ, где предприниматель живёт. Приехать обратно для вынесения приговора он должен был за две недели до его оглашения. У США и ОАЭ нет договора об экстрадиции, поэтому ведомство посчитало, что Чанпэн Чжао может таким образом сбежать.
  • Адвокаты предпринимателя в ответ попросили отменить запрос Минюста. Они отмечали, что тот уже внёс «существенный залог» (Чанпэн Чжао отпустили под залог в $175 млн — vc.ru) и добровольно приехал в США, чтобы принять ответственность.
  • 27 ноября судья Джонс объявил, что отложит вынесение решения о месте его пребывания до приговора — до этого времени Чанпэн Чжао запрещено покидать США. Прокуроры указывали, что и без того дали «исключительную рекомендацию», позволив основателю криптобиржи оставаться на свободе.
  • Теперь же судья указал, что согласен с Минюстом: предприниматель не убедил суд, что не сбежит, если ему разрешат вернуться в ОАЭ. Он отметил, что хотя залог и «существенный», он не «беспрецедентный», а также состоит из активов, которые «находятся вне досягаемости правительства». При этом Чанпэн Чжао может оставаться на свободе и передвигаться по США без препятствий.
  • Вынесение приговора назначено на 23 февраля 2024 года.
Чанпэн Чжао в окружном суде в Сиэтле. Фото: Bloomberg
  • В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао ушёл с поста гендиректора в рамках многолетнего разбирательства. Регуляторы США обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам». По словам властей, развитие и прибыль Binance были для основателя важнее законов.
  • Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, чтобы урегулировать обвинения и дать компании возможность продолжить работу. Binance согласилась, что не смогла остановить подозрительные транзакции и вовремя о них доложить, и обязалась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.
Карьера
Полина Лааксо
«Я совершил ошибки и должен нести ответственность»: основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил уход с поста гендиректора Статьи редакции

Его место займёт Ричард Тэнг — бывший глава сингапурской Binance и международного департамента по развитию региональных рынков.

Чанпэн Чжао. Источник: Bloomberg

#новости #binance #чанпэнчжао

3.6K показов
3.1K открытий
0
62 комментария
Написать комментарий...
 Rafa Ramazanoff

Китаец находящиеся в США, просится домой в ОАЭ

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Арабский бизнесмен китайского происхождения!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
tbIkworez

А прошение подавал на русском вообще

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
t t

канадец китайского происхождения вообще-то

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Невероятный Блондин
При этом Чанпэн Чжао может оставаться на свободе и передвигаться по США без препятствий.

Вот это они жёстко с ним поступили конечно. Не знаю выдержит ли.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Тут важно уточнить что это касается только если тебя закрыли в США, в любой другой стране это считается недопустимым поражением в правах.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Sasha

По кайфу же по свободной америке катается чиллит, зачем в оаэ? Оставайся, здесь все есть, а там еще не совсем демократия полная, чтобы ты туда ехал, Чанпэн

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Наш кровавый режим.
Их демократическое общество.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Всё так.

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

А как распознать террористов и мошенников на бинансе? 🤔
Если суд это докажет, то неплохо было бы поделиться, как они это делали, интересно.

Ответить
Развернуть ветку
t t

не даешь паспортные данные значит террорист, примерно так

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Влад Шушкевич

Как выполнять закон, ведя свой бизнес - не забота суда, они технические рекомендации на дают.
А так ситуация очень непростая.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Научный микроскоп

это провальная тактика, нужно говорит ьчто боремся и тд вот столько выявили и тд

Ответить
Развернуть ветку
Dee
«позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам»

Зачем насильникам крипта? И кто им вообще платит?

Ответить
Развернуть ветку
Kinolog

не ищи логику, простой народец должен просто запомнить "крипта=плохо"

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Наверное лечь о детской порнографии, всяком снаффе и прочих подобных вещах.

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

Бэнкман ждёт на шконке

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Цап царап

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Доигрался хуй на скрипке.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

Изверги. ограничивать передвижение только территорией США - ээто же бесчеловечно

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

Вот вот, он вообще в ШИЗО просился, но там даже не в курсе что это такое

Ответить
Развернуть ветку
t t

это только до приговора)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Otto Blotto

Думаю, надо американцам намекнуть ему, что скоро сдадут на историческую родину в китай в китайскую же тюрьму. Сразу всех сдаст

Ответить
Развернуть ветку
serge belyj

смяфно🤣

Ответить
Развернуть ветку
serge belyj

ну пазалуста!🥺🤣

Ответить
Развернуть ветку
ArtYk.inTrade

Инфа очень старая, к чему это вообще сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

8 часов назад

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Так вот зачем Владимир Владимирыч в ОАЭ летал-то — Аль Нахайян просил команду, которая Уссу побег устраивала, дать погонять.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Просил продать банан потанину.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dee

Триллионеры объясняют миллиардерам где их место

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

-Миллиардеры, ваше место в США, а не Дубае!
-НЕЕЕЕТ!!!11

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

https://www.youtube.com/watch?v=VXDzdVVPbGg

Ответить
Развернуть ветку
Brno

Отпустите меня домой, умоляяяяяяяяю

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

175 млн, это чтоб его в тюрьме не повесили. А так будет дальше трясти.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Ну можно его понять, в эмиратах сейчас сезон как раз. А то отпустят к лету как раз.

Ответить
Развернуть ветку
Курильщик

ходят слухи, что чяо сливал инфу всяким цру, фбр и т.д. по запросу... видимо, не учёл и того, что бабками делиться заставят, учитывая профиты на бычьем рынке.

кароч, инфа инфой, а 20$есть 20$

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
59 комментариев
Раскрывать всегда
null