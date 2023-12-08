Право
Таня Боброва

Суд оштрафовал Telegram на 1 млн рублей за «неисполнение обязанностей по мониторингу и ограничению доступа» к контенту Статьи редакции

С начала декабря 2023 года по этой же статье оштрафовали Google и TikTok.

  • Таганский райсуд Москвы оштрафовал Telegram на 1 млн рублей по ч.2 ст.13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу и ограничению доступа к запрещённой информации). Штрафы по этой статье для юрлиц — от 800 тысяч до 4 млн рублей.
  • Закон «о самоконтроле» крупных соцсетей, по которому те обязаны в том числе самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию», действует в России с 2021 года. С сентября 2023-го за неисполнение обязанностей компаниям грозят штрафы.
  • В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что с этого времени составил 14 протоколов по ч.1 и 2 ст.13.50 КоАП и ст.19.7.10-4 КоАП в отношении площадок, которые «не проводят добросовестную модерацию и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства».
  • Шесть владельцев соцсетей, упомянутых Роскомнадзором, уже получили штрафы — в том числе Telegram на 900 тысяч рублей. Остальные протоколы должен был рассмотреть суд.
  • После этого московские суды оштрафовали Telegram на 4 млн рублей по ст.19.7.10-4 КоАП, а Google и TikTok на 800 тысяч рублей каждого по ч.2 ст.13.50 КоАП.

#новости #telegram

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57 комментариев
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 Фан-клуб Валентина Стрыкало

Появились первые фото выплаты штрафа Павлом Дуровым

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Назар Ефремов
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1 комментарий
Seller of Happiness

Красавчик

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1 комментарий
Иван Саблин

Когда-то отжали ВК, в результате ВК превратился в убыточную порно помойку

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Occultus Observator

Только вот отчёты по деятельности говорят обратное: постоянный рост.

Стоит проверить Ваше восприятие и способность оценивания.

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7 комментариев
Ro

Да уж, после его ухода все опустилось на дно

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Борис Шувалов

Да они наоборот сейчас систему развивают плюс минус. Видели, какой сейчас поток уходит на ВК видео? Понятно, что за деньги, но аудитория частично же переходит всё-таки.

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Алиса

Вы так говорите, будто порно-помойка — это что-то плохое)

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1 комментарий
G Unit

Соцсеть - это в первую очередь сеть контактов пользователя.
У кого-то это помойка, у кого-то друзья и близкие.

Лично меня моя сеть устраивает)
Плюс есть множество отличных сервисов в экосистеме.

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G Unit

Соцсеть - это в первую очередь сеть контактов пользователя.
У кого-то это помойка, у кого-то друзья и близкие.

Лично меня моя сеть устраивает)
Плюс есть множество отличных сервисов в экосистеме.

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Just a human

Лучшая порно помойка между прочим. Самое удобное место для просмотра

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Александр Ненадо

Кто закон читал, там под блокировкой информации имеется ввиду ее скрытие от пользователей из России? Просто если удаление или скрытие от всех, то это максимально странные требования, т.к. эта информация может быть не запрещена в других странах.

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Илья Попов

Вы не знаете анекдот - что хотят то и делают?

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Occultus Observator

Бегло сейчас пробежался по статье и ссылкам к ней:

Статья 13..50.: используется формулировка именно ограничения доступа к информации нарушающей законы.

Статья 19.7.10-4.: в этом законе уже используется формулировка "информации, меры по удалению которой".

В принципе, что по первой статье можно модерировать контент, разделяя пользователям по регионам, местоположению, локации, что по второй статье, так как можно трактовать, что раз недоступен для просмотра сейчас ранее имевшийся контент, то значит он удалён и площадка выполнила свои обязанности.

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Zamir Saidov

Разве с такой формулировкой не к роскомпозору претензии должны быть?

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Илья Попов

Вы не думаете, что вы уже под надзором РОСКОМПОЗОРА?

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4 комментария
Zelda

хорошо работает фантазия на штрафы , каждый месяц что-то новенькое

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Дмитрий

Паша, куда скидывать?)

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Бомж

За щёку

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5 комментариев
Grinders11

Я не понимаю, это злостные нарушители, штрафы перестали платить, почему их не банят?

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Илья Попов

Вы такой взрослый и не знаете, что своих не наказывают строго?

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Петр Громов

Вот это телега хапнула штрафик конечно

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P.Kranin

Уже два
Скоро и третий пойдет наверное

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Ro

как капля в море

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Liman

На фоне стамиллионных штрафов по другим ресурсам выглядит как залепуха и прикрытие «своего парня» :)))

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Андрей Омельченко

Так если с большим количеством нулей залепить, эта новость может пробиться в ТОП и верующие могут оскорбиться "как же так, могучая страна а не может за себя постоять" 😁

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Mindful Reading Service

Ух ты, такая "неожиданная" новость, я в "шоке"!!

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Сто к одному

Как же мне нравится, что тиктоку и телеграмму вообще насрать на все штрафы и предупреждения

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Ro

Что не день, его штрафуют

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Никита Мардюков
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Нина И.

участились штрафы что-то , к новому году готовятся что ли

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Virtual Reality Projects

Штрафы правительством предложено увеличить (их сбор и суммы) в след.году на 17%, до 440 миллиардов рублей, далее 2 года по 8% рост, штрафы это теперь новая статья бюджета, их будет больше, старые штрафы станут стоить дороже, и засекать и штрафовать теперь станут интенсивнее в т.ч с помощью AI. Определены (правительством, а не кем то там) и категории приоритетно попадающие под штрафы. Это водители ТС, далее водители большегрузов, лица с административными штрафами....и так далее. Это теперь официальный способ пополнения бюджета. Статьи сегодня 3 на эту тему прочитал.

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Joe McEachern

Там новость про 4млн платных подписчиков премиум. Думаю ему насрать на эти штрафы

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Сергей Исаев

4 когда нужны 20 чтобы отбивать расходы

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Никита Мардюков

та ему всегда было насрать на штрафы

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Donatello Supreme

Дурова в ад за то, что убрал анонимные мнения из вк

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Никита Мардюков

и стену

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Николай Гончаров

Это мелочи жизни. Телеграм на самом деле играет большую роль в нашей пропаганде, всякие вренкоры там имеют миллионы подписчиков. Поэтому этот штраф больше показуха

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54 комментария
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