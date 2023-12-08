Суд оштрафовал Telegram на 1 млн рублей за «неисполнение обязанностей по мониторингу и ограничению доступа» к контенту Статьи редакции
С начала декабря 2023 года по этой же статье оштрафовали Google и TikTok.
- Таганский райсуд Москвы оштрафовал Telegram на 1 млн рублей по ч.2 ст.13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу и ограничению доступа к запрещённой информации). Штрафы по этой статье для юрлиц — от 800 тысяч до 4 млн рублей.
- Закон «о самоконтроле» крупных соцсетей, по которому те обязаны в том числе самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию», действует в России с 2021 года. С сентября 2023-го за неисполнение обязанностей компаниям грозят штрафы.
- В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что с этого времени составил 14 протоколов по ч.1 и 2 ст.13.50 КоАП и ст.19.7.10-4 КоАП в отношении площадок, которые «не проводят добросовестную модерацию и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства».
- Шесть владельцев соцсетей, упомянутых Роскомнадзором, уже получили штрафы — в том числе Telegram на 900 тысяч рублей. Остальные протоколы должен был рассмотреть суд.
- После этого московские суды оштрафовали Telegram на 4 млн рублей по ст.19.7.10-4 КоАП, а Google и TikTok на 800 тысяч рублей каждого по ч.2 ст.13.50 КоАП.
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Появились первые фото выплаты штрафа Павлом Дуровым
Красавчик
Когда-то отжали ВК, в результате ВК превратился в убыточную порно помойку
Только вот отчёты по деятельности говорят обратное: постоянный рост.
Стоит проверить Ваше восприятие и способность оценивания.
Да уж, после его ухода все опустилось на дно
Да они наоборот сейчас систему развивают плюс минус. Видели, какой сейчас поток уходит на ВК видео? Понятно, что за деньги, но аудитория частично же переходит всё-таки.
Вы так говорите, будто порно-помойка — это что-то плохое)
Соцсеть - это в первую очередь сеть контактов пользователя.
У кого-то это помойка, у кого-то друзья и близкие.
Лично меня моя сеть устраивает)
Плюс есть множество отличных сервисов в экосистеме.
Соцсеть - это в первую очередь сеть контактов пользователя.
У кого-то это помойка, у кого-то друзья и близкие.
Лично меня моя сеть устраивает)
Плюс есть множество отличных сервисов в экосистеме.
Лучшая порно помойка между прочим. Самое удобное место для просмотра
Кто закон читал, там под блокировкой информации имеется ввиду ее скрытие от пользователей из России? Просто если удаление или скрытие от всех, то это максимально странные требования, т.к. эта информация может быть не запрещена в других странах.
Вы не знаете анекдот - что хотят то и делают?
Бегло сейчас пробежался по статье и ссылкам к ней:
Статья 13..50.: используется формулировка именно ограничения доступа к информации нарушающей законы.
Статья 19.7.10-4.: в этом законе уже используется формулировка "информации, меры по удалению которой".
В принципе, что по первой статье можно модерировать контент, разделяя пользователям по регионам, местоположению, локации, что по второй статье, так как можно трактовать, что раз недоступен для просмотра сейчас ранее имевшийся контент, то значит он удалён и площадка выполнила свои обязанности.
Разве с такой формулировкой не к роскомпозору претензии должны быть?
Вы не думаете, что вы уже под надзором РОСКОМПОЗОРА?
хорошо работает фантазия на штрафы , каждый месяц что-то новенькое
Паша, куда скидывать?)
За щёку
Я не понимаю, это злостные нарушители, штрафы перестали платить, почему их не банят?
Вы такой взрослый и не знаете, что своих не наказывают строго?
Вот это телега хапнула штрафик конечно
Уже два
Скоро и третий пойдет наверное
как капля в море
На фоне стамиллионных штрафов по другим ресурсам выглядит как залепуха и прикрытие «своего парня» :)))
Так если с большим количеством нулей залепить, эта новость может пробиться в ТОП и верующие могут оскорбиться "как же так, могучая страна а не может за себя постоять" 😁
Ух ты, такая "неожиданная" новость, я в "шоке"!!
Как же мне нравится, что тиктоку и телеграмму вообще насрать на все штрафы и предупреждения
Что не день, его штрафуют
участились штрафы что-то , к новому году готовятся что ли
Штрафы правительством предложено увеличить (их сбор и суммы) в след.году на 17%, до 440 миллиардов рублей, далее 2 года по 8% рост, штрафы это теперь новая статья бюджета, их будет больше, старые штрафы станут стоить дороже, и засекать и штрафовать теперь станут интенсивнее в т.ч с помощью AI. Определены (правительством, а не кем то там) и категории приоритетно попадающие под штрафы. Это водители ТС, далее водители большегрузов, лица с административными штрафами....и так далее. Это теперь официальный способ пополнения бюджета. Статьи сегодня 3 на эту тему прочитал.
Там новость про 4млн платных подписчиков премиум. Думаю ему насрать на эти штрафы
4 когда нужны 20 чтобы отбивать расходы
та ему всегда было насрать на штрафы
Дурова в ад за то, что убрал анонимные мнения из вк
и стену
Это мелочи жизни. Телеграм на самом деле играет большую роль в нашей пропаганде, всякие вренкоры там имеют миллионы подписчиков. Поэтому этот штраф больше показуха