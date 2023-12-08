Право
Таня Боброва

Британский регулятор проверит, не нарушает ли партнёрство Microsoft и OpenAI антимонопольное законодательство Статьи редакции

Это первый крупный регулятор, который публично высказал опасения по поводу отношений двух фирм, отмечает CNBC.

  • Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало собирать информацию у всех «заинтересованных сторон» о партнёрстве Microsoft и OpenAI. Регулятор хочет понять, можно ли приравнять его к «слиянию», и если да, то какое влияние это может оказать на конкуренцию в стране.
  • Обзор комментариев — первая часть процесса сбора информации, которая предшествует началу расследования.
  • В CMA отметили, что партнёрство Microsoft и OpenAI — это «тесные, многогранные отношения между двумя фирмами». Оно включает «многолетние многомиллиардные инвестиции», сотрудничество в разработке технологий. Microsoft также участвовала в недавних «изменениях в управлении OpenAI».
  • Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что единственное изменение — это появление компании в совете директоров OpenAI как наблюдателя без права голоса. Он сказал, что отношения двух фирм «сильно отличаются» от прямой покупки Google ИИ-стартапа DeepMind.
  • Microsoft — один из крупнейших инвесторов и эксклюзивный поставщик облачных услуг OpenAI. В ноябре 2023 года, когда совет директоров стартапа уволил сооснователя Сэма Альтмана, компания была одной из тех, кто активно участвовал в разрешении конфликта.
  • Например, Альтман и другой сооснователь Грег Брокман (ушёл из OpenAI в знак солидарности) должны были присоединиться к Microsoft. То же пригрозили сделать почти все из 770 сотрудников стартапа, недовольные тогдашним составом совета. В итоге OpenAI вернула Альтмана на пост гендиректора, Брокман тоже вернулся, а инвестор получил место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете.

#новости #openai #microsoft

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20 комментариев
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 Kristina Karachevceva

Работаю в Cloud Managed Hosting в UK и тут это самый горячий топик. Мы даже участвовали а изначальном исследовании Ofcom, которое инициировало расследование.

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Stanislav Wlaskin

Всем посрать на каво ты работаешь

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Evgeniy L

Ну и еб*ан же ты сказочный)

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Kristina Karachevceva

Какие у нас добрые и славные ребята 🙏🏻

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Dery

С подключением

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Олег Волк

Поздравляем с регистрацией!

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Garmonbon

На три года опоздал с поздравлениями

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Печенег

UK и Европа лучше бы вместо социальной экономики с (конскими налогами и невозможностью уволить), нац протекционизмом и прочей херней вроде cookie-баннеров, занимались бы созданием условий для своих Tech компаний.

Nokia был первый звоночек (привет 1/4 ВВП Финляндии).
Tesla и Китай против VW/Mercedes будут вторым звоночком лет через 15-20.
AI они также проиграли/проиграют, никакие вот эти дергания не помогут

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Вадим Д.

Нарушает, могут закрывать дело.

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Андрей Иванов

Да хер докажут, там достаточно послмтреть, как регулятор доказывал, что майкрософт не может купить активижн. Такой цирк был.

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Вадим Д.

Это да, там прям цирк с конями (-:

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Савва Воронов

Конец года, все за проверочки взялись не только в РФ судя по всему)

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Денис Гвоздев

это золотая жила , не просто так копают

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Василий Кокорин

Ой, с Новым годом! Как вам такой пожарок?

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Нина К.

Пожарок не очень, да и подарок тоже..

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Василий Кокорин

А выбирать уже не приходится

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Евгений Фрост

Санта Барбара которую мы все заслуживали...

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Павел Комиссаров

Времена меняются, и регуляторы становятся более внимательными к технологическим партнёрствам

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Vitaly Ya

"Конкуренция в стране" это GAI от Амазона, Алфабета, Меты, Х, мало что-ли

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Никита Мардюков

Ну куда мы без британского регулятора?

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17 комментариев
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