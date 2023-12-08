Британский регулятор проверит, не нарушает ли партнёрство Microsoft и OpenAI антимонопольное законодательство Статьи редакции
Это первый крупный регулятор, который публично высказал опасения по поводу отношений двух фирм, отмечает CNBC.
- Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало собирать информацию у всех «заинтересованных сторон» о партнёрстве Microsoft и OpenAI. Регулятор хочет понять, можно ли приравнять его к «слиянию», и если да, то какое влияние это может оказать на конкуренцию в стране.
- Обзор комментариев — первая часть процесса сбора информации, которая предшествует началу расследования.
- В CMA отметили, что партнёрство Microsoft и OpenAI — это «тесные, многогранные отношения между двумя фирмами». Оно включает «многолетние многомиллиардные инвестиции», сотрудничество в разработке технологий. Microsoft также участвовала в недавних «изменениях в управлении OpenAI».
- Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что единственное изменение — это появление компании в совете директоров OpenAI как наблюдателя без права голоса. Он сказал, что отношения двух фирм «сильно отличаются» от прямой покупки Google ИИ-стартапа DeepMind.
- Microsoft — один из крупнейших инвесторов и эксклюзивный поставщик облачных услуг OpenAI. В ноябре 2023 года, когда совет директоров стартапа уволил сооснователя Сэма Альтмана, компания была одной из тех, кто активно участвовал в разрешении конфликта.
- Например, Альтман и другой сооснователь Грег Брокман (ушёл из OpenAI в знак солидарности) должны были присоединиться к Microsoft. То же пригрозили сделать почти все из 770 сотрудников стартапа, недовольные тогдашним составом совета. В итоге OpenAI вернула Альтмана на пост гендиректора, Брокман тоже вернулся, а инвестор получил место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете.
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Работаю в Cloud Managed Hosting в UK и тут это самый горячий топик. Мы даже участвовали а изначальном исследовании Ofcom, которое инициировало расследование.
Всем посрать на каво ты работаешь
Ну и еб*ан же ты сказочный)
Какие у нас добрые и славные ребята 🙏🏻
С подключением
Поздравляем с регистрацией!
На три года опоздал с поздравлениями
UK и Европа лучше бы вместо социальной экономики с (конскими налогами и невозможностью уволить), нац протекционизмом и прочей херней вроде cookie-баннеров, занимались бы созданием условий для своих Tech компаний.
Nokia был первый звоночек (привет 1/4 ВВП Финляндии).
Tesla и Китай против VW/Mercedes будут вторым звоночком лет через 15-20.
AI они также проиграли/проиграют, никакие вот эти дергания не помогут
Нарушает, могут закрывать дело.
Да хер докажут, там достаточно послмтреть, как регулятор доказывал, что майкрософт не может купить активижн. Такой цирк был.
Это да, там прям цирк с конями (-:
Конец года, все за проверочки взялись не только в РФ судя по всему)
это золотая жила , не просто так копают
Ой, с Новым годом! Как вам такой пожарок?
Пожарок не очень, да и подарок тоже..
А выбирать уже не приходится
Санта Барбара которую мы все заслуживали...
Времена меняются, и регуляторы становятся более внимательными к технологическим партнёрствам
"Конкуренция в стране" это GAI от Амазона, Алфабета, Меты, Х, мало что-ли
Ну куда мы без британского регулятора?