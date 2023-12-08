Право
Полина Лааксо

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить «недостоверную информацию» с YouTube Статьи редакции

Максимальный штраф мог составить 6 млн рублей.

  • Таганский районный суд Москвы признал Google виновной по ст.19.7.10-4 КоАП о «неисполнении владельцем соцсети предписаний федерального органа исполнительной власти». Об этом пишут ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой корреспондентов в суде.
  • 18 августа 2023 года Роскомнадзор (РКН) потребовал от компании удалить из YouTube видеоролики, содержащие «недостоверную информацию о российских военных». Та должна была выполнить предписание до 17 сентября, но не сделала этого, поэтому регулятор обратился в суд.
  • В декабре 2023 года РКН рассказал, что составил 14 протоколов по ч.1 и 2 ст.13.50 КоАП и ст.19.7.10-4 КоАП против владельцев соцсетей, которые «не проводят добросовестную модерацию площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства». Среди них была и Google.
  • Американскую компанию неоднократно штрафовали за неудаление запрещённой российским законодательством информации: в том числе на 7,2 млрд рублей в 2021 году и на 21 млрд рублей в 2022-м. В декабре 2023 года Google обязали выплатить 800 тысяч рублей за «неисполнение обязанностей по мониторингу и ограничению доступа» к контенту.
Источник фото: DNS

#новости #роскомнадзор

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88 комментариев
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Наказать воздух за то что переносит звуки о том что ***** ****о!

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Oswaldo Mobray

Очень круто когда можешь ясно выразить мысль одной буквой из двух слов и всем все понятно.

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Vladimir Ivanov

Просто оставлю говорящую картинку

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3 комментария
HEIM

Сам слайд зачетный, ничего не скажешь.) Однако, касательно Гугла: я не думаю, что они такие уж не досягаемые.

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59 комментариев
Timofey Asyrkin

А зачем звёзды? Все и так знают, что Путин - хуйло.

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1 комментарий
vm

Оба слова зацензурил, но все равно понятно

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Артем Шилин

Россия слезла с нефтяной иглы за счет штрафов Google

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nambavan

Только Google уже ничего не платит давно, т.к. российское отдельное уже обанкротили. Могут хоть штраф в 100500 миллиардов назначить, списать уже неоткуда.

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1 комментарий
HEIM

То есть, по вашему Гугл это новая нефть?)

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4 комментария
Diogen

Как я понимаю, это сарказм? 4 млн это средняя месячная зарплата топ-менеджера в крупной госкомпании.

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1 комментарий
Slovomaker

Сильное заявление 🤡

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Шерсть на носу

Расеянский суд в какой-то своей вымышленной инфантильной реальности живет.

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Вадим Д.

Это что же, там есть недостоверная информация?! Ужас!
Хорошо что есть у нас таганский районный суд, ужо он это безобразие прекратит!

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Mikhael Velichko

Почему только о военных? Пусть сразу всю недостоверную информацию удаляют, чего мелочиться? И чего только с ютуб?

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mnin mnin

А определять какая информация является достоверной и недостоверной поручим самому гуманному суду в мире- таганскому, верно?

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2 комментария
Невкусно и грустно

Ютуб не собираются блокировать - твердо и четко! Никогда не было так твердо со времен августа 98.

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Гудвин

И они все это платят?

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Буквоед

В розовых мечтах и не такое происходит.

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Леонид Гнездилов

Нет, конечно

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Поребрик у Парадной

не выплачивают , но тут возможно они предусматривают возможность возвращения в будущем гугла на территорию рф , в таком случае штраф придется выплатить

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2 комментария
Император Нолимоций

А разве после штрафов в пользу «Царьграда» на планете еще остались свободные деньги? Или Гознак оперативно допечатывает и Гуглу в долг дает?

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Alexey Melikhov

Нашли дойную корову просто

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Леонид Гнездилов

Да не платят уже никто, все что было у гугла в России кончилось. Банкрот же ООО

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1 комментарий
Роман Соловьев

Гугл такой

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Пэ Гусев

А что, это не так?)

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Dery
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Vladislav Kosinov

Ну ведь есть хорошие новости !
Сейчас еще Басманный суд подключится и вместе с Таганским они этого гегемона на место то поставят.
Главное, что бы на замороженных счетах гугола еще деньги оставались.

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Baddy Boy

Предлагаю каждую крупную фирму Европы и Америки, которых нет в России, штрафануть на лям долларов за предвзятое отношение к стране России. И на вырученные деньги закрыть вопрос о нехватке денег в бюджете на 2024 год

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Валентин Солодченко

Правильно делают, доиграемся до того, что потеряем и Google и Ютуб и Тик ток, короче всех.

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Олег Волк

Ну будем всё на Рутубе и Вк видео смотреть :/

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2 комментария
HEIM

А что это за коробка с ушами напротив сердечка?

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Kiss1nger

Так режим от этого только обрадуется.

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Eva Pinknet

**Отличные новости** - хорошо что не на 6млн

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serge belyj

всë,гугел не оправится!😆

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Сонный Эд

Google, YouTube и штрафы — это уже как трилогия.

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Mr Black

Вот это новость,офис давно съехал,сотрудники перевезены,юр лица как такого го нет,с кого штраф списывать …..не понятно.

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Иван Лисовец

тем временем директор гугла:

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Vlad Grud

Не достоверная информация, это судебные решения по преступлениям заявителя?

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Премудрый пискарь

Негодяи!

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Artur Kuramshin

Премировать за исполнение предписаний еще не пробовали, может это стало бы более эффективным взаимодействием

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Vlad

А где же геометрическая прогрессия?

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debil
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Михаил Репейников

Google... Штрафы - как подписка на сервис, только не так приятно. 💸😅 Но разве не стоит нам заботиться о том, чтобы информация в сети была достоверной?

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Доктор Шкутко

Осталось выпотрошить остатки кэша за 2022 год осевших тут иноконтор, Гугл уже выпотрошен, вроде Эппл ещё остался, судя по всему ненадолго. А потом настанет время вводить налоги на пенсии и воздух

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Just a human

Ставлю что перед выборами заблокируют

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Борис Интеграторов

Казна пополнится, а вам иродам иногаентам все неимется. Все не рады вы победам нашим!

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Гер Шмитт

Не пополнится.

Счет гугл давно арестован, сама компания прибыли не получает уже 2 года и подала на банкротство.

За счет чего ты собрался пополнять казну?

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1 комментарий
Николай Гончаров

А Гугл вообще платит эти штрафы?

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Flame Host

Конечно платит, берет деньги из замороженных активов России и дает ии

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Flame Host

Роскомнадзор потребовал удалить, ахахаха

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85 комментариев
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