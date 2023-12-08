Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить «недостоверную информацию» с YouTube Статьи редакции
Максимальный штраф мог составить 6 млн рублей.
- Таганский районный суд Москвы признал Google виновной по ст.19.7.10-4 КоАП о «неисполнении владельцем соцсети предписаний федерального органа исполнительной власти». Об этом пишут ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой корреспондентов в суде.
- 18 августа 2023 года Роскомнадзор (РКН) потребовал от компании удалить из YouTube видеоролики, содержащие «недостоверную информацию о российских военных». Та должна была выполнить предписание до 17 сентября, но не сделала этого, поэтому регулятор обратился в суд.
- В декабре 2023 года РКН рассказал, что составил 14 протоколов по ч.1 и 2 ст.13.50 КоАП и ст.19.7.10-4 КоАП против владельцев соцсетей, которые «не проводят добросовестную модерацию площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства». Среди них была и Google.
- Американскую компанию неоднократно штрафовали за неудаление запрещённой российским законодательством информации: в том числе на 7,2 млрд рублей в 2021 году и на 21 млрд рублей в 2022-м. В декабре 2023 года Google обязали выплатить 800 тысяч рублей за «неисполнение обязанностей по мониторингу и ограничению доступа» к контенту.
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Наказать воздух за то что переносит звуки о том что ***** ****о!
Очень круто когда можешь ясно выразить мысль одной буквой из двух слов и всем все понятно.
Просто оставлю говорящую картинку
Сам слайд зачетный, ничего не скажешь.) Однако, касательно Гугла: я не думаю, что они такие уж не досягаемые.
А зачем звёзды? Все и так знают, что Путин - хуйло.
Оба слова зацензурил, но все равно понятно
Россия слезла с нефтяной иглы за счет штрафов Google
Только Google уже ничего не платит давно, т.к. российское отдельное уже обанкротили. Могут хоть штраф в 100500 миллиардов назначить, списать уже неоткуда.
То есть, по вашему Гугл это новая нефть?)
Как я понимаю, это сарказм? 4 млн это средняя месячная зарплата топ-менеджера в крупной госкомпании.
Сильное заявление 🤡
Расеянский суд в какой-то своей вымышленной инфантильной реальности живет.
Комментарий удален модератором
Это что же, там есть недостоверная информация?! Ужас!
Хорошо что есть у нас таганский районный суд, ужо он это безобразие прекратит!
Почему только о военных? Пусть сразу всю недостоверную информацию удаляют, чего мелочиться? И чего только с ютуб?
А определять какая информация является достоверной и недостоверной поручим самому гуманному суду в мире- таганскому, верно?
Ютуб не собираются блокировать - твердо и четко! Никогда не было так твердо со времен августа 98.
И они все это платят?
В розовых мечтах и не такое происходит.
Нет, конечно
не выплачивают , но тут возможно они предусматривают возможность возвращения в будущем гугла на территорию рф , в таком случае штраф придется выплатить
А разве после штрафов в пользу «Царьграда» на планете еще остались свободные деньги? Или Гознак оперативно допечатывает и Гуглу в долг дает?
Нашли дойную корову просто
Да не платят уже никто, все что было у гугла в России кончилось. Банкрот же ООО
Гугл такой
Комментарий удален модератором
А что, это не так?)
Комментарий удален модератором
Ну ведь есть хорошие новости !
Сейчас еще Басманный суд подключится и вместе с Таганским они этого гегемона на место то поставят.
Главное, что бы на замороженных счетах гугола еще деньги оставались.
Предлагаю каждую крупную фирму Европы и Америки, которых нет в России, штрафануть на лям долларов за предвзятое отношение к стране России. И на вырученные деньги закрыть вопрос о нехватке денег в бюджете на 2024 год
Правильно делают, доиграемся до того, что потеряем и Google и Ютуб и Тик ток, короче всех.
Ну будем всё на Рутубе и Вк видео смотреть :/
А что это за коробка с ушами напротив сердечка?
Так режим от этого только обрадуется.
**Отличные новости** - хорошо что не на 6млн
всë,гугел не оправится!😆
Google, YouTube и штрафы — это уже как трилогия.
Вот это новость,офис давно съехал,сотрудники перевезены,юр лица как такого го нет,с кого штраф списывать …..не понятно.
тем временем директор гугла:
Не достоверная информация, это судебные решения по преступлениям заявителя?
Негодяи!
Премировать за исполнение предписаний еще не пробовали, может это стало бы более эффективным взаимодействием
А где же геометрическая прогрессия?
Google... Штрафы - как подписка на сервис, только не так приятно. 💸😅 Но разве не стоит нам заботиться о том, чтобы информация в сети была достоверной?
Осталось выпотрошить остатки кэша за 2022 год осевших тут иноконтор, Гугл уже выпотрошен, вроде Эппл ещё остался, судя по всему ненадолго. А потом настанет время вводить налоги на пенсии и воздух
Ставлю что перед выборами заблокируют
Казна пополнится, а вам иродам иногаентам все неимется. Все не рады вы победам нашим!
Не пополнится.
Счет гугл давно арестован, сама компания прибыли не получает уже 2 года и подала на банкротство.
За счет чего ты собрался пополнять казну?
А Гугл вообще платит эти штрафы?
Конечно платит, берет деньги из замороженных активов России и дает ии
Роскомнадзор потребовал удалить, ахахаха