Право
Полина Лааксо

Конституционный суд обязал работодателей компенсировать деньгами неиспользованные до увольнения отгулы Статьи редакции

Их могут выдавать вместо удвоенной оплаты за выход на работу в выходные дни.

  • В Конституционный суд (КС) обратились четыре бывшие сотрудницы «Якутуголь», пишут «Ведомости». Они годами регулярно выходили на работу в выходные дни и получали одинарную оплату и отгулы, которые можно было использовать только по согласованию с начальством. В 2021 году женщин сократили, а неиспользованные выходные не возместили. Их количество при этом составляло от 80 до 300 дней.
  • Статья 113 Трудового кодекса запрещает привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни. Если тот всё же должен выйти на службу, статья 153 обязывает работодателя оплатить его труд «не менее чем в двойном размере» или предоставить одинарную оплату и «другой день отдыха». Заявительницы пожаловались на пункт о том, что выходной при этом «не подлежит оплате» — например, при увольнении.
  • Часть судов общей юрисдикции вставала на сторону работников, требуя от компаний компенсировать неиспользованные отгулы. К этому также призывал Минтруд. Но «в последнее время» суды всё чаще занимали противоположную сторону: якобы сотрудник сам соглашался на такие условия, когда брал одинарную оплату и отгул.
  • В законе не прописана обязанность работодателя на деле предоставлять работникам «начисленные» отгулы, поэтому многие сотрудники так ими и не пользуются, заметил КС. В итоге — «не получают за работу в особых условиях никакой адекватной компенсации». Специалисты, которые сразу выбирают двойную оплату, оказываются в более выгодном положении.
  • Изучив ситуацию, КС обязал работодателей заменять неиспользованные отгулы повышенной оплатой при увольнении и запретил рассматривать решение сотрудника выбрать такой формат компенсации «препятствием». Соответствующие поправки обязали внести в Трудовой кодекс.
Источник фото: «РИА Новости»

#оплататруда #новости

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17 комментариев
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 Савелий Бондаренко

Ну если таких пару дней, то можно при увольнение по собственному их в отработачные впихнуть, но в целом разумные изменения в законодательстве

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Вадим Д.
от 80 до 300 дней

Охренеть просто. И людям не давали отгулы?!! Я так понимаю, с работой там туго, но это ж трындец какой-то.

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Юрий Б.

Кадровик прошляпил. Обычно, когда количество дней доходит до определенного предела, у них в кабинете красная сирена начинает орать. А тут не так

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Вадим Д.

Концептуально да, но тут такие объёмы, что больше на злой умысел похоже, а не на «прошляпство».

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Sergei Timofeyev

Работа 7/0

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Вадим Д.

Да тут уже 365/0.

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Научный микроскоп

да есть конченные компании типа ibs platformix где людей еще заставляют писать отпуска в которые они не ходят в месяцы не выгодные типа февраля, и выдают отгулы, котоыре на след год перенести нельзя и тд, и еще чтоб в них сходить нужно самому договариваться и умолять заменяющего тебя человека на это согласиться, а с ноября по январь вообще в отпуск ходить нельзя тобишь отгулы использовать, у дам возмжно похожая была была схема раз столько дней накопили

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Алексей

как могут заставлять? у них не может быть оружия

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Научный микроскоп

обыкновенно, говорят пиши заяву на отпуск у нас вся компания так делает и тд, люди не хотят быть уволеными и соглашаются по ряду причин
1) они не знаю что отпускные меньеше в месяцы где мало рабочих дней и не видят проблем произвести обмен
2) думают что отгулы возьмут и ок, а потом оказывается чтоб их взять нужно условия соблюсти не озвученые ранее.
А когда один раз согласился то уже все.

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Sergei Timofeyev

1. Это не так, но нужно уметь брать отпуск.
2. ССЗБ

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Научный микроскоп

отпуск рассчитывается по средне годовому заработку и день отпуска оплачивается исходя из средней стоимости рабочего дня, а в месяце где мало рабочих дней они стоят дороже и минусанув из месяца отпуск, получишь меньше денег.
например если день стоит в январе например 1300 (исходя из размера оплаты за месяц) а средний раб день вышел за год 1000, то отпускные оплучишь исходя из расчета 1000 а остальной исходя из 1300, и будешь на каждый день отпуска не дополучать 300

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Sergei Timofeyev

Повторюсь ещё раз: брать отпуск нужно с умом. К примеру, январь: с 1 по 14 число.

Допустим, у вас среднегодовой доход - 100 тысяч рублей, вы не были ещё в отпуске за последние 12 месяцев.

17 рабочих дней в январе 2024 или 5882,35 руб./день

Отпускные рассчитываются как 100000/29,3 = 3412,70 руб./день.

14 * 3412,70 = 47777,80 руб.

Осталось ещё 13 дней
13*5882,35= 76470,55

К выдаче 124248,35 руб. И где меньше-то?

С майскими также ;)

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Ogfrgfkar

Вот смотрю я на такие сцены где в общем зале и мужчины и женщины сидят и что-то делают и думаю, какая разница кто вы, и хоть будьте гермафродитами или мутантами, главное чтобы выполняли свой алгоритм в рамках этой бизнес логики.
Плохо когда жизнь подчинена бизнес логике.

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Qhalid

Из-за нехватки работы приняли жёсткие меры

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Анастасия Коваль
до 300 дней.

300 дней отгулов? это жесть просто. Таких начальников нужно просто отстранять от работы с людьми

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Aleksey

Скорей всего часов

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Aleksey

У меня так было в Локо-банке. Больше 110 часов сгорело. За 2 года смог выбить 2 отгула и то с боем. Надо вообще лазейку прикрывать с этими одинарными оплатами и потом отгулами.

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