В России вступил в силу закон о сдаче загранпаспорта при ограничениях на выезд Статьи редакции
Это касается, например, подозреваемых в преступлениях, призывников и лиц на стадии банкротства.
- С 11 декабря 2023 года в России начали действовать поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации». Госдума приняла их 23 мая, Путин подписал закон 7 июня.
- По нему сдать паспорт на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ должны все граждане с ограничением на выезд. Это надо сделать в течение пяти дней после получения документа об ограничениях. По закону, запрет на выезд касается подозреваемых в преступлениях, работников ФСБ, граждан, признанных банкротами до вынесения судом определения о прекращении производства по делу, призывников на военную службу, получивших повестку из военкомата, и других.
Если не сдать загранпаспорт, его могут признать недействительным. Другие причины для аннулирования загранпаспорта: изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, выпуск по поддельным или недействительным документам.
- Загранпаспорт вернут после истечения срока временного ограничения на выезд или истечения срока действия документа.
- Необходимость сдачи документа в случае призыва на военную службу существовала с 1996 года, пояснял в мае 2023 года руководитель практики «Мобилизационный консалтинг» в адвокатском бюро КИАП Кирилл Коршунов. В законе также не прописано право госорганов изымать загранпаспорт из-за призыва – только обязанность его сдать. Ответственности за несдачу нет.
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Здравствуй крепостное право.
После мобилизации все уже поздоровались...
Железный занавес 2.0, ждём мобилизацию после выборов
На этот раз скажут, предыдущим же надо отдохнуть ))))
а зачем она*? за бабки и так народу хватает
Продолжайте дальше не ходить на выборы)
Ходил, голосовал против. Помогло?
Нарисовать результат не проблема, а вот явку уже труднее, продолжайте ходить...
Ни разу не голосовал за Путина, признаю свою ошибку, был не прав. В следующем году зарегистрируюсь на ДЭГ и проголосую за Путина, маски смела СВО.
Куда куда ходить?
Ого, смотрю из заплесневелого чулана не только Явлинского откопали
Ходил! Голосовал против...
продолжайте дальше писать бредовые комментарии.
С шулером за стол в карты играть не садятся.
Шулер - это российское государство
у подозреваемых в преступлениях есть время ходить паспорта сдавать? в конце концов оно им надо?
если у тебя уголовка, будь добр, найди 2 минутки, сдай паспорт и честно беги прячься. А то прятаться с паспортом как-то нечестно!
Это, скорее всего, про "подписочиков" речь идёт.
А вот обязательно надо куда-то тащиться в отделение сдавать, почему нельзя в таком случае просто признать недействительным на время, а потом признать действительным
Ну либо сразу тупо недействительным, если по сути это необратимый процесс 🤡
Обязательно, потому что россиянин должен периодически пострадывать, чтоб жизнь медом не казалась). А то нифига себе, булки расслабили, ходить никуда не надо. Нет, идите))
Потому что конечный кпп и «дурачки» там работающие могут ненароком и пропустить очередного оппозиционера за границу
Это воспитательно-исправительный процесс из набора фсин. Сначала паспорт в шизо своими ножками, а потом и сам.
Это чтоб можно было скрутить на месте и заставить подписать контракт получившим повестку
Я думаю потому что нет у них общей базы)) поэтому пожалуйста сдайте сами))
Ну это от любителей совка, в то время походить и пострадать в очередях было любимым квэстом, а сейчас пришло время настольгии
Забавно другое. Сдал, прошло время, ограничения сняли. Пришел забрать, а его там нет. И?.... радостно писать заявление об утере, получать отказ в возбуждении, потом с этими справками на замену (получение нового), так чтоль?
Скорее всегда примут поправки, по которому такой сданные паспорт автоматически считается недействительным. А в выдаче нового могут же и отказать. Просто так.
Чего разнылись то?) И не такое же стерпели) Толи ещё будет... А вообще пока поколение совка не вымрет, просвета не будет...
Хорошие традиции не умирают, а передаются новым поколениям.
А в чем смысла этой процедуры? Ведь если ограничения есть, заграницу всё равно не уедешь
Чтобы понимать свое место
Возможно это прикрытие лазейки для тех, кто выезжают через другие страны, куда въехать можно по внутреннему паспорту (Казахстан, Беларусь и др.)
Непередача паспорта делает его недействительным. Вы живёте за границей, приходит повестка по мобилизации (со включением в реестр) - вы должны в течение 5 дней сдать паспорт, в какой бы точке мира вы не находились. Не сдали - ваш паспорт становится недействительным.
Кто сказал? Кто мешает выехать через Казахстан?
Дальше будут выездные визы?
А почему нет? Если никто не против - значит все за.
ГДР или Северная Корея? 🤔
Не угадали. Россия 🙄
Что-то не уверен, что любой подозреваемый в преступлениях может в отведенный срок сходить и сдать загранпаспорт.
любой подозреваемый в мобилизации
И тут я вспомнил, что я преступник с несданным пашпартом! Плюнул на надпись "не плевать" и побрел в мвд. 😆
ну наконец-то победили
Кого?
А для олигархов и депутатов этот закон действует или как всегда для простых граждан
у них поголовно по 2-3 паспорта других стран :)
Нет конечно! Это закон не для людей...
🤬
"Это касается, например, подозреваемых в преступлениях, призывников и лиц на стадии банкротства"
Найди два лишних пункта, что называется.
Не уедем мы из Саратова(
А в чем проблема, чего все тут так засветились?
Жестко, но справедливо
Если по базам невыездной - вообще не важно есть паспорт на руках или нет, всё цифровизовано.
Не совсем так. Легально ты уехать не сможешь но путешествовать с загран паспортом можешь только не въезжай в РФ как я понял.
Т. Е. сбежал втихаря из страны и едь куда вздумается.
Если уже выехали, то важно. Т.е. условно если у вас паспорт до 2030 и вы где-нибудь в Турции живете по краткосрочному ВНЖ много лет и вы решите слетать на новый год в Тайланд, то на вылете вас могут завернуть и отправить прямо на депортацию в РФ, т.к. ваш паспорт недействителен.