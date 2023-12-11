Право
Маша Цепелева

В России вступил в силу закон о сдаче загранпаспорта при ограничениях на выезд Статьи редакции

Это касается, например, подозреваемых в преступлениях, призывников и лиц на стадии банкротства.

  • С 11 декабря 2023 года в России начали действовать поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации». Госдума приняла их 23 мая, Путин подписал закон 7 июня.
  • По нему сдать паспорт на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ должны все граждане с ограничением на выезд. Это надо сделать в течение пяти дней после получения документа об ограничениях. По закону, запрет на выезд касается подозреваемых в преступлениях, работников ФСБ, граждан, признанных банкротами до вынесения судом определения о прекращении производства по делу, призывников на военную службу, получивших повестку из военкомата, и других.

  • Если не сдать загранпаспорт, его могут признать недействительным. Другие причины для аннулирования загранпаспорта: изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, выпуск по поддельным или недействительным документам.

  • Загранпаспорт вернут после истечения срока временного ограничения на выезд или истечения срока действия документа.
  • Необходимость сдачи документа в случае призыва на военную службу существовала с 1996 года, пояснял в мае 2023 года руководитель практики «Мобилизационный консалтинг» в адвокатском бюро КИАП Кирилл Коршунов. В законе также не прописано право госорганов изымать загранпаспорт из-за призыва – только обязанность его сдать. Ответственности за несдачу нет.

#новости

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135 комментариев
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 Невероятный Блондин

Здравствуй крепостное право.

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Денис Демидов

После мобилизации все уже поздоровались...

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4 комментария
Dmitrii Ben

Железный занавес 2.0, ждём мобилизацию после выборов

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Денис Демидов

На этот раз скажут, предыдущим же надо отдохнуть ))))

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10 комментариев
TTYY

а зачем она*? за бабки и так народу хватает

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Продолжайте дальше не ходить на выборы)

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Сергей И

Ходил, голосовал против. Помогло?

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16 комментариев
Денис Демидов

Нарисовать результат не проблема, а вот явку уже труднее, продолжайте ходить...

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18 комментариев
Игорь Алакчеев

Ни разу не голосовал за Путина, признаю свою ошибку, был не прав. В следующем году зарегистрируюсь на ДЭГ и проголосую за Путина, маски смела СВО.

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12 комментариев
fullstackoff

Куда куда ходить?

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Невкусно и грустно

Ого, смотрю из заплесневелого чулана не только Явлинского откопали

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Премудрый пискарь

Ходил! Голосовал против...

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1 комментарий
Ненавижу Лицемеров

продолжайте дальше писать бредовые комментарии.

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Maria Skvortsova

С шулером за стол в карты играть не садятся.
Шулер - это российское государство

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1 комментарий
неформат

у подозреваемых в преступлениях есть время ходить паспорта сдавать? в конце концов оно им надо?

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Стерлядка Вяленая

если у тебя уголовка, будь добр, найди 2 минутки, сдай паспорт и честно беги прячься. А то прятаться с паспортом как-то нечестно!

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1 комментарий
Андрей Мельник

Это, скорее всего, про "подписочиков" речь идёт.

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и .

А вот обязательно надо куда-то тащиться в отделение сдавать, почему нельзя в таком случае просто признать недействительным на время, а потом признать действительным

Ну либо сразу тупо недействительным, если по сути это необратимый процесс 🤡

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Zloy Marketolog

Обязательно, потому что россиянин должен периодически пострадывать, чтоб жизнь медом не казалась). А то нифига себе, булки расслабили, ходить никуда не надо. Нет, идите))

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5 комментариев
Инженер-душнила

Потому что конечный кпп и «дурачки» там работающие могут ненароком и пропустить очередного оппозиционера за границу

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Светлана Владимирова

Это воспитательно-исправительный процесс из набора фсин. Сначала паспорт в шизо своими ножками, а потом и сам.

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Alex R

Это чтоб можно было скрутить на месте и заставить подписать контракт получившим повестку

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Kelerius

Я думаю потому что нет у них общей базы)) поэтому пожалуйста сдайте сами))

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Водяной

Ну это от любителей совка, в то время походить и пострадать в очередях было любимым квэстом, а сейчас пришло время настольгии

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1 комментарий
Konstantin Feoktistov

Забавно другое. Сдал, прошло время, ограничения сняли. Пришел забрать, а его там нет. И?.... радостно писать заявление об утере, получать отказ в возбуждении, потом с этими справками на замену (получение нового), так чтоль?

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Риэлтор не нужен!

Скорее всегда примут поправки, по которому такой сданные паспорт автоматически считается недействительным. А в выдаче нового могут же и отказать. Просто так.

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Водяной

Чего разнылись то?) И не такое же стерпели) Толи ещё будет... А вообще пока поколение совка не вымрет, просвета не будет...

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Uuno Turhapuro

Хорошие традиции не умирают, а передаются новым поколениям.

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1 комментарий
Алла Магнит

А в чем смысла этой процедуры? Ведь если ограничения есть, заграницу всё равно не уедешь

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Мурад Муртазалиев

Чтобы понимать свое место

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Alexander Burtsev

Возможно это прикрытие лазейки для тех, кто выезжают через другие страны, куда въехать можно по внутреннему паспорту (Казахстан, Беларусь и др.)

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Сергей С.

Непередача паспорта делает его недействительным. Вы живёте за границей, приходит повестка по мобилизации (со включением в реестр) - вы должны в течение 5 дней сдать паспорт, в какой бы точке мира вы не находились. Не сдали - ваш паспорт становится недействительным.

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2 комментария
Alexey Ivanov
Ведь если ограничения есть, заграницу всё равно не уедешь

Кто сказал? Кто мешает выехать через Казахстан?

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Игорь Токарев

Дальше будут выездные визы?

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Alexey Ivanov

А почему нет? Если никто не против - значит все за.

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Svetlana Borisova

ГДР или Северная Корея? 🤔
Не угадали. Россия 🙄

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Forgotten Games

Что-то не уверен, что любой подозреваемый в преступлениях может в отведенный срок сходить и сдать загранпаспорт.

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Hrundel

любой подозреваемый в мобилизации

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Светлана Владимирова

И тут я вспомнил, что я преступник с несданным пашпартом! Плюнул на надпись "не плевать" и побрел в мвд. 😆

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Anton K

ну наконец-то победили

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Zloy Marketolog

Кого?

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3 комментария
Наталья

А для олигархов и депутатов этот закон действует или как всегда для простых граждан

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alexsun

у них поголовно по 2-3 паспорта других стран :)

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Премудрый пискарь

Нет конечно! Это закон не для людей...

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Ирина Ирина

🤬

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Слегка Придурковатый

"Это касается, например, подозреваемых в преступлениях, призывников и лиц на стадии банкротства"

Найди два лишних пункта, что называется.

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Даниил Оберлев

Не уедем мы из Саратова(

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Я сказал свое имя машине

А в чем проблема, чего все тут так засветились?

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Подментованный кот

Жестко, но справедливо

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Ed R

Если по базам невыездной - вообще не важно есть паспорт на руках или нет, всё цифровизовано.

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Бомж

Не совсем так. Легально ты уехать не сможешь но путешествовать с загран паспортом можешь только не въезжай в РФ как я понял.
Т. Е. сбежал втихаря из страны и едь куда вздумается.

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Виталий Воробьев

Если уже выехали, то важно. Т.е. условно если у вас паспорт до 2030 и вы где-нибудь в Турции живете по краткосрочному ВНЖ много лет и вы решите слетать на новый год в Тайланд, то на вылете вас могут завернуть и отправить прямо на депортацию в РФ, т.к. ваш паспорт недействителен.

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7 комментариев
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