Суд отказал МВД в заочном аресте сооснователя «Тануки» Александра Орлова Статьи редакции
С ноября 2023 года он находится в международном розыске по делу о причинении имущественного ущерба.
- Суд рассмотрел вопрос о заочном аресте бизнесмена и отказал в этой мере пресечения, сообщило ТАСС.
- Дело, по которому проходит Орлов, возбуждено в 2022 году в отношении неустановленных лиц, рассказал изданию адвокат бизнесмена Владимира Подолин. По его словам, в офисе Орлова проходил обыск, но самого предпринимателя не допрашивали ни в качестве подозреваемого, ни как свидетеля.
- Также защитник рассказал, что ущерб по делу в 20 млн рублей «полностью погашен». Представитель потерпевшей стороны подтвердила информацию, но заявила, что «это не отменяет тяжести содеянного обвиняемым».
- МВД объявило Орлова в федеральный, а затем в международный розыск в ноябре 2023 года из-за расследования уголовного дела о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Дело связано с фитнес-центром в «Москва-Сити» в Москве, одним из владельцев которого был Орлов. Арендодатель обвинил руководство заведения в причинении ущерба на 100 млн рублей, писало ТАСС.
- В декабре предприниматель рассказал казахстанскому Forbes, что находится в Лондоне, а расследование стало для него «сюрпризом». По словам адвоката, его подзащитный не скрывается за границей, а находится там по делам и «готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, но повестки не получал».
- Александр Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group. В 2004 году вместе с Андреем Исаевым он открыл японские рестораны «Тануки». В 2022 году предприниматель покинул Россию и начал выходить из местных активов, писали «Ведомости». Орлов развивает проекты в Казахстане, Узбекистане, США, ОАЭ, Китае и других странах.
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Ишь ты, суд, бывает, отказывает не только гражданам? День открытий.
Это чтобы он думал, что ему ничего не грозит, вернулся, и тут-то его и переоформят в СИЗО прямо с трапа)
Ааа, то есть стандартная схема 😉
Забыл добавить гражданам-миллиардерам ;)
Так если он погасил имущественный ущерб, зачем его в розыск подавать, ладно наш, но международный. Я в шоке товарищи, лучше бы деньги не отдавал😂
По вашей логике можно нарушать закон и просто откупаться, чтобы государство признало что ты не нарушал закон.
Прокуратуре а не МВД . В суде обвинение представляет прокурор , поправьте )
Ходатайство подает следователь. И суд отказывает в его ходатайстве, а не прокурорском.
Прокурор следит за законностью процедуры на суде. И хотя не встретишь прокурора, который не поддержит подобное ходатайство, он может и быть не согласным со следователем.
VC образовательный
захотелось роллов
Ох как же они сильно вцепились в него
Вернётся или нет?)
"По словам адвоката, его подзащитный не скрывается за границей, а находится там по делам и «готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, но повестки не получал»"-удивительно , так не скрывается , что его уже объявили в международный розыск , сюр.......
Что там за ущерб такой на 100млн, как так вышло
Мне уже кажется, что они наезжают на предпринимателей, чтобы не наезжать на своих в мандатах
Заочно поймали, арестовали...заочно отсидит
"С ноября 2023 года он находится в международном розыске по делу о причинении имущественного ущерба."-но возвращаться он не планирует видимо ,если верить словам , что он не скрывается