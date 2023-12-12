Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу выручки экспортёрами и предложил его доработать — «Ведомости» Статьи редакции
Минфин говорит, что доработки не нужны — похожие штрафы уже действовали, в 2013 году их отменили.
- Законопроект о штрафах внесли в Госдуму в начале ноября 2023 года, а в первом чтении поддержали в конце того же месяца. Документ предполагает штрафы для должностных лиц в 40-50 тысяч рублей, для юридических — «от трёх четвёртых до одного размера» суммы валютной выручки, которую они не продали в установленный срок.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил депутатов законопроект доработать. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина, которое тот направил руководителю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову — этот комитет курирует рассмотрение поправок.
В письме РСПП предлагает отказаться от введения отдельного состава правонарушения — санкции за отказ от продажи экспортной выручки уже прописаны в ст.15.25 КоАП. Союз отмечает, что указ об обязательной продаже выручки — временный, а штрафы, если их примут, в КоАП будут постоянными. РСПП попросил привлечь его представителей для «детальной проработки» законопроекта.
- Если проект примут без учёта замечаний, некоторые экспортёры «будут поставлены в заведомо неравное положение по сравнению с другими участниками внешнеэкономической деятельности» — как по обязанности продавать валюту, так и по ответственности за это. Такая ситуация может привести к дальнейшему сокращению экспорта, а следовательно — падению доходов бюджета и компаний.
- В Минфине сообщили «Ведомостям», что на данном этапе проработка документа не нужна, а рисков в его принятии в текущем виде нет — аналогичная норма уже действовала в России. Штрафы предусматривались ч.3 ст.15.25 КоАП, которая утратила силу в 2013 году.
Что предлагает РСПП
- Установить штраф в фиксированном размере, а не кратном сумме выручки. В РСПП считают, что строгость наказания «неоправданно высока», и напоминают, что за нарушения аналогичного характера (непродажу выручки или несоблюдение порядка этой процедуры) закон предусматривает более мягкое наказание — до 30% от суммы продажи валютной выручки. В законопроекте — от 75% до 100%.
- Предусмотреть «дифференцированный подход» к наказанию — исходя из продолжительности просрочки, вида товара, валюты контракта и другого. В частности, союз предлагает выносить сначала предупреждение и назначать штраф в размере 1/150 от ключевой ставки ЦБ. РСПП отмечает, что нарушения часто — вина не экспортёра, а «третьих лиц», например, покупателей продукции, просрочивших оплату, либо банков.
- Ввести отсрочку, если валютную выручку продали, но с нарушением сроков, — до пяти дней.
- Также РСПП просит не придавать законопроекту обратную силу. Сейчас его авторы предлагают наказывать компании за нарушения, допущенные не только с момента вступления поправок в силу, но и за период с 11 октября 2023 года — тогда приняли указ об обязательной продаже валюты.
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Экий противный бизнес. Его штрафуют, обязывают, банкротят, а он мало того что живёт, так ещё и критикует.
Штрафы за критику нужны, конечно, а то ишь...
"Бизнес"... Бизнес это в США, а в России дойные коровы Путина и Ко.
Открыв бизнес, думаешь, что работаешь на себя... ха-ха-ха