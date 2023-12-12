В письме РСПП предлагает отказаться от введения отдельного состава правонарушения — санкции за отказ от продажи экспортной выручки уже прописаны в ст.15.25 КоАП. Союз отмечает, что указ об обязательной продаже выручки — временный, а штрафы, если их примут, в КоАП будут постоянными. РСПП попросил привлечь его представителей для «детальной проработки» законопроекта.