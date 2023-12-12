Право
Евгения Евсеева

В правительстве одобрили поправку о лишении адвокатского статуса за выезд за границу больше чем на год Статьи редакции

Теперь законопроект, в который вносят изменения, должна поддержать Госдума.

  • Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к принятому в первом чтении законопроекту, который вносит изменения в «Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре», сообщил Минюст.
  • Ведомство отмечает, что разработало и внесло поправки в правительство ещё в мае 2023 года, СМИ о них сообщили в октябре.
  • Среди одобренных предложений — лишать адвокатского статуса тех специалистов, которые выехали из России в другую страну на постоянное место жительства на срок больше года.
  • Есть исключения: мера не коснётся адвокатов, уехавших на лечение или обучение, либо сопровождающих членов своей семьи — «направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей» за пределы России «органами государственной власти или российскими организациями», либо покинувшим страну по другим «уважительным причинам».
  • Адвокат московской адвокатской палаты Илья Сидоров в разговоре с «Коммерсантом» отмечал, что идея противоречит конституционному праву, согласно которому россияне могут свободно выезжать за пределы страны и беспрепятственно возвращаться.

#новости #адвокаты

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21 комментарий
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 illusive man

может вообще отменить конституцию? Она эдакая только противоречия создаëт — геморрой для депутатов и чиновников и не даëт вести страну в светлое будущее

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Мурад Муртазалиев
Юридические нормы — это не Заповеди Христовы

А кому-то закон по полной.

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Иван Помидоров

Хы, сказавшая это заповеди Христовы наверняка неукоснительно соблюдает)

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Игорь Малков

Сталинскую вернуть!) и вместе со всеми прелестями эпохи!-;)

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ЕЯ

Конституция - это договор между государством и гражданами государства, если отменить, то у населения вроде как ряд обязанностей отпадает - ну там, налоги платить, участвовать во флеш-мобах государственного масштаба и т.д. Пусть будет. Кстати, никаких противоречий не наблюдается.

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Иван Помидоров

Зачем вообще режиму адвокаты, направили дело в суд - значит виновен. Значит все улики собраны, следователи поработали, прокурор разобрался, сразу приговор можно вынести, скопировав обвинительное заключение. Лишняя профессия сейчас, надо упразднить. Только время терять, слушая часами там якобы какие-то аргументы защиты

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Мурад Муртазалиев

Надо оставить адвокатов по назначению. Чтобы видимость была. Все как мы любим

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fullstackoff

а взятки кто будет передавать?

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Вадим Д.

А могли бы и во враги народа записывать за такое.

Адвокат московской адвокатской палаты Илья Сидоров отмечал что идея противоречит конституционному праву

К Илье Сидорову уже выехали?

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Arc

"Уважительная причина" - копал окопы под Авдеевкой

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Хозяин

все вокруг хвалили: "молодець, хлопчик!"

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Stanislav Lem

Как этот закон делает жизнь россиян лучше?

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Grigory

У нас карательное законотворчество уже давно. О каком улучшении может идти речь? Как вообще всё происходящее может делать жизнь россиян лучше, не говоря уж об этом конкретном законе?

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Алеоп

Ничего, вот-вот и вам станет полегче, страдать перестанете, правда?

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Бомж

Сейчас бы на конституцию ссылаться ага.

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Garmonbon

Ну сегодня ее день, если не изменяет память

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Yur

Почему больше чем на год, а не неделю.
Для вербовки и недели хватит, а потом будет творить беззаконие в интересах цру и ми6.
Путен памаги!

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debil
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Mr Black

Учился я на юриста год в универе и правильно что перевелся, как жопой чуял,правом теперь подтираются как хотят.

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Алеоп

С такими доп условиями, легко не лишиться статуса

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Артем Якимов

Отъезд за границу = госизмена

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18 комментариев
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