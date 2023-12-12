Право
Полина Лааксо

Американский суд признал Google монополистом в трёхлетнем разбирательстве с Epic Games Статьи редакции

Apple до этого монополистом не признали.

  • Все девять присяжных суда в Калифорнии, США, встали на сторону Epic Games в антимонопольном деле. Они согласились, что Google получила монополию на рынках дистрибуции Android-приложений и встроенных покупок, и своей политикой нанесла ущерб Epic Games.
  • Суд выявил «противоправную связь» между магазином Google Play и нативным сервисом платежей Google Play Billing и счёл соглашения с разработчиками и другими партнёрами «антиконкурентными».
  • Epic Games заявила, что её победа — это «победа для всех разработчиков и потребителей», так как более 95% приложений на Android продвигаются через Google Play. Компания поблагодарила присяжных за «историческое решение» и отметила: разбирательство указывает на необходимость пересмотреть антимонопольное регулирование.
  • Google собирается обжаловать вердикт. По словам её представителя, на суде стало очевидно, что Google «ожесточённо конкурирует» с Apple и App Store» и другими магазинами на Android-устройствах, поэтому обвинения в монополизме не обоснованы.
  • Что последует за решением, определит судья Джеймс Донато в январе 2024 года. Как отмечает The Verge, требований о денежной компенсации Epic Games не выдвигала.
Глава Epic Games Тим Суини. Источник: MCV Develop 
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.
  • Компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию, но в споре с Apple ему повезло меньше. В 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США. В апреле 2023-го то же сделал апелляционный суд.

#новости #epicgames #google

108 показов
308 открытий
0
4 комментария
Даниил Васильев

Google - монополист, а Apple с одним стором на своих устройствах - не монополист.

Не перепутайте.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну да, точно. Apple же не монополист на своей платформе.

Как там...
— Вы что, хотите как в Америке?!
— Так это у них теперь как у нас.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Александр

компания хочет увеличить прибыль, доя гоев. но ее хвалят

как будто потребитель хоть что-то с этой победы получит 🤷🏿

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
1 комментарий
Раскрывать всегда
null