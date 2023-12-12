Американский суд признал Google монополистом в трёхлетнем разбирательстве с Epic Games Статьи редакции
Apple до этого монополистом не признали.
- Все девять присяжных суда в Калифорнии, США, встали на сторону Epic Games в антимонопольном деле. Они согласились, что Google получила монополию на рынках дистрибуции Android-приложений и встроенных покупок, и своей политикой нанесла ущерб Epic Games.
- Суд выявил «противоправную связь» между магазином Google Play и нативным сервисом платежей Google Play Billing и счёл соглашения с разработчиками и другими партнёрами «антиконкурентными».
- Epic Games заявила, что её победа — это «победа для всех разработчиков и потребителей», так как более 95% приложений на Android продвигаются через Google Play. Компания поблагодарила присяжных за «историческое решение» и отметила: разбирательство указывает на необходимость пересмотреть антимонопольное регулирование.
- Google собирается обжаловать вердикт. По словам её представителя, на суде стало очевидно, что Google «ожесточённо конкурирует» с Apple и App Store» и другими магазинами на Android-устройствах, поэтому обвинения в монополизме не обоснованы.
- Что последует за решением, определит судья Джеймс Донато в январе 2024 года. Как отмечает The Verge, требований о денежной компенсации Epic Games не выдвигала.
- В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.
- Компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию, но в споре с Apple ему повезло меньше. В 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США. В апреле 2023-го то же сделал апелляционный суд.
108 показов
308 открытий
Google - монополист, а Apple с одним стором на своих устройствах - не монополист.
Не перепутайте.
Ну да, точно. Apple же не монополист на своей платформе.
Как там...
— Вы что, хотите как в Америке?!
— Так это у них теперь как у нас.
компания хочет увеличить прибыль, доя гоев. но ее хвалят
как будто потребитель хоть что-то с этой победы получит 🤷🏿