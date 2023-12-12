Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве признал «Связной» банкротом Статьи редакции

Сумма обязательств — 53,9 млрд рублей.

  • Об этом со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы сообщает «Прайм». В отношении компании открыли процедуру конкурсного производства — теперь её имущество, если оно есть, распродадут для погашения долгов. Конкурсный управляющий — Филипп Ангилевский. Он должен отчитаться о проделанной работе 4 июня 2024 года.
  • «Связной» рассказал о планах объявить себя банкротом в феврале 2023 года, в марте — подал соответствующее заявление. В июне суд признал его обоснованным и ввёл процедуру наблюдения.
  • Обязательства ритейлера суд оценивал в сумму около 53,9 млрд рублей. Имущество — в 66,7 млрд рублей, из которых 28,3 млрд рублей — дебиторская задолженность. Временным управляющим назначили Антона Сычева из союза арбитражных управляющих «Авангард» — тот 5 декабря сообщил, что обнаружил «признаки преднамеренного банкротства». Сычев попросил открыть конкурсное производство, кредиторы его поддержали.
  • «Связной» также столкнулся с исками от кредиторов и контрагентов — только на июль 2022 года они подали 79 заявлений на 14,3 млрд рублей. Ещё два иска в марте 2023 года подал «Альфа-банк» — первый на 7,67 млрд рублей, второй на 548 млн рублей.
  • По данным на сайте «Связного», у него было свыше 2600 магазинов электроники и бытовой техники в России. В сентябре 2023 года ритейлер закрыл все точки в Москве и Санкт-Петербурге, судьба тех, что находятся в других городах, — неизвестна, писал РБК. Также есть онлайн-магазин.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
Фото «Техноград»

#новости #связной

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75 комментариев
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 Цифровые комплексы

Лайк, если свело олдскулы, хороший был журнал

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Мурад Муртазалиев

Я из-за такого журнала, купил какой-то Филипс раскладушку, батарейка которого не садилась неделями)

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7 комментариев
Альберт Умаров

да заходишь в салон как будто бы посмотреть телефоны, берешь журнал и домой

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Стерлядка Вяленая

эх, мой первый телефон. Ток темно серый. Сто лет назад это все было( Но связной говно, туда им дорога!

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Вячеслав Ермаков

олдскулы свело не то слово, при чем

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умный человек

тогда было что посмореть, разнообразие моделей
понятно почему обанкротились

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2 комментария
Дмитрий Куприянов

Где то лежит в коллекции подобный, рядом с Птюч, храню как раритет

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Артём Горячкин

Ушла эпоха

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Дмитрий

Ушел и похуй

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1 комментарий
Лара Бёрд

Эпоха обычной техники с накруткой х1,5?

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1 комментарий
Эмиль Тахмазов

Всегда думал, что это случилось лет 5 назад

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xbevice

Это вы с санлайтом попутали. Вроде они всегда закрываются

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4 комментария
Edward Dette

Да это уже давно тянется, просто окончательно видимо только щас обанкротились

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Алексей Москович

Ну ё-моё, ну как же так?! ((

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Иван Хаманн

всё, поели кукурузки....

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3 комментария
Вика Мантулина

Странные чувства. Помню какими они популярными были, я там телефон когда-то себе брала

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Alexander

Рип&Пис

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Александр

Земля им стекловатой. Много плохого о них слышал. Например в гарантии часто отказывали.

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vinniy pogreb

И страховки с симкой всем подряд впихивали.

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джага джага

Ну они все втюхиватели

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Даниил Оберлев

Эпохально, конечно

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Роман Чивилёв

Всегда недолюбливал этот магазин

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Бременский музыкант

Почему? Обычный магазин, ничем не выделяющийся.

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Слегка Придурковатый

Умер Максим - да и хуй с ним.

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Karmokova Maya

Ожидаемо

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Frederik Appleberg

Обогнал свое время

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Дом инноваций

Но, свято место пусто не бывает…

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Владислав Беляков

Но, свято место пусто не бывает - это уж точно

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Frederik Appleberg

Связной, Евросеть пока пока

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Андрей Маршал

Как узнать, на какой площадке будут лоты с имуществом выставлены ?

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Игорь

Следите за публикациями на ефрсб. Продажи имущества до 100 тысяч будут прямые без проведения торгов, а свыше уже на площадках. Но в любом случае на ефрсб будет опубликовано конкурсным сведения о реализации, ему надо сначала инвентаризацию имущества провести.

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Frederik Appleberg

До ОЗОНА и ВБ

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Никита

enter был позже ozon-а открыт

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Бугаева Анна

Ну и не велика потеря, честно говоря. Ничем особо не отличались от условного Эльдорадо.

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Дмитрий Зима

отличались, у них холодильники со стиралками так и не появились

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Alexey Remizov

Эльдорадо с М-видео тоже сейчас очень плохо с финансами

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Вадим Д.

Вся страна уже несколько лет как признала, ну хоть до суда дошло. Во всех смыслах (-:

имущество, если оно есть

Особенно забавно.

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Mr Black

Это фигня,вот бонусы было жалко….

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2 комментария
Дмитрий Ткачев

Очень жаль(((

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Роман

Покойся с миром 🪦

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debil
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Mr Black
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Frederik Appleberg

Когда на тебя подали иск правообладатели песен проишрываемых в салонах связи:

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Михаил Кузнецов

Так связной давно же вроде обанкротился, разве нет?

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Frederik Appleberg

Кризис начался примерно в 2012 году и потом понесласть распродажа долей и тд.

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Иван Гуляев

Сумма обязательств — 53,9 млрд рублей.
Так это они должны все выплатить еще или закроют глаза?

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Риэлтор не нужен!

Был бы Ноготков - привлекли по субсидарке.
А так как там сейчас свои люди - просто спишут.

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Премудрый пискарь

А что теперь с картой Кукуруза будет?

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Сергей Коновалов

Попкорн :)

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неформат

ни 1 телефона там так и не было куплено

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Игрок

Не разу не заходил к ним)) считаю, что сотовые салоны умирают

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Silver Surfer

После некоторых видео от работников данной сети покупать там себе ничего не хотелось уже. Нагрев один какой-то.

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Дарья Дарья

ЭХ связной когда был таким хорошим оператором

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Дмитрий Куприянов

Вот до чего слияние с Евросетью доводит

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Борис Горобец

это не Связной часом, в своё время купил Евросеть?? стал почти монополистом, и теперь... обанкротился?🙂🙄🤔

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72 комментария
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