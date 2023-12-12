Суд в Москве признал «Связной» банкротом Статьи редакции
Сумма обязательств — 53,9 млрд рублей.
- Об этом со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы сообщает «Прайм». В отношении компании открыли процедуру конкурсного производства — теперь её имущество, если оно есть, распродадут для погашения долгов. Конкурсный управляющий — Филипп Ангилевский. Он должен отчитаться о проделанной работе 4 июня 2024 года.
- «Связной» рассказал о планах объявить себя банкротом в феврале 2023 года, в марте — подал соответствующее заявление. В июне суд признал его обоснованным и ввёл процедуру наблюдения.
- Обязательства ритейлера суд оценивал в сумму около 53,9 млрд рублей. Имущество — в 66,7 млрд рублей, из которых 28,3 млрд рублей — дебиторская задолженность. Временным управляющим назначили Антона Сычева из союза арбитражных управляющих «Авангард» — тот 5 декабря сообщил, что обнаружил «признаки преднамеренного банкротства». Сычев попросил открыть конкурсное производство, кредиторы его поддержали.
- «Связной» также столкнулся с исками от кредиторов и контрагентов — только на июль 2022 года они подали 79 заявлений на 14,3 млрд рублей. Ещё два иска в марте 2023 года подал «Альфа-банк» — первый на 7,67 млрд рублей, второй на 548 млн рублей.
- По данным на сайте «Связного», у него было свыше 2600 магазинов электроники и бытовой техники в России. В сентябре 2023 года ритейлер закрыл все точки в Москве и Санкт-Петербурге, судьба тех, что находятся в других городах, — неизвестна, писал РБК. Также есть онлайн-магазин.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
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Лайк, если свело олдскулы, хороший был журнал
Я из-за такого журнала, купил какой-то Филипс раскладушку, батарейка которого не садилась неделями)
да заходишь в салон как будто бы посмотреть телефоны, берешь журнал и домой
эх, мой первый телефон. Ток темно серый. Сто лет назад это все было( Но связной говно, туда им дорога!
олдскулы свело не то слово, при чем
тогда было что посмореть, разнообразие моделей
понятно почему обанкротились
Где то лежит в коллекции подобный, рядом с Птюч, храню как раритет
Ушла эпоха
Ушел и похуй
Эпоха обычной техники с накруткой х1,5?
Всегда думал, что это случилось лет 5 назад
Это вы с санлайтом попутали. Вроде они всегда закрываются
Да это уже давно тянется, просто окончательно видимо только щас обанкротились
Ну ё-моё, ну как же так?! ((
всё, поели кукурузки....
Странные чувства. Помню какими они популярными были, я там телефон когда-то себе брала
Рип&Пис
Земля им стекловатой. Много плохого о них слышал. Например в гарантии часто отказывали.
И страховки с симкой всем подряд впихивали.
Ну они все втюхиватели
Эпохально, конечно
Всегда недолюбливал этот магазин
Почему? Обычный магазин, ничем не выделяющийся.
Умер Максим - да и хуй с ним.
Ожидаемо
Обогнал свое время
Но, свято место пусто не бывает…
Но, свято место пусто не бывает - это уж точно
Связной, Евросеть пока пока
Как узнать, на какой площадке будут лоты с имуществом выставлены ?
Следите за публикациями на ефрсб. Продажи имущества до 100 тысяч будут прямые без проведения торгов, а свыше уже на площадках. Но в любом случае на ефрсб будет опубликовано конкурсным сведения о реализации, ему надо сначала инвентаризацию имущества провести.
До ОЗОНА и ВБ
enter был позже ozon-а открыт
Ну и не велика потеря, честно говоря. Ничем особо не отличались от условного Эльдорадо.
отличались, у них холодильники со стиралками так и не появились
Эльдорадо с М-видео тоже сейчас очень плохо с финансами
Вся страна уже несколько лет как признала, ну хоть до суда дошло. Во всех смыслах (-:имущество, если оно есть
Особенно забавно.
Это фигня,вот бонусы было жалко….
Очень жаль(((
Покойся с миром 🪦
Когда на тебя подали иск правообладатели песен проишрываемых в салонах связи:
Так связной давно же вроде обанкротился, разве нет?
Кризис начался примерно в 2012 году и потом понесласть распродажа долей и тд.
Сумма обязательств — 53,9 млрд рублей.
Так это они должны все выплатить еще или закроют глаза?
Был бы Ноготков - привлекли по субсидарке.
А так как там сейчас свои люди - просто спишут.
А что теперь с картой Кукуруза будет?
Попкорн :)
ни 1 телефона там так и не было куплено
Не разу не заходил к ним)) считаю, что сотовые салоны умирают
После некоторых видео от работников данной сети покупать там себе ничего не хотелось уже. Нагрев один какой-то.
ЭХ связной когда был таким хорошим оператором
Вот до чего слияние с Евросетью доводит
это не Связной часом, в своё время купил Евросеть?? стал почти монополистом, и теперь... обанкротился?🙂🙄🤔