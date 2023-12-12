Владимир Путин подписал закон об ужесточении штрафов за нарушения при обработке персональных данных Статьи редакции
За сбор сведений без согласия владельца компанию могут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей.
- Документ опубликован на портале правовой информации. Он предусматривает внесение изменений в КоАП, которые ужесточают ответственность за незаконный сбор и обработку персональных данных, включая биометрические.
- За сбор личной информации без согласия владельца физлицо могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Должностному лицу за то же нарушение грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, компании — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. До этого штрафы для должностных лиц составляли от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
- При повторном нарушении штраф для должностного лица составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для ИП — от 500 тысяч до 1 млн рублей, для юрлица — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Раньше ИП могли оштрафовать на 100-300 тысяч рублей, а компанию — на 300-500 тысяч рублей.
- Документ также устанавливает штрафы за незаконное «размещение и обновление» биометрических данных банками, МФЦ и другими организациями в единой государственной системе. Для должностных он составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
- 4 декабря 2023 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Он в том числе предусматривает оборотные штрафы для компаний, а также тюремные сроки — например, за передачу данных россиян за рубеж.
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Все равно как-то маловато. Оборотные могли бы помочь.
Гарантированно предотвратить утечки нет даже теоретической возможности, зато вырастут риски и издержки, которые автоматически лягут вам в цену практически любого товара.
я не покупаю такие товары
Дв ты мой хороший..
Ни на каком сайте никогда не регистрировались? Живете в коробке из под холодильника?
Учли инфляцию просто.
Надеюсь, вы отвечаете за ИБ крупной конторы и представляете ситуацию с защитой персданных в целом (и технические аспекты, и регуляторные)? А то средний гражданин раскидывается бездумно своими данными где попало.
Или за каждый случай... Т.е. за каждую запись... Чего мелочиться то
Не совсем, пока регулятор не начнет подходить с головой, а не формально, ничего не изменится. Бизнес просто обложится прокладками в виде всяких ООО, на которых будет возложена ответственность за нарушения.
Так уже делают с рекламой давно. Прилетает смс по карте Халва, ФАС дотягивается до заказчика рассылки, а там ИП :)
Ну и всё, ИП штрафуют, зло наказано. Совкомбанк стоит весь такой в белом пальто красивый
И ни слова про утечки. То есть условные жирные коты уже нахапались вашей персоналки, теперь первый этап: нужно защитить их от стартапов и прочих горящих вьюношей де факто запретом на сбор персданных, на крайняк можно будет на штрафы натягивать наглецов. А вот ответственности жирных котов за утерю нахапанного так никто и не увидит, потому что это невыгодно тому, кому невыгодно.
ну. МТС банк уже оштрафовали на 60 тысяч. Хотя это утечка банка, да ещё и которая изначально банком отрицалась. А вот после этого уже можно повысить штрафы.
До 61 тысячи. Штрафы будут смехотворные все равно. По крайней мере к проценту выручки жирных котов.
На 60 тысяч скромновато для МТС)
ИП то конечно у нас олигархи сплошные чтобы платить штрафы по ляму.
Кто на маркировке не попался - на хранении данных 💽 будет пойман)
Зачем ИП собирать биометрию?
Причем тут биометрия? ПД это не только биометрия, ваше ФИО и адрес или телефон уже персональные данные.
Вообще по разъяснениям РКН в некоторых случаях даже один email уже ПДн. Если он вида rasul_gamzatovich_gamzatov_08091923@домен.ххх
Ему без разницы, позиция такая: всёплохосирано
Там не только биометрия
Где-то сжал булки Тинькофф банк.
Скорее наоборот, ржали всей маршруткой
Думаю что не очень, посмотрим кто улетит первым на серьёзный штраф.
Где бы найти его персональные данные? Заказывает ли он чо в сбермаркете или яндекс еде?
в даркнете?)
Как в даркнет заходишь, там прям сразу красный баннер - Персданные ВВП. Скидка -20%.
Регулярно сам покупаю и всем советую.
😂 вот я об этом же))
Теперь скидку уберут, чтоб на штраф хватало, и дальше работать будут.
Нет, он все время занят - не спит, не ест))
https://youtu.be/w58gUfvZMkA?si=ree2WlNeMB7rEkgo
Жесток главный коммисар, да не очень-то.
КГБbeast нового уровня
КГbeast
КГБист. Чекист
Как применять на практике простым гражданам?
Каким простым гражданам, скот не достоин прав только обязанности ;)
Не записывать адреса бывших одноклассников. И не спрашивать удруга номер "ну Катьки из третьего подъезда, помнишь её?"
Пополнение бюджета продолжается)
Кто отвечает за назначение штрафов? РКН?
Товарищ майор ;) не ниже
РКН составляет протокол, но потом отправляет его в суд, и постановление уже только суд.
Пример:
https://vc.ru/932571
И очередные плюшки для нового привелегироаанного класса
Для тинька надо отдельный штраф умноженный на 10
А кто это?
Работает, как краб на галерах. Того и гляди до яиц дело дойдет! Чем либерасня недовольна?
Надеюсь, что это в основном коснется крупные компании, которые сейчас копейки платят за слив.
Ну надеяться-то вам никто не запретит :)
Скажите, кто в теме. Если девушка , скажем, тортики на заказ печёт и собирает ФИО, телефоны и адреса для доставки, причём никак особо специальным образом эти данные не хранит - её могут по этому закону нахлобучить?
по сути, могут, только с ней возни выйдет дороже, чем сумма штрафа. Если парень занимается подобным, то тут выгодно - парня нахлобучат, а потом в СВО.
И исполнение закона и выполнение программы добровольцев.
Фактически нарушение можно найти почти везде.
Но будем объективны, какой оборот у этой девушки?
Что там полиция может себе поиметь?
Собственно, если она не собирается сразу после заказа тортиков продавать ПД, то ничего ей не будет.
Пиарить свою предвыборную компанию нужно же как то.
А потом и отменить можно.
О! Законы! Как хорошо.