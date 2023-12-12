Право
Артур Томилко

Владимир Путин подписал закон об ужесточении штрафов за нарушения при обработке персональных данных Статьи редакции

За сбор сведений без согласия владельца компанию могут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он предусматривает внесение изменений в КоАП, которые ужесточают ответственность за незаконный сбор и обработку персональных данных, включая биометрические.
  • За сбор личной информации без согласия владельца физлицо могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Должностному лицу за то же нарушение грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, компании — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. До этого штрафы для должностных лиц составляли от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
  • При повторном нарушении штраф для должностного лица составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для ИП — от 500 тысяч до 1 млн рублей, для юрлица — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Раньше ИП могли оштрафовать на 100-300 тысяч рублей, а компанию — на 300-500 тысяч рублей.
  • Документ также устанавливает штрафы за незаконное «размещение и обновление» биометрических данных банками, МФЦ и другими организациями в единой государственной системе. Для должностных он составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
  • 4 декабря 2023 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Он в том числе предусматривает оборотные штрафы для компаний, а также тюремные сроки — например, за передачу данных россиян за рубеж.

#новости #законы

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 Dmitrii Alekseevich

Все равно как-то маловато. Оборотные могли бы помочь.

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Денис Демидов

Гарантированно предотвратить утечки нет даже теоретической возможности, зато вырастут риски и издержки, которые автоматически лягут вам в цену практически любого товара.

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Lmao

я не покупаю такие товары

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Алексей Никитенко

Дв ты мой хороший..

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Денис Демидов

Ни на каком сайте никогда не регистрировались? Живете в коробке из под холодильника?

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Влад Шушкевич

Учли инфляцию просто.

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Giri Haji

Надеюсь, вы отвечаете за ИБ крупной конторы и представляете ситуацию с защитой персданных в целом (и технические аспекты, и регуляторные)? А то средний гражданин раскидывается бездумно своими данными где попало.

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Vladimir Ivanov

Или за каждый случай... Т.е. за каждую запись... Чего мелочиться то

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Timur e la squadra

Не совсем, пока регулятор не начнет подходить с головой, а не формально, ничего не изменится. Бизнес просто обложится прокладками в виде всяких ООО, на которых будет возложена ответственность за нарушения.

Так уже делают с рекламой давно. Прилетает смс по карте Халва, ФАС дотягивается до заказчика рассылки, а там ИП :)

Ну и всё, ИП штрафуют, зло наказано. Совкомбанк стоит весь такой в белом пальто красивый

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Доктор Шкутко

И ни слова про утечки. То есть условные жирные коты уже нахапались вашей персоналки, теперь первый этап: нужно защитить их от стартапов и прочих горящих вьюношей де факто запретом на сбор персданных, на крайняк можно будет на штрафы натягивать наглецов. А вот ответственности жирных котов за утерю нахапанного так никто и не увидит, потому что это невыгодно тому, кому невыгодно.

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selecadm

ну. МТС банк уже оштрафовали на 60 тысяч. Хотя это утечка банка, да ещё и которая изначально банком отрицалась. А вот после этого уже можно повысить штрафы.

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Доктор Шкутко

До 61 тысячи. Штрафы будут смехотворные все равно. По крайней мере к проценту выручки жирных котов.

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Марина Леопардовна

На 60 тысяч скромновато для МТС)

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Владислав

ИП то конечно у нас олигархи сплошные чтобы платить штрафы по ляму.

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Яна Ангелова

Кто на маркировке не попался - на хранении данных 💽 будет пойман)

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Tarki

Зачем ИП собирать биометрию?

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Денис Демидов

Причем тут биометрия? ПД это не только биометрия, ваше ФИО и адрес или телефон уже персональные данные.

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Giri Haji

Вообще по разъяснениям РКН в некоторых случаях даже один email уже ПДн. Если он вида rasul_gamzatovich_gamzatov_08091923@домен.ххх

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Алеоп

Ему без разницы, позиция такая: всёплохосирано

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Garmonbon

Там не только биометрия

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Артур Кожевников

Где-то сжал булки Тинькофф банк.

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Dmitrii Alekseevich

Скорее наоборот, ржали всей маршруткой

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Светлана Завацкая

Думаю что не очень, посмотрим кто улетит первым на серьёзный штраф.

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Zamir Saidov

Где бы найти его персональные данные? Заказывает ли он чо в сбермаркете или яндекс еде?

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Яна Ангелова

в даркнете?)

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Подментованный кот

Как в даркнет заходишь, там прям сразу красный баннер - Персданные ВВП. Скидка -20%.
Регулярно сам покупаю и всем советую.

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Яна Ангелова

😂 вот я об этом же))

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Светлана Завацкая

Теперь скидку уберут, чтоб на штраф хватало, и дальше работать будут.

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Орбитальный Тигр

Нет, он все время занят - не спит, не ест))
https://youtu.be/w58gUfvZMkA?si=ree2WlNeMB7rEkgo

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Вадим Д.

Жесток главный коммисар, да не очень-то.

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Fred Han

КГБbeast нового уровня

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selecadm

КГbeast

КГБист. Чекист

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Uncle Gluk

Как применять на практике простым гражданам?

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OZZ

Каким простым гражданам, скот не достоин прав только обязанности ;)

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Влад Шушкевич

Не записывать адреса бывших одноклассников. И не спрашивать удруга номер "ну Катьки из третьего подъезда, помнишь её?"

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Яна Ангелова

Пополнение бюджета продолжается)
Кто отвечает за назначение штрафов? РКН?

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OZZ

Товарищ майор ;) не ниже

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selecadm

РКН составляет протокол, но потом отправляет его в суд, и постановление уже только суд.

Пример:

https://vc.ru/932571

МТС банк оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку…
МТС банк оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку даных клиентов, которую опровергал. Изначально…
vc.ru
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Андрей

И очередные плюшки для нового привелегироаанного класса

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Tarki

Для тинька надо отдельный штраф умноженный на 10

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Snap Crotchet

А кто это?

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Невкусно и грустно

Работает, как краб на галерах. Того и гляди до яиц дело дойдет! Чем либерасня недовольна?

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Отстой Петрович

Надеюсь, что это в основном коснется крупные компании, которые сейчас копейки платят за слив.

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Alexey Ivanov
Надеюсь, что это в основном коснется крупные компании, которые сейчас копейки платят за слив.

Ну надеяться-то вам никто не запретит :)

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Максим Груздев

Скажите, кто в теме. Если девушка , скажем, тортики на заказ печёт и собирает ФИО, телефоны и адреса для доставки, причём никак особо специальным образом эти данные не хранит - её могут по этому закону нахлобучить?

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A-logica.ru

по сути, могут, только с ней возни выйдет дороже, чем сумма штрафа. Если парень занимается подобным, то тут выгодно - парня нахлобучат, а потом в СВО.
И исполнение закона и выполнение программы добровольцев.

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Angry saler

Фактически нарушение можно найти почти везде.
Но будем объективны, какой оборот у этой девушки?
Что там полиция может себе поиметь?
Собственно, если она не собирается сразу после заказа тортиков продавать ПД, то ничего ей не будет.

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A-logica.ru

Пиарить свою предвыборную компанию нужно же как то.
А потом и отменить можно.

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wlad

О! Законы! Как хорошо.

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