Суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года Статьи редакции
Основателя «Like Центра» подозревают в мошенничестве, он с обвинениями не согласен.
- Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста на два месяца, до 16 февраля 2024 года. Потерпевшими по делу признано уже 15 человек, еще 25 заявлений находятся на рассмотрении, сообщил следователь в ходе заседания. В розыск также объявлен партнёр Шабутдинова Василий Алексеев, пишет «Ъ».
- Защита блогера просила суд разрешить внести залог в 50 млн рублей и изменить меру пресечения на домашний арест. На двух предыдущих заседаниях адвокаты предлагали в качестве залога суммы в 4 млн и 15 млн рублей, отмечают «РИА Новости».
- Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже бизнес-курсов. Заявления на него подали восемь предпринимателей, которые проходили обучение в его школе. Следствие считает, что основатель «Like Центра» «вводил слушателей в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе».
- 4 ноября суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря, оценив общий ущерб от действий бизнес-тренера в 4 млн рублей. В юридическом сервисе DestraLegal тогда рассказали, что ещё 62 человека готовят групповой иск на сумму до 11 млн рублей. 9 ноября Mash сообщил, что заявление в полицию собираются подать ещё 30 человек.
- 9 ноября о деле Шабутдинова высказался уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он назвал арест «чрезмерным» и пообещал вместе с коллегами «детально разобраться в деле».
- Сам Шабутдинов 20 ноября назвал уголовное дело против него «нездоровым сигналом всем предпринимателям» и отверг обвинения в мошенничестве. По его словам, с момента основания в 2015 году в отношении «Like Центра» подали 124 иска, а «у компании более 50 тысяч клиентов, есть все лицензии, аккредитации».
2.2K показов
3.1K открытий
Я в суд не ходил и заявления не писал, но я покупал курс за 200 тыс и я согласен что это «обучением» назвать нельзя. Я считаю что Аяз меня обманул.
но вы явно стали умнее, обучение сработало
Обучение может стоить 200т разве что в хорошем вузе за семестр. А тому , кто покупает за такую сумму онлайн перезентации и доступ в чат в телеграме, явно не стоит заниматься бизнесом.
А любой опыт нужно платить )
А почему вы решили купить эти курсы - кто то из знакомых посоветовал или сами по отзывам решили?
С интересом слежу за привлечением всех этих специалистов к ответственности. И жду когда начнут привлекать к ответственности тех, которые обещают "дыши маткой-жизнь наладится".
А по факту покупать за такие деньги курс от сомнительного человека (специалиста) выбор каждого. Если уж и обвинять, то себя. За такие деньги можно было и очередное высшее получить и сменить профессию.
Ты чё, это ж учиться надо.
На такие курсы часто идут те, кто хочет "волшебную таблетку"
Чем высшее образование отличается от образования у Аяза?
нет, это не должно быть выбором каждого, в идеале если ты тупой, что не смог понять что дышать маткой это развод, то должен быть более умный сверху чтобы пресечь это, в рф врядли это будет работать но я же говорю в идеале. Отряд спасателей, которые находят слабоумие и отвагу и запрещают ее до кидалова. Ох блять минусов получу сча за идеальную идеальность...
Парни, вы издеваетесь?!
Сейчас это должно звучать какВаша честь, Вы издеваетесь?
Я бы так же свой ВУЗ засудил. Где мои бабки, за дерьмовое обучение ?
Именно так. Я тоже неудовлетворен качеством образования которое получил в университете. А давайте все студенты которые не смогли устроиться по образованию напишут заявления на свой ВУЗ. Может тогда и качество образования изменится? У меня тоже были ожидания большие от университетского диплома. Давайте теперь профессоров, преподавателей, доцентов кафедр, ректоров всех начнем прогонять по статье о мошенничестве, обещали одно, а получилось другое.
А вам обещали отличное обучение?
Интересно, раскаивается ли он, что столько народу вогнал в кредитное рабство?
А вы из какого народа пишите комментарий? Покупали обучение?
Лично у каждого взявшего кредит с пистолетом над головой стоял?)
Кто знает, может он как царь в параллельном мире живет, и думает что все купившие его боготворят, кто если не он, холопов то обучит
Жесть , просто жесть, это прям треш. Не успела новость выйти, как повылезали довольные происходящим и радующиеся что человеку продлили СИЗО на два месяца.
Каждый из таких комментаторов здесь занёс ему от 200к и ничего не получил ? Или просто надо сказать лишь бы сказать и порадоваться за то что человек плюс 2 месяца будет охеревать?
Откуда столько счастья бесчеловечного...?
Вот даже интересно запустить вопрос в массы: представьте "Бутырку" сейчас, где он сидит и его после суда отправляют обратно в камеру, в которую только что заселили конретно вас. Что делать будете ?
Ответ проще. Депутаты инфобизнес под шумок хотят взять под контроль.
Тут нужна фигура, которую будут мурыжить и назовут причиной всех бед.
Допускаю, что парочка настоящих дурачков, которые радуются аресту обычного бизнесмена здесь есть. Впрочем, ничего нового в истории путинской России.
Нет, здесь просто радуются, что наконец-то взяли одного из самых крупных инфоцыган. Я например очень надеюсь, что хоть кто-то вернёт свои деньги. Это же классно.
Еще не совсем понятно, что это:
1. Самопиар, где его сначала типа хотят посадить, а потом амнистия президента и он выходит из зала суда не попав на зону.
2. Действительно власть пиарится таким способом и поднимает рейтинг своей предвыборной компании.
Что касается камеры и прочего, то и тут вы не совсем угадали.
Дело в том, что когда человек поадает в такие места, то там уже вкурсе кто такой и что с него можно поиметь.
Думаю, он смог договориться, чтобы его не трогали и предоставили ему ВИП камеру.
Там за деньги можно все, даже на свободу выйти на сутки и вернуться обратно, если договоришься, так люди рассказывали.)
Вряд ли он там будет охеревать, если он уже там придумал свой мерчь Предприниматель.
Простому человеку в условиях тюрьмы не до мерчей.
Даже, если все таки его отправят на зону, то скорее всего отправят на курортную зону, где опять таки за деньги будет жить в отдельной хате. И, при желании, сможет пользоваться всеми благами жизни и сочинять новые курсы и мерчи.
Единственное, о чем он сейчас жалеет, если жалеет, то о том, что зачем приехал в Россию.
Но, видимо были на то причины.
Вон, в качестве примера, посмотрите на Виктора Малышева, сидит в Сингапуре, ОАЭ, Бали и домой не собирается да и не вернется уже, мне кажется, в ближайшем будущем.
Тоже народ жалуется в чатах про него, что людей перекидал на бабки в своих курсах.
Аяз готовится встретить Новый Год в тёплой дружеской атмосфере.
У Шабутдинова много и весьма успешных учеников. Зачем обвинять продавца того, что хотят купить? Люди так же добровольно покупают водку, спиваются и умирают - и никаких претензий к производителям алкоголя нет. Скорее это символ того, что успеха в России больше не будет, не надо совращать людей с верной дороги к заводской проходной
40 заявлений в полицию. Но все равно сейчас прибегут жалеющие «предпринимателя»
какая разница сколько. это не требует ареста человека
Если на вас три сумасшедших донос напишут и вас посадят - вас тоже не жалеть?)
Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом.
Человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом.
«Нездоровым сигналом всем предпринимателям» - но только для тех, кто ведет незаконную деятельность.
Вот, наконец-то ситуация с причиной ареста начинает проясняться !
Никакие не налоги, конечно же !
Махинации с государственными деньгами по программе поддержки предпринимательства !
За такое и 10 лет тюрьмы могут дать !
Ждём-с !
Откуда такие данные?
Подскажите где нашли информацию, что он гос деньги на развитие взял?
Там же копейки дают. 350 тысяч всего
На мой взгляд, Блиновскую то же бы в СИЗО зафигачить надо было
У нее другая статья, неуплата налогов . От ее курсов нет пострадавших. я думаю она в досудебном порядке все гасит.
А там уже и...
Продолжение 16 февраля.
24 февраля.
сейчас некоторые начнут мешать мух с котлетами, говоря, что университеты тоже мошенники;
в универе вроде не учат "как быстро стать миллионером с нуля"
Уже, выше.
Причем от конкретных вопросов, что именно обещал тебе вуз, начинают вилять хвостом. Сложно им по методичке работать с возражениями)))
Наверное, мошенники слишком громкое название, но некачественное оказание услуг своему вузу я вполне бы предъявила. Хотя.. обещали сделать экономистом, а после успешного освоения предлагаемой программы представления о профессии не сложилось, так что и мошенничество приплести можно.
Покупал курс у него за 35 тысяч в 2020 год в рассрочку, лекции были 2-3 раза в неделю по 3-6 часов, было тяжело совмещать с работой в найме, особенно пересматривать 6ти часовую воскресную лекцию в какой нибудь понедельник или вторник было сложно я ленился и через 3 недели такого режима я и вовсе забил на лекции. И домашка была не самая лёгкая в плане скорости её выполнения, к примеру одно из заданий звучало как то так: езжайте в три ближайших города и соберите табличку из 30 конкурентов с плюсами минусами и УТП. Те не самое быстрое задание. Контингент на лекциях сидел необычный, не знали что такое тильда, ROI, всех можно было удивить таким Инструментом как wordstat, довольно много времени уходило лекции слышать ответы от спикеров на подобные вопросы. За эти деньги я действительно загорелся и получил мотивацию на какое то время, но под лежачий камень вода текла недолго.
Определённо есть плюс в нетворкинге и коллаборации с уже действующими предпринимателями, таких в моем потоке из 20ти человек было двое. Остальные в основном мамочки или безработные женщины или специалисты в своей сфере в возрасте, (бухгалтера, переводчицы и подобные)
Вообщем, решил вернуть деньги потому как материал мне тогда шёл плохо, лишь 20% было действительно полезной инфы, которую в целом легко гуглить или искать в книгах,
Итак первый вопрос который мне задали после того как я написал о возврате, всю ли я делал домашку вовремя? Я ответил - нет. Потому мне дали от ворот поворот, потому как не следовал методике согласно плану обучения)
Я проходил "Микроволновку" у Тимура Кадырова, выгорел, не делал ДЗ. Возврат не требовал, это же мои проблемы. Результата не видел, отдал около 60к на неё. Через пол года, просмотрел запись, сделал ДЗ, шел прям как надо по обучению и опана... Спустя 2 месяца окупаю обучение х4. Дальше модель работает и стабильно заносит на жизнь.
Если человек ничего не предпринимает, это его проблемы и никто не обязан ему делать возврат. Обучение не кнопка "бабло".
Есть возврат денег условный, а есть возврат безусловный.
Ток все путают
В контексте этой новости никто не пишет, что мошенничество имеет место быть: плата за обучение взята, а самого обучения по факту не было. Истории из жизни и мантра "У тебя все получится!" - это не обучение.
На основании чего сделан такой вывод? Вы ходили на курсы? Что есть "обучение"?
Если курс прочитали, то, где здесь мошенничество.
Будет курс по захождению в хату за 1 лям?
Есть время стать основателем «Like Хаты»
Продлили срок, чтобы Аяз день всех влюбленных встретил в кругу лучших друзей
"Сам Шабутдинов 20 ноября назвал уголовное дело против него «нездоровым сигналом всем предпринимателям» и отверг обвинения в мошенничестве."-нездорово это то ,что он распространяет лже курсы свои
Интересно
Какой же это предприниматель, который после череды таких случаев не предположил даже, что его может это коснуться...
Комментарий удален модератором
С Новым годом и Рождеством!
С 5 до 50 залог подняли. Сторгуются на миллиарде я думаю
рано еще торговаться, ждут, когда весь состав потерпевших подъедет, потом уже торги начнуться.
Помниться в Казани, лет 10 назад, 1 год был равен 1 ляму.
Ценник в Москве выше и да и времена уже другие.
Странно, что лайк центр так и работает
сколько они еще будут продлевать ему арест
пока у него деньги не кончатся)
Ура 😍
Люди, покупающие эту херню сами не понимают, что покупают говно? Они сначала тратят деньги, а потом ноют. бред
Это жесть, когда куча пирамид работает в России, никто их не трогает
Пиздешь. Трогают и уже давно, а то что они есть, это недоработка.
Может накопали новых дел, а это все для отвода глаз. Когда столько денег у Аяза было, по-любому руки чешутся что нибудь намутить ))) Отмывание бабла например. Типо за обучение платят или за услуги консалтинга , а он им потом кэш на руки за вычетом процентов. Обороты большие были у него и можно столько схемотозов намутить )) Или с криптой схемы разные. Вообщем ждем инфу от компетентных органов....
В большинстве случае люди сами относятся к обучению как к кнопке "бабло". Это сугубо их личные проблемы. Мне кажется стоило оформить возврат им и забыть как страшный сон. Знаю лично людей которые проходили его обучение и остались довольны, каждый нашел своё.
Т.е. если человек прошел обучение, ничего не делал - это проблема того кто обучал? Нет, это люди ленивые.
Я сам занимаюсь обучением, для учеников даю ДЗ и знаете сколько процентов его выполняет?))) Дай бог половина))) Остальные тупо забивают болт, а потом плачут что нет результата:)