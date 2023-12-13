Госдума приняла в третьем чтении поправки об отмене визовых льгот для отдельных категорий граждан европейских стран Статьи редакции
Они вступят в силу со дня опубликования.
- Законопроект предлагает внести изменения в международные договоры России с государствами Евросоюза, а также Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.
- Он обяжет уплачивать визовые сборы близких родственников граждан России, приезжающих из указанных стран; школьников, студентов и аспирантов, которые собираются в Россию на учёбу или учебную стажировку, и сопровождающих их преподавателей; а также участников научных, культурных и творческих программ, в том числе вузовских.
- То же касается тех, кто едет за срочной медпомощью, на похороны или к больному родственнику; инвалидов и их сопровождающих; участников молодёжных спортивных мероприятий и официальных программ обмена между породнёнными городами. Текущие соглашения освобождали их от уплаты сбора.
- В рамках упрощённого визового режима консульский сбор составлял €35. Это положение также упраздняют, так что стоимость российских виз «в зависимости от срочности и кратности» составит $50-300. Авторы закона отмечают, что выручка от выдачи документов может вырасти в 2,8 раза. У европейцев при этом останется возможность оформить электронную визу за $52.
- Цель закона — «синхронизировать режим взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время» европейскими странами. Те приостановили действие договоров о взаимном упрощении выдачи виз «в одностороннем порядке», говорится в пояснительной записке.
- С 12 сентября 2022 года Евросоюз приостановил упрощённый визовый режим с Россией, действовавший с 2007 года. Пошлина за оформление шенгенской визы выросла с €35 до €80.
- Еврокомиссия, в свою очередь, рекомендовала ужесточить выдачу документов тем россиянам, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
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Пока ещё не заставляют отказываться от таких «родственничков»!выручка от выдачи документов может вырасти в 2,8 раза
А могли бы, могли. Но пока во какую лояльность проявили.
Правильно, все правильно
Не то чтобы это как-то меня касается..
Ну хоть пока пускают, этим и рады.
Все верно надо радоваться тому чему имеется
Спасибо, что пояснили