Право
Полина Лааксо

Госдума приняла в третьем чтении поправки об отмене визовых льгот для отдельных категорий граждан европейских стран Статьи редакции

Они вступят в силу со дня опубликования.

  • Законопроект предлагает внести изменения в международные договоры России с государствами Евросоюза, а также Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.
  • Он обяжет уплачивать визовые сборы близких родственников граждан России, приезжающих из указанных стран; школьников, студентов и аспирантов, которые собираются в Россию на учёбу или учебную стажировку, и сопровождающих их преподавателей; а также участников научных, культурных и творческих программ, в том числе вузовских.
  • То же касается тех, кто едет за срочной медпомощью, на похороны или к больному родственнику; инвалидов и их сопровождающих; участников молодёжных спортивных мероприятий и официальных программ обмена между породнёнными городами. Текущие соглашения освобождали их от уплаты сбора.
  • В рамках упрощённого визового режима консульский сбор составлял €35. Это положение также упраздняют, так что стоимость российских виз «в зависимости от срочности и кратности» составит $50-300. Авторы закона отмечают, что выручка от выдачи документов может вырасти в 2,8 раза. У европейцев при этом останется возможность оформить электронную визу за $52.
  • Цель закона — «синхронизировать режим взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время» европейскими странами. Те приостановили действие договоров о взаимном упрощении выдачи виз «в одностороннем порядке», говорится в пояснительной записке.
Источник: РБК
  • С 12 сентября 2022 года Евросоюз приостановил упрощённый визовый режим с Россией, действовавший с 2007 года. Пошлина за оформление шенгенской визы выросла с €35 до €80.
  • Еврокомиссия, в свою очередь, рекомендовала ужесточить выдачу документов тем россиянам, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
Миграция
Полина Лааксо
Испания и Италия выдали больше всего шенгенских виз россиянам в 2022 году — АТОР Статьи редакции

В пятёрку лидеров также вошла Финляндия, которая осенью того же года закрыла въезд для туристов из России.

Источник: National Geographic Kids

#визы #новости

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8 комментариев
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 Вадим Д.
Он обяжет уплачивать визовые сборы близких родственников граждан РФ

Пока ещё не заставляют отказываться от таких «родственничков»!
А могли бы, могли. Но пока во какую лояльность проявили.

выручка от выдачи документов может вырасти в 2,8 раза
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Ovechkin
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Тимофей Измайлов

Правильно, все правильно

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Дмитрий Куприянов

Не то чтобы это как-то меня касается..

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Тоша Ершов

Ну хоть пока пускают, этим и рады.

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Денис М.
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Terri Brown

Все верно надо радоваться тому чему имеется

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Ovechkin
говорится в пояснительной записке

Спасибо, что пояснили

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5 комментариев
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