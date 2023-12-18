Право
Евгения Евсеева

ЕС утвердил новые санкции против России: они включают запрет на импорт российских алмазов Статьи редакции

А экспортёры теперь должны в контрактах запрещать реэкспорт в россию некоторых «особо чувствительных» товаров.

  • ЕС утвердил 12-й пакет санкций: он вводит прямой и косвенный импорт, покупку или передачу непромышленных алмазов, произведённых в России — включая ювелирные украшения с ними. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
  • С 1 марта 2024-го начнут вводиться поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, если их огранка и полировка происходила в третьих странах. Полностью процесс ввода запрета завершится к 1 сентября 2024-го.
  • Вводятся ограничения импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу и трубы на общую сумму в €2,2 млрд в год. Также запрещён импорт некоторых химических веществ, литиевых батарей, термостатов и другого.

  • Экспортёры из ЕС теперь в контрактах должны запрещать реэкспорт в Россию или реэкспорт для использования в стране «особо чувствительных товаров и технологий» при продаже, поставках и передаче их в третьи страны — за исключением стран-партнёров ЕС. Расширяется запрет на транзит в Россию товаров двойного назначения.

  • Гражданам России запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами. Также вводится обязательство уведомлять о переводе денег за пределы ЕС любым юрлицом, учреждённым в ЕС и находящимся в собственности или под контролем россиян.
  • ЕС ввёл некоторые исключения на ввоз запрещённых товаров личного пользования: речь о предметах гигиены и одежде, надетой на путешественников, а также находящейся в багаже. Разрешён въезд в ЕС на машинах с дипломатическими регистрационными знаками. Кроме того, страны-члены союза имеют право разрешить гражданам ЕС, проживающим в России, въезд на автомобилях — если те не предназначены для продажи и используются в личных целях.
  • Кроме того, под санкции попали 140 физлиц и компаний — как военно-промышленных, так и из ИТ-сектора.

#новости #санкции #ес

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127 комментариев
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 S.Capusta

-Папа, а что такое "деградация"?
-Это вещь постепенная, сынок, сразу и не объяснишь..
Сам деградант не замечает своего падения. И бомж под лавкой ощущает себя тем же банкиром, что и был до падения. И так же чувствуют себя люди в китайских автомобилях, в кроссовках Abibas и толстовке "Maag", но по факту, лишённые возможности выбора.
Так все это работает, и будет работать дальше..

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Денис Пешехонов

Немного не по методичке, но всё равно выплатим вам.

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10 комментариев
ISultan Qostanai

Деградант - это тот, кто считает, что банкир может стать бомжом под лавкой. Деградант - это тот, кто считает, что надпись "Balenciaga" приблизит его к элитарному клубу интеллектуалов. Тебя лишили возможности выбора? Серьёзно? Нет что ли денег сгонять в Дубай и пошопиться? Деградант что ли?

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1 комментарий
Bib Fortuna

Так никто не заставляет ходить в abibas или вас насильно заставили?(

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Rafa Ramazanoff

Через три страны будут закупать алмазы с РФ а потом ныть что цены взлетели

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Пётр Петров

Санкции не ведут к повышению цен, разве что только к краткосрочным колебаниям. Баланс спроса и предложения не поменяется, так что тут просто перераспределяются доходы между рф и третьими странами.

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45 комментариев
Андрей

Ну тупыыыыеее

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Viacheslav Panev

Ну тык рынок подстроится и поставщики найдутся

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Александр Вербицкий

Алмазов до жопы и они нахрен никому не нужны. В свое время "Де Бирс" прилагали массу усилий, чтобы сократить предложение на рынке и удержать цену.

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Я с DTF

Внезапно в Казахстане найдена шахта алмазная

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Илья Попов

Казахская, но российского происхождения.

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Доктор Шкутко

Так и есть, в итоге маржа остаётся у казахов и владельцев рудников за границей, а на родину только рабам с рудников покушать

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1 комментарий
Колян

Какой ЕС, там уже один большой ледник. Замерзли прошлой зимой по телекусказали

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Я- Креационист

Значит это нейросеть какая балует😉

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1 комментарий
Evgeniy Polyakov

Все заграничные папики сейчас обрадовались, тратиться не надо.

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Александр Романов

Нет, все равно придется - в Индии как раз разрешили импорт алмазов. Российский алмаз легким движением руки привращается в ... индийский бриллиант.

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4 комментария
Подментованный кот
Гражданам России запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Санкции не направлены на обычных Россиян 😂😂

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Пётр Петров

Каждый обычный россиянин: «ну бля, а я только собрался руководящий пост занять!»

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1 комментарий
Alex R

ЕС пофиг на всех или не на всех. Это по телевизору вечно ноют чуть что так "это против простых людей изверги".

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Максим Неплох

Тоже довольно размытая формулировка, если честно. Техлид или CTO считается?

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Andrey Gordeev

Уже не знают что запрещать

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Макс Петровский
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Лена Головач

ты в такой себе лишние хромосомы собираешь?

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Вадим Д.

О как хорошо, новая порция пользы! А то плохо без неё, без пользы-то. Бесполезно всё как-то.
Ну да теперь заживём!

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Allestor Klei
Разрешён въезд в ЕС на машинах с дипломатическими регистрационными знаками.

Ебать, спасибо нахуй

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sartorius

То есть - до сих пор добываемые в РФ алмазы кто то успешно продавал за границей? И будет продавать до 1 сентября 2024 года. Как Лукойл, продающий горючее из российской нефти с завода в Болгарии. В том числе и Украине, с которой у РФ специальная военная операция.
А может надо им рассказать, что покупатели живут в тех самых странах, которые поставляют на Украину оружие и боеприпасы?
Или они и так знают?

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Научный микроскоп

про реэкспорт смешно, будет просто еще одна контора в цепочке у которой нет никаких обязательств

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Премудрый пискарь

Чё творят...

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Илья Попов

И не говори, что хотят то и делают.

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Илья Попов

Не фига себе! От алмазов отказываются?

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Leo Uvarov

от промышленных - нет.

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1 комментарий
Тимоха

Уже слишком много алмазов у них, девать некуда.

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debil
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Жони Деп

Интересно, а как будут разбавлять алмазы чтобы было только 49% российского?

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Вася Пражкин

Зачем разбавлять, если можно закопать алмазы в Беларуси и откопать как беларусские? )

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1 комментарий
Allestor Klei

Пилить и склеивать с ангольскими

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1 комментарий
Mr. U

Газпромбанк опять пролетел?

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Андрей

Только сейчас запрещают компоненты для БПЛА

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Пётр Петров

Довольно мягко и гуманно. Даже на 50% русофобии не тянет.

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Leo Uvarov

просто пакеты заканчиваются.

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1 комментарий
Ёжик в тумане

"Также запрещён импорт некоторых химических веществ, литиевых батарей"

"Ну, тупые!"(с) Пока весь мир охотится за литием, тупые пиндосы запрещают себе выкупать его у России. Бедные укры им чертовски благодарны будут, когда эти литиевые батареи на них с неба посыплются в дронах.

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noname

Так это ж не пиндосы, пиндосы ни за что себе ничего не будут запрещать закупать.

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Фоксик

А у нас есть крупные производства лития? Вроде все на стадии проектов

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Melissa Mata

Так в одежде можно границу пересекать или нельзя? Смысл новости не ясен. Всегда можно было и ничего не менялось в этом отношении, а сейчас что? Неужели что-то новенькое?

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Konstantin Chelovechkov

девушкам можно без одежды

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Santiago

Россиянки проходят КПП на въезде в ЕС. Одежду кладут в специальный шкафчик и дальше с бирочкой в руке шагают в Европу. На обратном пути одежду можно будет забрать.

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1 комментарий
k3rch
Также вводится обязательство уведомлять о переводе денег за пределы ЕС любым юрлицом, учреждённым в ЕС и находящимся в собственности или под контролем россиян.

Какое-то местами странное ограничение. Это создает проблемы обычному стартаперу Васе с русским паспортом, который решил развивать свой стартап на международном рынке из ЕС (живя где-нибудь в Португалии, но желая работать в том числе с США, Канадой, Новой Зеландией и т.п.). А те, кто реально гоняет большие объемы денег, просто делает головную компанию где-нибудь в ОАЭ, и переоформляет владение европейского юр. лица в собственность головной конторы в ОАЭ. И никаких санкций. В итоге страдает только стартапер Вася, потому что у него паспорт не такой.

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Александр Вербицкий

Гейропейчики создали обычному Васе (даже не стартаперу, а просто обычному) куда больше проблем, чем один кровавый тиран. Think about it.

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Konstantin Chelovechkov

проблемы Васи шерифа не того)))

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Сергей Лукьянчиков

Не прочувствуем.

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Xi

🥱

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John Nash

А запрет на ввоз автомобилей с целью продажи для чего нужен? Боятся, что кто-то гранту без подушек безопасности продавать будет?

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Колян

ЕС намерен продлить на четыре года период продаж некоторых видов российской стали. Нууу это конечно другое?

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Тоже хочу

вот поднасрали то

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Жан Жак

как выглядит импортозамещение в России

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Александр

Ну, и ладно, на арену выходят турецкие алмазы российского происхождения, но об этом никто не должен знать🤫

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Mikhail Dragunov

"Разрешён въезд в ЕС на машинах с дипломатическими регистрационными знаками."
Во, Валентина Ивановна сможет если что сьездить пошопитцо в ЕС))

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Джанболатов Шамиль

Все давно обходится через параллельный экспорт. Меня больше беспокоит, что азиатская часть страны используется как сырьевой придаток, для содержания европейской части, особенно Центральной России, Донбасса, и т.п. В столице Якутии наконец-то начали строить первый мост через реку Лену, после жалобы журналиста на одной из пресс-конференций с Путиным, но до сих пор не достроили. Тогда как в Золотом Кольце мост на мосте, и мостом погоняет

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Михаил

Путин сейчас заплачет и всё прекратит

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