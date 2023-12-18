ЕС утвердил новые санкции против России: они включают запрет на импорт российских алмазов Статьи редакции
А экспортёры теперь должны в контрактах запрещать реэкспорт в россию некоторых «особо чувствительных» товаров.
- ЕС утвердил 12-й пакет санкций: он вводит прямой и косвенный импорт, покупку или передачу непромышленных алмазов, произведённых в России — включая ювелирные украшения с ними. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
- С 1 марта 2024-го начнут вводиться поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, если их огранка и полировка происходила в третьих странах. Полностью процесс ввода запрета завершится к 1 сентября 2024-го.
- Вводятся ограничения импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу и трубы на общую сумму в €2,2 млрд в год. Также запрещён импорт некоторых химических веществ, литиевых батарей, термостатов и другого.
Экспортёры из ЕС теперь в контрактах должны запрещать реэкспорт в Россию или реэкспорт для использования в стране «особо чувствительных товаров и технологий» при продаже, поставках и передаче их в третьи страны — за исключением стран-партнёров ЕС. Расширяется запрет на транзит в Россию товаров двойного назначения.
- Гражданам России запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами. Также вводится обязательство уведомлять о переводе денег за пределы ЕС любым юрлицом, учреждённым в ЕС и находящимся в собственности или под контролем россиян.
- ЕС ввёл некоторые исключения на ввоз запрещённых товаров личного пользования: речь о предметах гигиены и одежде, надетой на путешественников, а также находящейся в багаже. Разрешён въезд в ЕС на машинах с дипломатическими регистрационными знаками. Кроме того, страны-члены союза имеют право разрешить гражданам ЕС, проживающим в России, въезд на автомобилях — если те не предназначены для продажи и используются в личных целях.
- Кроме того, под санкции попали 140 физлиц и компаний — как военно-промышленных, так и из ИТ-сектора.
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-Папа, а что такое "деградация"?
-Это вещь постепенная, сынок, сразу и не объяснишь..
Сам деградант не замечает своего падения. И бомж под лавкой ощущает себя тем же банкиром, что и был до падения. И так же чувствуют себя люди в китайских автомобилях, в кроссовках Abibas и толстовке "Maag", но по факту, лишённые возможности выбора.
Так все это работает, и будет работать дальше..
Немного не по методичке, но всё равно выплатим вам.
Деградант - это тот, кто считает, что банкир может стать бомжом под лавкой. Деградант - это тот, кто считает, что надпись "Balenciaga" приблизит его к элитарному клубу интеллектуалов. Тебя лишили возможности выбора? Серьёзно? Нет что ли денег сгонять в Дубай и пошопиться? Деградант что ли?
Так никто не заставляет ходить в abibas или вас насильно заставили?(
Через три страны будут закупать алмазы с РФ а потом ныть что цены взлетели
Санкции не ведут к повышению цен, разве что только к краткосрочным колебаниям. Баланс спроса и предложения не поменяется, так что тут просто перераспределяются доходы между рф и третьими странами.
Ну тупыыыыеее
Ну тык рынок подстроится и поставщики найдутся
Алмазов до жопы и они нахрен никому не нужны. В свое время "Де Бирс" прилагали массу усилий, чтобы сократить предложение на рынке и удержать цену.
Внезапно в Казахстане найдена шахта алмазная
Казахская, но российского происхождения.
Так и есть, в итоге маржа остаётся у казахов и владельцев рудников за границей, а на родину только рабам с рудников покушать
Какой ЕС, там уже один большой ледник. Замерзли прошлой зимой по телекусказали
Значит это нейросеть какая балует😉
Все заграничные папики сейчас обрадовались, тратиться не надо.
Нет, все равно придется - в Индии как раз разрешили импорт алмазов. Российский алмаз легким движением руки привращается в ... индийский бриллиант.
Санкции не направлены на обычных Россиян 😂😂
Каждый обычный россиянин: «ну бля, а я только собрался руководящий пост занять!»
ЕС пофиг на всех или не на всех. Это по телевизору вечно ноют чуть что так "это против простых людей изверги".
Тоже довольно размытая формулировка, если честно. Техлид или CTO считается?
Уже не знают что запрещать
ты в такой себе лишние хромосомы собираешь?
О как хорошо, новая порция пользы! А то плохо без неё, без пользы-то. Бесполезно всё как-то.
Ну да теперь заживём!
Ебать, спасибо нахуй
То есть - до сих пор добываемые в РФ алмазы кто то успешно продавал за границей? И будет продавать до 1 сентября 2024 года. Как Лукойл, продающий горючее из российской нефти с завода в Болгарии. В том числе и Украине, с которой у РФ специальная военная операция.
А может надо им рассказать, что покупатели живут в тех самых странах, которые поставляют на Украину оружие и боеприпасы?
Или они и так знают?
про реэкспорт смешно, будет просто еще одна контора в цепочке у которой нет никаких обязательств
Чё творят...
И не говори, что хотят то и делают.
Не фига себе! От алмазов отказываются?
от промышленных - нет.
Уже слишком много алмазов у них, девать некуда.
Интересно, а как будут разбавлять алмазы чтобы было только 49% российского?
Зачем разбавлять, если можно закопать алмазы в Беларуси и откопать как беларусские? )
Пилить и склеивать с ангольскими
Газпромбанк опять пролетел?
Только сейчас запрещают компоненты для БПЛА
Довольно мягко и гуманно. Даже на 50% русофобии не тянет.
просто пакеты заканчиваются.
"Также запрещён импорт некоторых химических веществ, литиевых батарей"
"Ну, тупые!"(с) Пока весь мир охотится за литием, тупые пиндосы запрещают себе выкупать его у России. Бедные укры им чертовски благодарны будут, когда эти литиевые батареи на них с неба посыплются в дронах.
Так это ж не пиндосы, пиндосы ни за что себе ничего не будут запрещать закупать.
А у нас есть крупные производства лития? Вроде все на стадии проектов
Так в одежде можно границу пересекать или нельзя? Смысл новости не ясен. Всегда можно было и ничего не менялось в этом отношении, а сейчас что? Неужели что-то новенькое?
девушкам можно без одежды
Россиянки проходят КПП на въезде в ЕС. Одежду кладут в специальный шкафчик и дальше с бирочкой в руке шагают в Европу. На обратном пути одежду можно будет забрать.
Какое-то местами странное ограничение. Это создает проблемы обычному стартаперу Васе с русским паспортом, который решил развивать свой стартап на международном рынке из ЕС (живя где-нибудь в Португалии, но желая работать в том числе с США, Канадой, Новой Зеландией и т.п.). А те, кто реально гоняет большие объемы денег, просто делает головную компанию где-нибудь в ОАЭ, и переоформляет владение европейского юр. лица в собственность головной конторы в ОАЭ. И никаких санкций. В итоге страдает только стартапер Вася, потому что у него паспорт не такой.
Гейропейчики создали обычному Васе (даже не стартаперу, а просто обычному) куда больше проблем, чем один кровавый тиран. Think about it.
проблемы Васи шерифа не того)))
Не прочувствуем.
🥱
А запрет на ввоз автомобилей с целью продажи для чего нужен? Боятся, что кто-то гранту без подушек безопасности продавать будет?
ЕС намерен продлить на четыре года период продаж некоторых видов российской стали. Нууу это конечно другое?
вот поднасрали то
как выглядит импортозамещение в России
Ну, и ладно, на арену выходят турецкие алмазы российского происхождения, но об этом никто не должен знать🤫
"Разрешён въезд в ЕС на машинах с дипломатическими регистрационными знаками."
Во, Валентина Ивановна сможет если что сьездить пошопитцо в ЕС))
Все давно обходится через параллельный экспорт. Меня больше беспокоит, что азиатская часть страны используется как сырьевой придаток, для содержания европейской части, особенно Центральной России, Донбасса, и т.п. В столице Якутии наконец-то начали строить первый мост через реку Лену, после жалобы журналиста на одной из пресс-конференций с Путиным, но до сих пор не достроили. Тогда как в Золотом Кольце мост на мосте, и мостом погоняет
Путин сейчас заплачет и всё прекратит