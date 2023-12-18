Экспортёры из ЕС теперь в контрактах должны запрещать реэкспорт в Россию или реэкспорт для использования в стране «особо чувствительных товаров и технологий» при продаже, поставках и передаче их в третьи страны — за исключением стран-партнёров ЕС. Расширяется запрет на транзит в Россию товаров двойного назначения.