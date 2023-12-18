Суд признал недействительным отзыв у «Балтики» лицензий на использование брендов Carlsberg Статьи редакции
Carlsberg расторгла соглашения в октябре 2023 года.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной «Балтики» к датской Carlsberg Breweries A/S, пишет ТАСС. Он подан 18 октября 2023 года, одобрили его 15 декабря 2023-го. Подробностей в деле пока нет.
- Как пишет издание, суд признал недействительным односторонний отказ Carlsberg от лицензионного соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы.
- Это второй иск пивоваренной компании к Carlsberg: первый она подала 17 октября 2023 года, по нему суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.
- После этого Carlsberg обратился в арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение суда. Заседание по её рассмотрению состоится 16 января 2024 года.
- ТАСС отмечает, что речь идёт об иске, про который «Коммерсантъ» писал ещё в октябре 2023 года: по данным издания, компания подала его в сентябре, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений. Согласно заявлению, на которое ссылается ТАСС, «Балтика» просила запретить Сarlsberg инициировать разбирательства в иностранных судах, целью которых было бы расторжение или препятствие выполнению лицензионного соглашения между компаниями.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
- В том же месяце суд в Санкт-Петербурге на полтора месяца — до 30 декабря 2023 года — арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Их, а также другие «неустановленные лица» следствие подозревает в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды.
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Прямо крайне неожиданно
Ох сколько у них уже эта история длится
"Пригрозили международным судом"... ути, как страшно, когда сам же запад и нивелировал весь смысл международного права.
Идеология «цап-царап» в масштабе целой страны.
А что в этом плохого? Зачем платить тем, кто сваливает из страны?)
А можно не для особо одарённых, кто чего кому? Простыми словами, пожалуйста.
Балтика хоть и российский бренд, но Балтика входила в группу Карлсберг (Дания), Карлсберг пыталась продать Балтику кому-нибудь но Путин опередил их и забрал кампанию(цап-царап)
благодарю!
Кратко ситуация следующая - представим, что у найк спиздили завод в китае, после чего местный суд подтвердил, мол да, вся продукция с этого завода 100% орига и теперь правами на бренд найк владеют никакие-то там американцы, а китайцы которые сами будут решать сколько, по чем и как будут выпускать этот ваш найк. Вот что-то подобное происходит сейчас в сверхдержаве, с заводом карлсберг и их пивными брендами
Судьи тоже очень любят есть рыбный суп.
балтика цмоктать
Ну, короч, типа "стыбзил - значит, нашёл"?
Цирк:) А потом - это не мы решили, а суд - там по закону. Оке, кончится к 30 году вся эта жуткая «тема», а дальше то что? К тому моменту будем пить только китайское и африканское, венгерское и т.д пиво?)
Не понял комментария вообще. А ща что, мы пьём типа датское пиво, которое на заводах Балтики производят?)
Почему ВВ важны именно они? Всех с миром, а этих не хотят!?
Кому-то завод приглянулся.