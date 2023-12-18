Суд приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырём годам тюрьмы за обман инвесторов Статьи редакции
Его обвинили во лжи о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.
- Федеральный суд в Манхэттене, США признал основателя автопроизводителя Nikola Тревора Милтона виновным в обмане инвесторов и мошенничестве. Его приговорили к 48 месяцам (ровно четыре года) лишения свободы. Милтону разрешили оставаться на свободе под залог — до момента, пока он не обжалует приговор. Кроме этого, его оштрафовали на $1 млн.
- Милтон перед вынесением приговора заявил, что «не собирался никому приносить вреда и не совершал преступлений, в которых его обвиняют». TechCrunch пишет, что в один момент он сообщил, что покинул пост главы Nikola для ухода за больной женой, а не потому, что «считал себя мошенником». Также он отметил, что «допустил ошибки» из-за «недостатка опыта».
- Прокуроры настаивали на тюремном сроке в 11 лет — аналогично наказанию для основательницы Theranos Элизабет Холмс, адвокаты просили признать Милтона невиновным: якобы он не врал и не собирался никого обманывать, а любые заверения в отношении компании были связаны с его «бесконечным оптимизмом».
- Милтон основал Nikola в 2014 году, а в 2016-м — анонсировал производство электрогрузовиков на аккумуляторах. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.
- В июне 2020-го Nikola вышла на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой». В сентябре компания заключила партнёрство General Motors, после этого один из акционеров автопроизводителя, фирма Hindenburg Research, опубликовала отчёт, в котором обвинила Милтона в обмане инвесторов. По её данным, прототип грузовика на самом деле не мог ездить, новой технологии производства аккумуляторов у компании нет, есть и другие факты мошенничества.
- В частности, во время съёмок рекламы грузовика Nikola One машина на самом деле не ехала — машину отбуксировали на холм, чтобы она на холостом ходу съехала на дорогу. Позже в Nikola признали, что сняли в рекламе автомобиль, который не может ехать самостоятельно, но другие обвинения компания отрицала.
- В августе 2021-го Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) в США предъявила Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. По версии властей, Милтон лгал о продукции Nikola, технологиях и перспективах продаж компании, чтобы увеличить стоимость её акций. В октябре 2022-го его признали виновным в обмане: присяжные решили, что Милтон врал инвесторам, чтобы поднять стоимость акций компании.
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В золотую копилку фраз.
- Сударь, Вы мошенник и пиздабол.
- Вздор, я просто бесконечный оптимист.
Человек верил в себя, верил в успех, но что-то пошло не так. Аяз, верни деньги за курс!
Спасибо 🙏
Помню ё-мобиль тоже обещали, деньги собрали и всё.
Не так плохо. Минус четыре года жизни в обмен на богатство.
Аяза вон тоже посадить хотят. Не дают свободно жить предпринимателям. А если бы Билла Гейтса или С. Джобса так же таскали бы по судам? Увидели бы мы макинтош, вотч и эйрподс?