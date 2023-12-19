Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции
Его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.
- Адвокаты смогли добиться аннуляции решения об экстрадиции До Квона в США или Южную Корею, которое Высокий суд в Подгорице принял в ноябре 2023 года. В сообщении госоргана говорится, что судебный следователь заслушал позицию обвиняемого по вопросу об экстрадиции в Южную Корею, но не по высылке в США, а это противоречит законам.
- Дело вернут в суд первой инстанции на пересмотр. Если экстрадицию снова одобрят, финальное решение будет выносить министр юстиции Черногории, отмечает Coindesk.
- В сентябре 2022 года суд в Южной Корее выдал ордер на арест основателя Terraform Labs До Квона по обвинению в мошенничестве. Аналогичные обвинения ему предъявлены в США.
- Обе страны запросили экстрадицию, чтобы предприниматель ответил перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform Labs потеряли около $42 млрд.
- В марте 2023 года До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы. Они хотели вылететь в Дубай с поддельными документами. Суд отпустил их под залог, но позже высшая инстанция отменила решение. 12 декабря Bloomberg сообщило, что срок задержания До Квона продлили до 15 февраля 2024 года.
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Попросит убежища в России?
Китайцы так доверчиво выглядят, что я уже молюсь, чтобы его отпустили.
В тихом омуте, знаете ли.
Тут вопрос не в том отдадут его или нет, а в том, кому отдадут сначала.
Ну так надо организовать аукцион. И плюс сам Квон участвует, он может внести что бы остаться в стране невыездным..
Тариф антивыезд? Ставка на него втрое выше текущей ведущей ставки на отправку (-:
Просто если он куда то выедет то там будет новый аукцион и снова придётся платить. Пора ему остепениться.
Есть два стула.. один на вилле в Черногории.. второй в Пиндоссии в тюрьме, слева сидит латинос справа сидит афроамериканец..
Кому он сам сначала отдаст ;)
Все эти лохотроны создают люди с высшем образованием.И все лохи несут им деньги.Я всегда говорил хочешь потерять свои деньги.Позвони человеку с высшем образованием.
Я только семилетку закончил. Изобрел, короче, вечный двигатель. Офигенная тема! Но нужно чуток бабла, закинь плз на карту тысяч 100, раскручусь - отдам. Слово пацана!
Ничего себе вы всех под одну гребенку.
Черногория - страна чудес!
Астрологи предсказывают рост числа сверхбогатых людей в Черногории.
Им веры нет теперь, лженаукой признали