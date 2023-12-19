«Я не халявщик, я партнер»: как обещали надежные 20% годовых в долларах на блокчейне, и почему всё развалилось

В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).