Право
Полина Лааксо

Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции

Его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.

  • Адвокаты смогли добиться аннуляции решения об экстрадиции До Квона в США или Южную Корею, которое Высокий суд в Подгорице принял в ноябре 2023 года. В сообщении госоргана говорится, что судебный следователь заслушал позицию обвиняемого по вопросу об экстрадиции в Южную Корею, но не по высылке в США, а это противоречит законам.
  • Дело вернут в суд первой инстанции на пересмотр. Если экстрадицию снова одобрят, финальное решение будет выносить министр юстиции Черногории, отмечает Coindesk.
В центре — До Квон. Источник: Balkan Insight
  • В сентябре 2022 года суд в Южной Корее выдал ордер на арест основателя Terraform Labs До Квона по обвинению в мошенничестве. Аналогичные обвинения ему предъявлены в США.
  • Обе страны запросили экстрадицию, чтобы предприниматель ответил перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform Labs потеряли около $42 млрд.
  • В марте 2023 года До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы. Они хотели вылететь в Дубай с поддельными документами. Суд отпустил их под залог, но позже высшая инстанция отменила решение. 12 декабря Bloomberg сообщило, что срок задержания До Квона продлили до 15 февраля 2024 года.
Деньги
Павел Комаровский
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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новости #terrausd #luna

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 Император Нолимоций

Попросит убежища в России?

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Etna

Китайцы так доверчиво выглядят, что я уже молюсь, чтобы его отпустили.

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Ярослав Богданов

В тихом омуте, знаете ли.

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Вадим Д.

Тут вопрос не в том отдадут его или нет, а в том, кому отдадут сначала.

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Иванов Иван

Ну так надо организовать аукцион. И плюс сам Квон участвует, он может внести что бы остаться в стране невыездным..

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Вадим Д.

Тариф антивыезд? Ставка на него втрое выше текущей ведущей ставки на отправку (-:

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Иванов Иван

Просто если он куда то выедет то там будет новый аукцион и снова придётся платить. Пора ему остепениться.

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Иванов Иван

Есть два стула.. один на вилле в Черногории.. второй в Пиндоссии в тюрьме, слева сидит латинос справа сидит афроамериканец..

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John Doe Jr.
Тут вопрос не в том отдадут его или нет, а в том, кому отдадут сначала.

Кому он сам сначала отдаст ;)

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Андрей Кашицын

Все эти лохотроны создают люди с высшем образованием.И все лохи несут им деньги.Я всегда говорил хочешь потерять свои деньги.Позвони человеку с высшем образованием.

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Santiago

Я только семилетку закончил. Изобрел, короче, вечный двигатель. Офигенная тема! Но нужно чуток бабла, закинь плз на карту тысяч 100, раскручусь - отдам. Слово пацана!

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Пена Литрова

Ничего себе вы всех под одну гребенку.

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ЯжПрограммист

Черногория - страна чудес!

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Бинарный Ёж

Астрологи предсказывают рост числа сверхбогатых людей в Черногории.

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Sergey Dovzhenko

Им веры нет теперь, лженаукой признали

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