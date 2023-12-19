Право
Полина Лааксо

Арбитражный суд отклонил иск Jägermeister на 197 млн рублей к заводу «Кристалл» и ритейлеру WineStyle Статьи редакции

Немецкая компания пыталась запретить им выпускать и продавать травяные ликёры Alter Heiler и Kӧnig Heiler.

  • О решении суда по иску к ООО «Ритейл Вайнстайл» и ООО «Калужский ликёро-водочный завод "Кристалл"» пишет «Прайм» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
  • Mast-Jägermeister подала его в мае 2023 года, жалуясь на нарушение прав на четыре товарных знака. По словам истца, бутылки, в которых ответчик выпускает свою продукцию, оформлены «в схожем до степени смешения» стиле.
  • Сеть магазинов WineStyle добровольно выполнила требования немецкой компании, как только получила жалобу.
  • В «Кристалле» не согласились с претензией и заявили, что у обозначений продукции завода есть «графические, фонетические и семантические различия, а этикетки оформлены в традиционном для "биттеров" стиле». Случайно перепутать продукты невозможно также потому, что напитки ответчика «в три раза дешевле».
Jägermeister. Источник: uCatholic
  • Mast-Jägermeister приостановила поставки в Россию в ноябре 2022 года, как говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал выпускать упомянутые ликёры и позже пожаловался в ФАС, что немецкая компания пытается запретить ему их продавать. В апреле 2023-го ФАС выдала Mast-Jägermeister предупреждение — та его исполнила.
  • «Кристалл» пытался зарегистрировать комбинированное обозначение Alter Heiler, но не смог: Роспатент счёл оформление чересчур похожим на Jägermeister.
  • В мае 2023 года СМИ сообщили, что Mast-Jägermeister подала два иска к «Кристаллу». Ещё одним ответчиком по второму делу выступает ООО «Альфа-М» («Красное и белое»). Претензии те же, что в разбирательстве с WineStyle, но запрашиваемая компенсация больше — 314,8 млн рублей. Его ещё не рассмотрели.
  • «Кристалл» тогда же заявил, что подаст встречный иск на сумму около 500 млн рублей — она учитывает прямые убытки, упущенную выгоду и ущерб имиджу «в результате недобросовестной конкуренции», заявила компания.

#новости #jagermeister

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59 комментариев
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 Невероятный Блондин

— папа, а что такое карманный суд?
— ну, это когда не как правильно, а как надо.
— кому?
— кому надо

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3 комментария
Илья Попов

Папа, а кто финансирует карманный суд?

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Hann Ahmet

Нет, ну на самом деле не похожи. Или вы предлагаете судиться из-за квадратной бутылки?

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Antny Slmv

Ндааа, вы это серьезно? Отражение в зеркале у вас тоже часто вызывает сомнения в идентичности?
По порядку:
- На пробке окантовка такая же;
- цвет крышки аналогичный, просто более светлый;
- бутылка почти 1 в 1;
- форма этикетки идентичная, скругление сверху чуть более явное;
- горизонтальная надпись с брендом такая же, отличие в оттенке;
- структура текста на этикетке такая же, сверху картинка(спасибо что не олень, уже выделились);
- снизу на этикетке надписи оранжевого цвета в обоих случаях;
- сам напиток (не пробовал, но видимо что-то сильно напоминающее, но говеннейшего качества, в большей степени для нищебродов).

Мне вот интересно, как еще должен выглядеть аналог, чтобы он, по вашему мнению, был похож на референс?

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1 комментарий
Роман Величкин

А мне кажется, что на самом деле похожи. Что мешает в кайме использовать цвет отличный от зелёного, а фон названия отличный от оранжевого? Я в магазин хожу, и часто принимаю эту бутылку за Ягермейстер.

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Evgenii Tolstogan

Садиться...?! :)

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Brno

ЗАПАТЕНТОВАЛИ КВАДРАТЫ ЫЫЫ

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Edo Defor

Решение вполне обоснованное, Кристалл учел замечания рос.патента, а Ягерметер —ФАС, но тем не менее продолжил настаивать на своем.
Смешения в оформлении этикетки явно нет, но есть в форме бутылки. Однако, видимо, прав на неё у Ягера нет.

Но местным комментаторам на это будет наплевать. Что тут говорить, уже начали постить глубокие, которые не все поймут, поистине интеллектуальные шуточки и иронизировать

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Сергей Леопольдович

Браво, браво, бис-бис! Премию хотите?

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Киприан Лейн

Ну да, зачем своим глазам верить? Раз иксперт сказал, что этикетки не похожи - значит не похожи, лол

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2 комментария

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Роман Величкин

Смешение есть, я магазине часто эту бутылку принимаю за Ягермейстер.

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Инло Макс

Вообще не дело всё так слизывать нагло. А главное, что по вкусу и треску в бошке на утро вообще даже близко не Ягер!

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Грустный супчик

Еба, так вы это даже пили?

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Axel Denisenko

Блин, такой стыд! Даже во времена, когда вы остаётесь крупнейшим поставщиком алкашки в стране, вас избавили от конкурентов и вы короли на пустом рынке... вы все равно продолжаете использовать примитивные, тупые и грязные игры, чтобы хоть как-то продвигать свою продукцию.

Полагаю вдохновителем идеи был кто-то из приближенных к руководству (брат, сын, дочь, сват и пр.), а когда уже пошла лавина, то отступать было уже поздно, этикетки отпечатаны, бутылки отлиты и "давать заднюю", уже как-то нет смысла... "мы будем бороться до конца"!.

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Nikolay Vavilov

Ты ошибся в слове "алкашки" - там было телефоны и Эпол?

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Следствие вели

Затем что бы рубить бабло, ваш кэп

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Aina Timo / wdroid.net

О похожести Kӧnig Heiler и оригинала:

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Вадим Д.

Ну правильно, эти честные ребята ничего же не нарушали.
Хорошо что суд во всём разобрался!

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Владимир Бейманов

они еще не поняли , что на русской земле закон не писан?

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igotosochi

названия разные
бутылки разные
количество трав разное
пусть @Слегка Придурковатый рассудит

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Роман Величкин

Они разные только когда вместе стоят. А если по отдельности, то перепутать легко.

Количество трав разное

Все выучили на зубок количество трав в Ягере. Разбуди их посреди ночи, всегда ответят - 50 с чем-то трав!

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2 комментария
Невероятный Блондин

Я вот не пью, и мне кажется, что там где написано слово Authentic — настоящий.

Ведь не стали бы они писать слово Authentic (подлинный), если бы это была подделка.

Не стали бы?

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2 комментария
Сергей Леопольдович

У него углубленное тестирование продукта с нагрузкой. Вернется в 2024.

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Владимир Бейманов

а что тут надо рассудить , невооруженным глазом видно , что разные

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Император Нолимоций
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Андрей Кашицын

Можно ещё вместо Капитан Блек продавать Капитан Чернов.

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تقي

«Майор Черный»
Будет актуальнее

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igotosochi
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Ольга

У меня как раз заканчивается Ягер. Действительно, чем можно заменить? Даже не аналог, а более интересный вариант — добавлять в чай и мороженое.

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5 комментариев
Rozen

Я хоть и не пью алкоголь, но за наших российских алкашей обидно. Получается, что и ввозить в Россию этот алкоголь отказываются, и делать что-то похожее тоже нельзя. Как-то неправильно.

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Роман Величкин

Делов-то - поменяй зелёный на коричневый, красный, серобуромалиновый и продавай сколько угодно. Спор из-за этикетки.

Завтра сосед скажет, что попробовал эту заморскую настойку из 50 трав, и скажет, что это бурда. Вы поверите и будете думать, что Ягермейстер невкусный, и не узнаете, что сосед перепутал Ягер с Алтер кактамего.

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1 комментарий
Aina Timo / wdroid.net

Не про Ягермейстер, но мысль та же. Российские алкозавры в безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=GYUmKvI5E44

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debil
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Ruslan Adler

Этот спор - отличный пример того, как детали в оформлении могут иметь юридическое значение.

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Nikolay Evseev

Хорошо, я только расшевелился, давай к 17ти? Может раньше

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Nikolay Vavilov

Лицо Китая и его отношения к таким выскочкам - представили?))

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Роман Величкин

Китай ещё во времена Трампа подписал обязательство соблюдать патенты и не воровать интеллектуальную собственность.

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1 комментарий
Юрий Климов

долго думать не стали , сделали схожий продукт и никакие суды не помогут засудить русский вариант напитка

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Слава Догу

Сделали схожую этикетку. Насчёт продукта сомневаюсь.

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Brno

Из-за небольших сходств в цветах судиться?

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Лев Аристов

делать нечего , вот и маются

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Андрей

Из двух сортов говна - лучше отечественное

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56 комментариев
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