Арбитражный суд отклонил иск Jägermeister на 197 млн рублей к заводу «Кристалл» и ритейлеру WineStyle Статьи редакции
Немецкая компания пыталась запретить им выпускать и продавать травяные ликёры Alter Heiler и Kӧnig Heiler.
- О решении суда по иску к ООО «Ритейл Вайнстайл» и ООО «Калужский ликёро-водочный завод "Кристалл"» пишет «Прайм» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
- Mast-Jägermeister подала его в мае 2023 года, жалуясь на нарушение прав на четыре товарных знака. По словам истца, бутылки, в которых ответчик выпускает свою продукцию, оформлены «в схожем до степени смешения» стиле.
- Сеть магазинов WineStyle добровольно выполнила требования немецкой компании, как только получила жалобу.
- В «Кристалле» не согласились с претензией и заявили, что у обозначений продукции завода есть «графические, фонетические и семантические различия, а этикетки оформлены в традиционном для "биттеров" стиле». Случайно перепутать продукты невозможно также потому, что напитки ответчика «в три раза дешевле».
- Mast-Jägermeister приостановила поставки в Россию в ноябре 2022 года, как говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал выпускать упомянутые ликёры и позже пожаловался в ФАС, что немецкая компания пытается запретить ему их продавать. В апреле 2023-го ФАС выдала Mast-Jägermeister предупреждение — та его исполнила.
- «Кристалл» пытался зарегистрировать комбинированное обозначение Alter Heiler, но не смог: Роспатент счёл оформление чересчур похожим на Jägermeister.
- В мае 2023 года СМИ сообщили, что Mast-Jägermeister подала два иска к «Кристаллу». Ещё одним ответчиком по второму делу выступает ООО «Альфа-М» («Красное и белое»). Претензии те же, что в разбирательстве с WineStyle, но запрашиваемая компенсация больше — 314,8 млн рублей. Его ещё не рассмотрели.
- «Кристалл» тогда же заявил, что подаст встречный иск на сумму около 500 млн рублей — она учитывает прямые убытки, упущенную выгоду и ущерб имиджу «в результате недобросовестной конкуренции», заявила компания.
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— папа, а что такое карманный суд?
— ну, это когда не как правильно, а как надо.
— кому?
— кому надо
Комментарий удален модератором
Папа, а кто финансирует карманный суд?
Комментарий удален модератором
Нет, ну на самом деле не похожи. Или вы предлагаете судиться из-за квадратной бутылки?
Ндааа, вы это серьезно? Отражение в зеркале у вас тоже часто вызывает сомнения в идентичности?
По порядку:
- На пробке окантовка такая же;
- цвет крышки аналогичный, просто более светлый;
- бутылка почти 1 в 1;
- форма этикетки идентичная, скругление сверху чуть более явное;
- горизонтальная надпись с брендом такая же, отличие в оттенке;
- структура текста на этикетке такая же, сверху картинка(спасибо что не олень, уже выделились);
- снизу на этикетке надписи оранжевого цвета в обоих случаях;
- сам напиток (не пробовал, но видимо что-то сильно напоминающее, но говеннейшего качества, в большей степени для нищебродов).
Мне вот интересно, как еще должен выглядеть аналог, чтобы он, по вашему мнению, был похож на референс?
А мне кажется, что на самом деле похожи. Что мешает в кайме использовать цвет отличный от зелёного, а фон названия отличный от оранжевого? Я в магазин хожу, и часто принимаю эту бутылку за Ягермейстер.
Садиться...?! :)
ЗАПАТЕНТОВАЛИ КВАДРАТЫ ЫЫЫ
Решение вполне обоснованное, Кристалл учел замечания рос.патента, а Ягерметер —ФАС, но тем не менее продолжил настаивать на своем.
Смешения в оформлении этикетки явно нет, но есть в форме бутылки. Однако, видимо, прав на неё у Ягера нет.
Но местным комментаторам на это будет наплевать. Что тут говорить, уже начали постить глубокие, которые не все поймут, поистине интеллектуальные шуточки и иронизировать
Браво, браво, бис-бис! Премию хотите?
Ну да, зачем своим глазам верить? Раз иксперт сказал, что этикетки не похожи - значит не похожи, лол
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Смешение есть, я магазине часто эту бутылку принимаю за Ягермейстер.
Вообще не дело всё так слизывать нагло. А главное, что по вкусу и треску в бошке на утро вообще даже близко не Ягер!
Еба, так вы это даже пили?
Блин, такой стыд! Даже во времена, когда вы остаётесь крупнейшим поставщиком алкашки в стране, вас избавили от конкурентов и вы короли на пустом рынке... вы все равно продолжаете использовать примитивные, тупые и грязные игры, чтобы хоть как-то продвигать свою продукцию.
Полагаю вдохновителем идеи был кто-то из приближенных к руководству (брат, сын, дочь, сват и пр.), а когда уже пошла лавина, то отступать было уже поздно, этикетки отпечатаны, бутылки отлиты и "давать заднюю", уже как-то нет смысла... "мы будем бороться до конца"!.
Ты ошибся в слове "алкашки" - там было телефоны и Эпол?
Затем что бы рубить бабло, ваш кэп
О похожести Kӧnig Heiler и оригинала:
Ну правильно, эти честные ребята ничего же не нарушали.
Хорошо что суд во всём разобрался!
они еще не поняли , что на русской земле закон не писан?
названия разные
бутылки разные
количество трав разное
пусть @Слегка Придурковатый рассудит
Они разные только когда вместе стоят. А если по отдельности, то перепутать легко.Количество трав разное
Все выучили на зубок количество трав в Ягере. Разбуди их посреди ночи, всегда ответят - 50 с чем-то трав!
Я вот не пью, и мне кажется, что там где написано слово Authentic — настоящий.
Ведь не стали бы они писать слово Authentic (подлинный), если бы это была подделка.
Не стали бы?
У него углубленное тестирование продукта с нагрузкой. Вернется в 2024.
а что тут надо рассудить , невооруженным глазом видно , что разные
Можно ещё вместо Капитан Блек продавать Капитан Чернов.
«Майор Черный»
Будет актуальнее
У меня как раз заканчивается Ягер. Действительно, чем можно заменить? Даже не аналог, а более интересный вариант — добавлять в чай и мороженое.
Я хоть и не пью алкоголь, но за наших российских алкашей обидно. Получается, что и ввозить в Россию этот алкоголь отказываются, и делать что-то похожее тоже нельзя. Как-то неправильно.
Делов-то - поменяй зелёный на коричневый, красный, серобуромалиновый и продавай сколько угодно. Спор из-за этикетки.
Завтра сосед скажет, что попробовал эту заморскую настойку из 50 трав, и скажет, что это бурда. Вы поверите и будете думать, что Ягермейстер невкусный, и не узнаете, что сосед перепутал Ягер с Алтер кактамего.
Не про Ягермейстер, но мысль та же. Российские алкозавры в безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=GYUmKvI5E44
Этот спор - отличный пример того, как детали в оформлении могут иметь юридическое значение.
Хорошо, я только расшевелился, давай к 17ти? Может раньше
Лицо Китая и его отношения к таким выскочкам - представили?))
Китай ещё во времена Трампа подписал обязательство соблюдать патенты и не воровать интеллектуальную собственность.
долго думать не стали , сделали схожий продукт и никакие суды не помогут засудить русский вариант напитка
Сделали схожую этикетку. Насчёт продукта сомневаюсь.
Из-за небольших сходств в цветах судиться?
делать нечего , вот и маются
Из двух сортов говна - лучше отечественное