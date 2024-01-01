Юристы S4 Consulting рассказали о новых и пересмотренных законах, которые коснутся предпринимателей и удалёнщиков в новом году.

Кадр из фильма «Расплата» 2016 года, режиссёр — Гэвин О’Коннор

МРОТ увеличили

МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 рублей против 16 242 рублей в 2023 году.

Для малых и средних предприятий увеличится налоговая нагрузка, так как на сумму МРОТ начисляются страховые взносы по ставке 30%:

Если компания уже платила сотруднику более 19 242 рублей с НДФЛ, то теперь сумма страховых взносов за него вырастет на 450 рублей.



Если платили 16 242 рубля, то налоговая нагрузка станет на 900 рублей больше.



Имейте в виду, что в отдельных регионах уровень МРОТ может быть выше: например, в Москве он составит 29 389 рублей.

Что будет, если принять сотрудника на оклад меньше, чем МРОТ? Грозит штраф:

Для ИП — 1000-5000 рублей.

Для юрлиц — 30-50 тысяч рублей.



Для директора юрлица — 10-20 тысяч рублей.



При повторном нарушении штрафы составят в два-три раза больше.

Изменились размеры страховых взносов для ИП

Размер фиксированных страховых взносов вырос до 49 500 рублей в 2024 году (в 2023 году, для сравнения, — 45 842 рубля).

Также увеличен лимит максимальной суммы страховых взносов ИП за самого себя при превышении лимита выручки в 300 тысяч рублей за год: с 257 061 рубля в 2023 году до 277 571 рубля в 2024 году.

Так, например, если ИП за год заработает 100 млн рублей в 2024 году, сумма страховых взносов составит 327 071 рубль — это 49 500 рублей плюс 277 571 рубль.

Удалёнщики-нерезиденты будут платить НДФЛ

С НДФЛ до 2024 года происходил очень запутанный замес.

Если сотрудник находится за пределами России 183 дня и более, то он теряет статус налогового резидента и становится нерезидентом. Получается, если специалист покинул страну, например, 1 апреля 2022 года и так и не вернулся, значит, он перестал быть резидентом 1 октября того же года.

Ставка НДФЛ для нерезидентов — 30%. Но вот в чем фишка: 30%-ным налогом для нерезидентов облагаются только те доходы, что получены от источников в России (208, 209 НК РФ). То есть:

Если сотрудник работает на российскую компанию по трудовому договору и живёт в Грузии, источник его дохода находится за пределами России.

Если он теряет статус налогового резидента России, то ему вообще не нужно платить НДФЛ в России, поскольку, по текущим законам, доход нерезидента от источников за рубежом не облагается НДФЛ.



Статус резидентства или нерезиденства при этом распространяется на весь налоговый период (календарный год). Это значит, что доходы, полученные сотрудником в России до 1 апреля 2022 года, подлежат обложению по ставке 30%.

Например, компания платит сотруднику 150 тысяч рублей с НДФЛ. До 1 апреля 2022-го она платила 19,5 тысячи рублей НДФЛ — всего 58,5 тысячи рублей с января по март. Как сотрудник уехал, компания перестала перечислять налог в бюджет, а сотрудник стал получать 150 тысяч рублей на руки.

С точки зрения налогового законодательства сотрудник должен сам платить НДФЛ или аналогичный налог там, где обладает статусом резидента.

Но так как с 1 октября он больше не резидент в России, компании придётся удержать 30%-ный налог с дохода сотрудника, который тот получил с 1 января по 1 апреля: то есть перечислить ещё 76,5 тысячи рублей за первые три месяца в качестве НДФЛ, поскольку сотрудник в эти месяцы был нерезидентом, но при этом работал на бизнес в России.

Компания удерживает 76,5 тысячи рублей НДФЛ из зарплаты сотрудника как налоговый агент. Если на момент пересчёта и доплаты компания не может удержать НДФЛ, то она отправляет справку в ФНС, что всю сумму НДФЛ невозможно удержать. НДФЛ к доплате — налог сотрудника, поэтому из своего кармана компания не платит.

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Если же сотрудник вернётся пораньше и будет находиться в России 184 дня и более, то по итогам года он останется резидентом, а значит, доплачивать НДФЛ придётся за все месяцы — с апреля по декабрь (175,5 тысячи рублей).

С 2024 года в 208 статью вносят изменения, и теперь выплаты по трудовому договору дистанционному сотруднику от работодателя в России всё-таки будут считаться доходом от источника в России и облагаться НДФЛ в 13-15%. Так же как для сотрудников, которые работают в России из офиса.

Для физлиц, работающих по договору ГПХ и уехавших за рубеж, старые нормы по НДФЛ, при которых доход от российской компании не облагается налогом, будут актуальны и в 2024 году. А вот с 2025 года изменения коснутся и их.

Суммы вычетов по НДФЛ увеличили

В 2023 году сумма вычетов по НДФЛ по социалке (лечение, покупка лекарств, фитнес, обучение) составляла 120 тысяч рублей, а с 2024 года увеличилась до 150 тысяч рублей.

Допустим, сотрудник, чей доход с НДФЛ за 2024 год составит 1,2 млн рублей, купит абонемент в фитнес-клуб за 25 тысяч рублей на год. Если клуб внесён в перечень физкультурно-спортивных организаций, значит, можно будет вернуть за него 19,5 тысячи уплаченного НДФЛ.

Ввели лимит компенсации расходов сотрудника на удалёнке

С 1 января 2024 года работодатели смогут компенсировать удалёнщикам не более 35 рублей за один рабочий день с использованием в работе своих программ, оборудования и техники (статья 2, пункт 28) — либо на сумму документально подтверждённых расходов. Эти компенсации не облагаются НДФЛ.

Например, удаленный сотрудник использует интернет, электричество, технику для своей работы. На декабрь 2023 компания рассчитывает долю от общих трат, которые уходят на выполнение сотрудником своих обязательств. Подкрепляют эти расчёты чеками и внутренними документами.

Допустим сотрудник платит за интернет 700 рублей, из которых 350 рублей уходит на работу (например, измеряется количество трафика). Такие же пропорции вычисляются за электричество и технику. Понятно, что можно учитывать всю сумму без точных расчётов, но если возникнут вопросы от ФНС, то придётся объясняться, и не факт, что компания отстоит свою позицию (скорее всего, не отстоит).

С 1 января 2024 компания сможет без документов компенсировать около 700 рублей в месяц (35 рублей за рабочий день), которые не будут облагаться НДФЛ. В этом смысле станет проще, если примерная сумма компенсаций ранее выходила в 700 рублей и приходилось собирать документы и проводить расчёты.

Если же компания оплачивала сотруднику подписку на Office, Figma, другие сервисы, интернет и дорогую технику, то сумма может быть гораздо больше 700 рублей в месяц. Поэтому в этом случае потребуется также собирать все подтверждающие документы и готовить логичные объяснения в случае проверки от ФНС.

Лимиты по УСН увеличили

С 2024 года лимит по доходу в рамках упрощённой системы налогообложения (УСН) и при стандартных ставках (6% и 15%) составляет 199,35 млн рублей вместо 188,55 млн рублей в 2023 году.

На повышенных ставках УСН (8% и 20%) его увеличили с 251,2 млн рублей в 2023-м до 265,8 млн рублей в 2024 году.

Лимиты поднялись на 5,7%, но, на наш взгляд, лучше было бы поднимать их как минимум на уровень официальной инфляции (7,5%), а ещё лучше — на уровень реальной в 15-25%.

В ряде регионов изменили условия по применению льготной ставки по УСН

Например, в Санкт-Петербурге в 2022-2023 годах — для компаний с ОКВЭД раздела С (обрабатывающие производства) — действовали пониженные ставки по УСН: 1%, если объектом налогообложения являлись доходы, и 5%, если то были доходы, уменьшенные на величину расходов.

То есть тогда компания, производящая мебель или шьющая одежду, могла использовать льготную ставку при соблюдении критерия в 70% выручки от основного вида деятельности и средней зарплате больше минимальной по городу. На 2024 год это послабление не продлили.

Если вы отвечали критериям применения льготной ставки, но не использовали льготу, вы можете подать корректировки в налоговую и пересчитать налог.

В других регионах тоже могут быть льготы, которые перестают действовать с 2024 года. Рекомендуем бухгалтерам проверить их «работоспособность».

Уточнили, как рассчитывать налог по УСН при переезде в другой регион

Во второй пункт статьи 346.21 включат уточнение, которое структурирует уплату налога при переезде.

Так, согласно закону, при переезде в новый регион нужно будет применять ставки УСН нового региона. Например, если компания из Москвы в июле переедет в Удмуртию, то налог и авансовые платежи нужно посчитать по ставке Удмуртии (включая первые два квартала 2024 года).

Для апартаментов вернули ставку НДС в 20%

Услуги застройщика при долевом строительстве для помещений с временным проживанием (апартаменты) снова будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

В связи с этим апартаменты станут дороже, но не на все 20%. Так как теперь застройщики смогут принимать к вычету входящий НДС (при освобождении от НДС этого делать нельзя), цены, скорее всего, вырастут ориентировочно на 5-10% — этого должно хватить, чтобы застройщик получал прежний уровень прибыли.

Изменился НДС для некоторых медицинских товаров

Изучить законопроект можно по ссылке.

Например, искусственные зубы больше не будут облагаться 10% ставкой НДС — их внесли в перечень товаров, освобождённых от НДС. За счёт этого протезирование зубов должно подешеветь. Также облагаться НДС не будут интраокулярные линзы и протезы.

Медицинские шприцы, в свою очередь, всё-таки будут облагаться по ставке 10%. Ранее вопрос вызывал споры, поскольку в разных случаях они могли и облагаться по 10%-ной ставке, и освобождаться от НДС.

В список товаров, которые будут облагаться 20%-ной ставкой вместо 10%, тем временем попали: приспособления для стомического использования; парфюмерные, косметические и туалетные средства; бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия; столовая и кухонная посуда и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора по ТН ВЭД ЕАЭС.

Обновился перечень товаров для детей со ставкой НДС 10% вместо 20%

В список, помимо прочего, добавили следующие позиции:

Детские стулья и стульчики для кормления.

Манежи и пелёнки.

Велосипеды и детские автокресла.

Бутылочки, соски, пустышки, горшки, ванночки, горки для купания.

Для льготы по НДС в общепите появилось новое условие

Чтобы общепиту применять льготу по НДС, с 2024 года потребуется держать среднюю зарплату не меньше средней по региону по «общепитскому» ОКВЭДу (56 группа).

Выросли акцизы на продовольственные товары

Например, на следующие категории продукции:

Этиловый спирт — с 613 рублей до 643 рублей за литр.

Вино — с 34 рублей до 36 рублей за литр.

Сидр — с 25 рублей до 26 рублей за литр.

Слабоалкогольное пиво (0,5-8,6% этилового спирта) — с 25 рублей до 26 рублей за литр.

Пиво-«убийца» (более 8,6% этилового спирта) — с 47 рублей до 49 рублей за литр.

Радует хотя бы то, что в целом разница не очень большая.

Изменился порядок по уплате налога на имущество

В 2024 году декларацию по налогу на имущество нужно сдать до 25 февраля (в 2023 году требовали до 25 марта). Так как 25 февраля будет выходным днём, можно сделать это до 26 февраля.

Также законодатели расширили перечень жилой недвижимости, в отношении которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В список добавили многоквартирные и наёмные дома. На наш взгляд, правки внесли, чтобы конкретизировать закон.

Расширился список одежды для маркировки

С 1 апреля 2024 года в список одежды, подлежащей маркировке, войдут:

Трикотажные или прочие вязаные полотна, включая искусственный вязаный мех (верхняя одежда).

Мужские и женские производственные и профессиональные комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры.

Мужские и женские производственные и профессиональные брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты.

Производственные и профессиональные пальто, полупальто, плащи и куртки.

Производственные и профессиональные юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки.

Производственные и профессиональные комбинезоны.

Трикотажные или вязаные пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, а также женские или для девочек.

Трикотажные или вязаные костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты — мужские или для мальчиков, а также женские или для девочек.

Костюмы и комплекты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — мужские или для мальчиков, а также женские или для девочек.

Пиджаки и блейзеры из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — мужские или для мальчиков. Такие же жакеты и блейзеры, но женские или для девочек.

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — мужские или для мальчиков, а также женские или для девочек.

Платья, юбки и юбки-брюки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — женские или для девочек.

Трикотажные или вязаные рубашки, а также рубашки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — мужские или для мальчиков.

Блузки, рубашки и батники из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, — женские или для девочек.

Трикотажные или вязаные спортивные и в частности лыжные костюмы.

Спортивные и в частности лыжные костюмы из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных.

Прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных.

Шали, шарфы, вуали, кроме трикотажных или вязаных.

Галстуки и шейные платки, кроме трикотажных или вязаных.

Верхняя одежда из фетра или нетканых материалов, а также текстильных с пропиткой или покрытием.

Трикотажные или вязаные джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия.

Если кратко, то надо будет маркировать костюмы, спортивки, рубашки, блузки и прочую подобную верхнюю одежду.