Право
Артур Томилко

Казахстан экстрадирует менеджера бывшей Group-IB Никиту Кислицина в Россию Статьи редакции

Запрос на его выдачу по обвинению в киберпреступлениях также подавали США.

  • О решении Казахстана экстрадировать Кислицина в Россию для привлечения к уголовной отвественности за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК), сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры.
  • По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками незаконно получили доступ к серверам одной из компаний (какой — не уточняется) и скопировали с них информацию. После этого они потребовали выплатить им 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение данных в публичных источниках.
  • Никита Кислицин — глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам в F.A.C.C.T. (в прошлом — Group-IB). Его задержали в Казахстане в июне 2023 года по запросу Интерпола. В 2020 году Минюст США заявлял, что он — один из подозреваемых по делу хакера Евгения Никулина: в 2012 году его обвинили в попытке продать личные данные пользователей сервиса Formspring.
  • 28 июня 2023-го МВД России объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным». Тверской районный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера на два месяца с момента его возможной экстрадиции в Россию или задержания на её территории.
  • В июле 2023 года основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене. Сам он вину не признавал и говорил, что дело никак не связано с его работой и непосредственной деятельностью Group-IB. Дело рассматривали в закрытом режиме.

#новости #кислицин #groupib

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10 комментариев
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 Alexey

Чёт как-то мелковато очень

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OZZ

Я думаю у него оклад на работе больше был ;)

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Alexey

Exactly

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Роман Капустин

Мелочь, но приятно

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Mr Black

В Лефортово Никитосу уже шконку согрели😏

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Вадим Д.

И стулья поставили?

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Слегка Придурковатый

Кэгэбэшники всех стран - объединяйтесь!

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Аникин

Некисло.

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.

Домо-о-о-о-й! (-:

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Николай Пылаев
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Тоже хочу

Будут с Аязом на пару бизнес мутить

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Pavel Chernev

500 тыс рублей? Что за копейки…

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Роман Капустин

Весь народ беднее, в том числе и богатые...

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Миру мир

Дак это как сына губернатора Красноярского края

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Grish

Россия всем рада,называется

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Роман Капустин

Не получилось договориться получается...

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Роман Капустин

Не получилось договориться получается...

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QAWERTYUI
Запрос на его выдачу по обвинению в киберпреступлениях также подавали США.

Мило.
Теперь может по праву называть себя независимым борцом за права и свободы человека?

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QAWERTYUI

Сообщение удалено

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7 комментариев
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