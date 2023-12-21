Казахстан экстрадирует менеджера бывшей Group-IB Никиту Кислицина в Россию Статьи редакции
Запрос на его выдачу по обвинению в киберпреступлениях также подавали США.
- О решении Казахстана экстрадировать Кислицина в Россию для привлечения к уголовной отвественности за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК), сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры.
- По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками незаконно получили доступ к серверам одной из компаний (какой — не уточняется) и скопировали с них информацию. После этого они потребовали выплатить им 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение данных в публичных источниках.
- Никита Кислицин — глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам в F.A.C.C.T. (в прошлом — Group-IB). Его задержали в Казахстане в июне 2023 года по запросу Интерпола. В 2020 году Минюст США заявлял, что он — один из подозреваемых по делу хакера Евгения Никулина: в 2012 году его обвинили в попытке продать личные данные пользователей сервиса Formspring.
- 28 июня 2023-го МВД России объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным». Тверской районный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера на два месяца с момента его возможной экстрадиции в Россию или задержания на её территории.
- В июле 2023 года основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене. Сам он вину не признавал и говорил, что дело никак не связано с его работой и непосредственной деятельностью Group-IB. Дело рассматривали в закрытом режиме.
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Чёт как-то мелковато очень
Я думаю у него оклад на работе больше был ;)
Exactly
Мелочь, но приятно
В Лефортово Никитосу уже шконку согрели😏
И стулья поставили?
Кэгэбэшники всех стран - объединяйтесь!
Некисло.
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Домо-о-о-о-й! (-:
Будут с Аязом на пару бизнес мутить
500 тыс рублей? Что за копейки…
Весь народ беднее, в том числе и богатые...
Дак это как сына губернатора Красноярского края
Россия всем рада,называется
Не получилось договориться получается...
Не получилось договориться получается...
Мило.
Теперь может по праву называть себя независимым борцом за права и свободы человека?
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