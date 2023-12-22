Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции автодилера «Рольф» Статьи редакции
Основатель компании Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей.
- Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, во временное управление Росимущества перейдут 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», которыми владеет кипрская Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акций, принадлежащих «Рольф Моторс».
- Во временное управление также передадут акции ООО «Рольф Моторс» и ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», в которых по 99% и 1% принадлежит «Рольфу» и Delance Limited соотвественно.
- Группа «Рольф» принадлежит семье основателя компании Сергея Петрова, пишет РБК. Летом 2019 года против него и других руководителей автодилера возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого его объявили в международный розыск.
- В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.
- В сентябре 2023 года суд в Москве приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Обвинение посчитало его ключевым участником сделки, в результате которой основатель Петров и другие руководители выводили деньги за рубеж.
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Очень удобная схема, браво, лидер и борец!
Отнять у богатых и поделить между сверхбогатыми 👍🏻
И почему, интересно, никто не хочет заниматься бизнесом в России? Никто не хочет инвестировать?
Не, пока есть каста неприкасаемых, но рядовые «инвесторы», конечно... Мда (-:
А вообще — загадка, все условия ведь создали.
А что, выводить деньги из собственного бизнеса за рубеж уже в 2019 году было преступлением? Или там что-то ещё?
О, там прикольный схематоз был.
Было 3 конторы: Петров владел А (Кипр), которая владела Б (Кипр), которая владела Рольф (Россия). Рольф купил у конторы А контору Б за 4 ярда ))) Юридически все так же, только деньги на Кипре, а не в РФ ) налоги, миноритарии - не слышали ))
Спасибо большое за разъяснение, хоть один комментарий по делу на этой площадке для мамкиных предпринимателей)))
Да, на тот момент посчитали что так нельзя
Наглость - второе счастье. 😨
с них налог не платил
Есть пруфы в виде решения басманного сюда???
А с каких пор у нас президент распоряжается юридическим имуществом?
А кто ему запретит ?
С тех пор ,как стали выводить доходы без уплаты налогов
Только не налогов, а доли в общак кооператива "Озеро".
долю надо с чистого дохода, сначала в бюджет пусть платит
А есть пруфы?
В новостях упоминаний о налогах нет.
По ходу, даже не с 2022.
Прощай инвестиции в Россию на ближайшие 20 лет.
Дед столько не проживет...
https://youtu.be/7fP0xEkV58c
Ленин сказал делиться
на клеточном уровне
"с барского плеча пожаловал смердам"
не умеете вы новости про солнцеликого правильно преподносить
Теперь я понимаю откуда Яндекс берет пример, присваивая себе чужие деньги!
Мммм Данон дон дон.
Все остальные страны нам завидуют.
Хорошая предвыборная компания. Ждем моменты когда он начнёт опускать гильотину на казнях у дворца.
Наоборот отличная - не заплатил налоги при выводе доходов своего бизнеса - отправился за решетку ,а бизнес в гос имущество
Зачем вывел. Заработал, трать сразу. Вложи в Роснефть или Газпром. А на сдачу купи яхту чтобы в Сочи плавать. А ну и не забудь 40% то есть десятину отстегнуть чиновнику иэкурируещему тебя в ап. А то за растрату посадят.
скорее открой офис на кипре, заплати налог и выведи по льготам на яхту на карибах
гильотина это не по-русски, просто на лобном месте будут пороть недовольных смердов
Бошки рубить.
Цап-царап
https://youtu.be/6xYs75y_T18
Далее думаю бизнес Рольф передатут в княжение певцу Шаману за заслуги перед государем.