Право
Артур Томилко

Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции автодилера «Рольф» Статьи редакции

Основатель компании Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей.

  • Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, во временное управление Росимущества перейдут 660,7 млн обыкновенных акций «Рольф», которыми владеет кипрская Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акций, принадлежащих «Рольф Моторс».
  • Во временное управление также передадут акции ООО «Рольф Моторс» и ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», в которых по 99% и 1% принадлежит «Рольфу» и Delance Limited соотвественно.
  • Группа «Рольф» принадлежит семье основателя компании Сергея Петрова, пишет РБК. Летом 2019 года против него и других руководителей автодилера возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого его объявили в международный розыск.
  • В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.
  • В сентябре 2023 года суд в Москве приговорил бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Обвинение посчитало его ключевым участником сделки, в результате которой основатель Петров и другие руководители выводили деньги за рубеж.

#новости #рольф

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36 комментариев
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 Вадим Д.

Очень удобная схема, браво, лидер и борец!

Отнять у богатых и поделить между сверхбогатыми 👍🏻

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S.Capusta

И почему, интересно, никто не хочет заниматься бизнесом в России? Никто не хочет инвестировать?

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Вадим Д.
Никто не хочет инвестировать?

Не, пока есть каста неприкасаемых, но рядовые «инвесторы», конечно... Мда (-:
А вообще — загадка, все условия ведь создали.

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Ла Ма

А что, выводить деньги из собственного бизнеса за рубеж уже в 2019 году было преступлением? Или там что-то ещё?

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Mr. Z

О, там прикольный схематоз был.
Было 3 конторы: Петров владел А (Кипр), которая владела Б (Кипр), которая владела Рольф (Россия). Рольф купил у конторы А контору Б за 4 ярда ))) Юридически все так же, только деньги на Кипре, а не в РФ ) налоги, миноритарии - не слышали ))

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Den Bratishko

Спасибо большое за разъяснение, хоть один комментарий по делу на этой площадке для мамкиных предпринимателей)))

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Ale K

Да, на тот момент посчитали что так нельзя

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Ла Ма

Наглость - второе счастье. 😨

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Aridj

с них налог не платил

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Abnatop Sky

Есть пруфы в виде решения басманного сюда???

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Гоги Твардовски

А с каких пор у нас президент распоряжается юридическим имуществом?

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Отображаемое имя

А кто ему запретит ?

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дурачёк с DTF

С тех пор ,как стали выводить доходы без уплаты налогов

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Киприан Лейн

Только не налогов, а доли в общак кооператива "Озеро".

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дурачёк с DTF

долю надо с чистого дохода, сначала в бюджет пусть платит

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Фоксик

А есть пруфы?
В новостях упоминаний о налогах нет.

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Ла Ма

По ходу, даже не с 2022.

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Добрый Человек

Прощай инвестиции в Россию на ближайшие 20 лет.

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Денис Демидов

Дед столько не проживет...

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Abnatop Sky
Дед столько не проживет...

https://youtu.be/7fP0xEkV58c

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Artu

Ленин сказал делиться

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Dery

на клеточном уровне

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Dery

"с барского плеча пожаловал смердам"
не умеете вы новости про солнцеликого правильно преподносить

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Водяной

Теперь я понимаю откуда Яндекс берет пример, присваивая себе чужие деньги!

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Mr Black

Мммм Данон дон дон.

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Артем Якимов

Все остальные страны нам завидуют.

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Алек Борисовский

Хорошая предвыборная компания. Ждем моменты когда он начнёт опускать гильотину на казнях у дворца.

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дурачёк с DTF

Наоборот отличная - не заплатил налоги при выводе доходов своего бизнеса - отправился за решетку ,а бизнес в гос имущество

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Алек Борисовский

Зачем вывел. Заработал, трать сразу. Вложи в Роснефть или Газпром. А на сдачу купи яхту чтобы в Сочи плавать. А ну и не забудь 40% то есть десятину отстегнуть чиновнику иэкурируещему тебя в ап. А то за растрату посадят.

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дурачёк с DTF

скорее открой офис на кипре, заплати налог и выведи по льготам на яхту на карибах

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Правильный Взгляд

гильотина это не по-русски, просто на лобном месте будут пороть недовольных смердов

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Ла Ма

Бошки рубить.

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Колян

Цап-царап

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Abnatop Sky

https://youtu.be/6xYs75y_T18

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Сергей Васильевич

Далее думаю бизнес Рольф передатут в княжение певцу Шаману за заслуги перед государем.

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Невероятный Блондин
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33 комментария
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