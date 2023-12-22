Право
Евгения Евсеева

Акции игровых компаний Китая упали после предложения регулятора ввести лимит на траты и запрет на награды за вход Статьи редакции

Сильнее всего стоимость акций опустилась у китайской NetEase — на 24%.

  • Управление по вопросам печати и прессы в Китае (NPPA), которое отвечает за лицензирование видеоигр, предложило ввести новые ограничения для китайских игровых компаний. Пока это лишь проект, он открыт для общественного обсуждения до 22 января 2024 года.
  • Согласно документу, онлайн-игры не должны предлагать вознаграждения, которые подстёгивают пользователей больше играть и тратиться. Например, запрещены награды за ежедневный вход в игру или при первой покупке платных предметов и бонусов.
  • Также компании должны установить лимит на сумму, которую игроки могут потратить в игре, и добавить предупреждения об «умеренных тратах». Кроме того, нужно запретить «обязательные бои между игроками» и покупки виртуальных предметов в виде аукционов.
  • В играх будет запрещено предлагать несовершеннолетним механики, которые основаны на вероятности, — речь о гача-играх вроде Genshin Impact, где персонажей или предметы можно получить путём розыгрыша. Для обычных пользователей нужно установить «разумные настройки» розыгрышей и процента вероятности в них. А также ввести способы получения виртуальных предметов другим способом — через обмен предметами или покупку за игровую валюту.
  • Также компании будут обязаны расположить серверы и оборудование для обработки и хранения данных пользователей на территории Китая. При этом регулятор должен рассмотреть и одобрить игру в течение 60 дней — или предоставить обоснованный отказ.
  • В августе 2021 года власти Китая уже ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры. Играть можно в промежуток с 20:00 до 21:00 три дня в неделю, исполнять правила обязались больше 200 игровых компаний в Китае. На фоне этого NPPA временно приостановила выдачу одобрений для новых игр, возобновив её только в апреле 2022-го.
  • На фоне возможных новых ограничений акции крупных китайских компаний падали: у Tencent — на 12%, Bilibili — на 9,6%, NetEase — 24%. У Prosus, крупнейшего европейского инвестора Tencent, стоимость акций снизилась на 17%. Bloomberg оценил падение на рынке в $80 млрд.
Источник: Bloomberg

#новости #китай #игры

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28 комментариев
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 Вася Пражкин

Вот китайцам заняться нечем. В строительстве - беда, ВВП падает, а они еще и игры добить решили.

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Иван Рукавин

уж лучше дела чем у нас

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Вася Пражкин

Может лучше ориентироваться на лучших?

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oleg.pimenov

Это на кого, например?

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Жошы хан

Это у кого дела лучше чем у Китая?

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Qwerty54321

Вообще не проблема, просто эти деньги перетекут в другую сферу

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Подментованный кот

Введут, к гадалке не ходи. С их национальной повышенной аддиктивностью к азартным играм это серьезная проблема.

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Вадим Д.
запрет на награды за вход

Китайские запрещалки местами суровее наших.

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Ivan Pogoreloff

Никаких виртуальных наград! Хочешь наград? Вступай в ряды армии Китая! Только реальные медальки на китель! Только хардкор!

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Толя Германофф

У них там реально запрет на запрете.

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Бомж

По факту это тюрьма а не страна для жизни. А ещё многим не нравится демократия. Вон на это посмотрите. Хотите так жить ?

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تقي

Сколько времени там прожили для такой глубокой аналитики?

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Бомж

Нисколько. Но во времена интернета можно посмотреть что власть делала с людьми во время ковида. Точнее с "людьми" для них это скот судя по их действиям

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Гер Шмитт

Запрет Винни Пуха потому что его отождествляли с Си — о многом говорит.

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Лара Бёрд

Как-нибудь они живут походу спокойно без Винни Пуха..

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Жошы хан

Бомж

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Горка Тлетов

Вон на соседнем ДТФ всеми руками поддерживают этот запрет.

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Ivan Pogoreloff

На ДТФ вам и возвращение ЦК КПСС поддержат. Филиал Пикабу от Комитета. Удивительное место.

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Pavel Krasnikov

Надо еще ограничить возможность суточной траты денег в играх. Не больше 3 юаней.

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Андрей Самарин

ну конечно, прикольные плюшки убрали

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Колян

Тайвань когда вернется в родную гавань?

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Бомж

Тайвань никогда не был частью Китая так как Китая не существовало в то время

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Жошы хан

шта???

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Barbara Zukowa

Платформа для детей DTF уже высказала мнение ?

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Vitaly Ya

Дети конечно всегда за, когда касается не себя любимых.

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Alex Lowen

Идеальная иллюстрация фейла их политического строя.

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illusive man

нам бы такое не помешало бы, может тогда наши больше одиночных игр будут делать а не мобилок

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Vitaly Ya

А вообще есть они?

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