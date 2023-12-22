Акции игровых компаний Китая упали после предложения регулятора ввести лимит на траты и запрет на награды за вход Статьи редакции
Сильнее всего стоимость акций опустилась у китайской NetEase — на 24%.
- Управление по вопросам печати и прессы в Китае (NPPA), которое отвечает за лицензирование видеоигр, предложило ввести новые ограничения для китайских игровых компаний. Пока это лишь проект, он открыт для общественного обсуждения до 22 января 2024 года.
- Согласно документу, онлайн-игры не должны предлагать вознаграждения, которые подстёгивают пользователей больше играть и тратиться. Например, запрещены награды за ежедневный вход в игру или при первой покупке платных предметов и бонусов.
- Также компании должны установить лимит на сумму, которую игроки могут потратить в игре, и добавить предупреждения об «умеренных тратах». Кроме того, нужно запретить «обязательные бои между игроками» и покупки виртуальных предметов в виде аукционов.
- В играх будет запрещено предлагать несовершеннолетним механики, которые основаны на вероятности, — речь о гача-играх вроде Genshin Impact, где персонажей или предметы можно получить путём розыгрыша. Для обычных пользователей нужно установить «разумные настройки» розыгрышей и процента вероятности в них. А также ввести способы получения виртуальных предметов другим способом — через обмен предметами или покупку за игровую валюту.
- Также компании будут обязаны расположить серверы и оборудование для обработки и хранения данных пользователей на территории Китая. При этом регулятор должен рассмотреть и одобрить игру в течение 60 дней — или предоставить обоснованный отказ.
- В августе 2021 года власти Китая уже ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры. Играть можно в промежуток с 20:00 до 21:00 три дня в неделю, исполнять правила обязались больше 200 игровых компаний в Китае. На фоне этого NPPA временно приостановила выдачу одобрений для новых игр, возобновив её только в апреле 2022-го.
- На фоне возможных новых ограничений акции крупных китайских компаний падали: у Tencent — на 12%, Bilibili — на 9,6%, NetEase — 24%. У Prosus, крупнейшего европейского инвестора Tencent, стоимость акций снизилась на 17%. Bloomberg оценил падение на рынке в $80 млрд.
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Вот китайцам заняться нечем. В строительстве - беда, ВВП падает, а они еще и игры добить решили.
уж лучше дела чем у нас
Может лучше ориентироваться на лучших?
Это на кого, например?
Это у кого дела лучше чем у Китая?
Вообще не проблема, просто эти деньги перетекут в другую сферу
Введут, к гадалке не ходи. С их национальной повышенной аддиктивностью к азартным играм это серьезная проблема.
Китайские запрещалки местами суровее наших.
Никаких виртуальных наград! Хочешь наград? Вступай в ряды армии Китая! Только реальные медальки на китель! Только хардкор!
У них там реально запрет на запрете.
По факту это тюрьма а не страна для жизни. А ещё многим не нравится демократия. Вон на это посмотрите. Хотите так жить ?
Сколько времени там прожили для такой глубокой аналитики?
Нисколько. Но во времена интернета можно посмотреть что власть делала с людьми во время ковида. Точнее с "людьми" для них это скот судя по их действиям
Запрет Винни Пуха потому что его отождествляли с Си — о многом говорит.
Как-нибудь они живут походу спокойно без Винни Пуха..
Бомж
Вон на соседнем ДТФ всеми руками поддерживают этот запрет.
На ДТФ вам и возвращение ЦК КПСС поддержат. Филиал Пикабу от Комитета. Удивительное место.
Надо еще ограничить возможность суточной траты денег в играх. Не больше 3 юаней.
ну конечно, прикольные плюшки убрали
Тайвань когда вернется в родную гавань?
Тайвань никогда не был частью Китая так как Китая не существовало в то время
шта???
Платформа для детей DTF уже высказала мнение ?
Дети конечно всегда за, когда касается не себя любимых.
Идеальная иллюстрация фейла их политического строя.
нам бы такое не помешало бы, может тогда наши больше одиночных игр будут делать а не мобилок
А вообще есть они?