В Госдуму внесли законопроект о внеплановых проверках ИТ-компаний после утечек данных Статьи редакции
Также в нём предлагается разрешить Роскомнадзору проверять компании на выполнение требований к операторам связи.
- Законопроект вместе с другими депутатами внёс глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он позволит Роскомнадзору проводить внеплановые проверки ИТ-компаний. Дата рассмотрения документа пока не назначена.
- Согласно пояснительной записке, проблема утечек сейчас «стоит крайне остро». По приведённым в ней данным Роскомнадзора, за первую половину 2023-го в интернет попали 177 млн записей с персональной информацией россиян.
- С марта 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, последний раз его продлили до конца 2024 года. Отдельно тогда же ввели трёхлетний мораторий (также до конца 2024-го) на госпроверки аккредитованных ИТ-компаний. В июне 2023-го ФАС предложила Минцифры отменять запрет на проверки для тех компаний, что допустили утечку персональных данных.
- Роскомнадзор также сможет проверять исполнение компаниями требований закона «О связи». В частности, Хинштейн отметил, что мораторий не позволяет регулятору «реагировать на весь спект угроз»: кроме проверок даже подтверждённых утечек, он не может проверять подмену номеров, достоверность данных об абонентах, пропуске трафика, ограничении доступа к «запрещённой информации», а также выполняются ли требования по установке технических средств противодействия угрозам и систем оперативно-розыскных мероприятий.
- Основанием для проведения внеплановых проверок предлагают сделать «факт поступления в Роскомнадзор информации об утечках персональных данных». Сейчас провести внеплановую проверку могут лишь по поручению прокурора, президента или правительства. При этом ведомство будет согласовывать проверки с прокуратурой, чтобы «исключить риски излишнего административного давления на бизнес».
- В июне 2023 года Роскомнадзор рассказал, что за пять месяцев 2023 года получил 177 уведомлений от компаний, которые зафиксировали у себя утечки.
- По данным проекта «Сетевые свободы», всего в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год. Но исследователи учитывали только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
- Исследователи DLBI оценивали общий объём связанных с Россией утечек за 2022 год в 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов.
- В декабре 2023-го в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки данных. В отдельных случаях штрафы могут составить вплоть до нескольких сотен миллионов рублей. При попытке передать данные за границу или заработать на них грозит тюремный срок.
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Произошла утечка.
Пришла проверка.
— У вас утечка плановая?
— Нет конечно!
— Ну так и мы непланово проверим. По плановым утечкам другой отдел работает.
Охота на ведьм идет полным ходом.
Да!
Сперва мы их выдумаем! Ну а уж после найдём и накажем...
Утекай...
Не вижу смысла этих проверок - учитывая что все IT работают удаленно и не находятся в основном в стране - это 1 / 2 - так как почти никто из пользователей не читает политику конфиденциальности о том , что данные нельзя передавать 3 и иным лицам - они это игнорируют и шлют данные по разным чатам мессенджеров и соц сетей ! Эту кнопку политики - просто нажимают не читая и всё ! Поэтому вариаций должно быть 2 , а именно : все данные передают сотовые операторы , банки и компании кому угодно а так же продают их друг другу ! Поэтому эта проверка ничего не решит - все так же и останется ! Нужно было об этом думать еще лет так 10 назад - сейчас уже корабль уплыл !