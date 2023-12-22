Минюст признал иноагентами проект «Можем объяснить» и создателя «Масяни» Олега Куваева Статьи редакции
А также интернет-издание «Вёрстка Медиа» и ещё пять физлиц.
- Минюст России обновил список иноагентов: в него попали проект «Можем объяснить», интернет-издание «Вёрстка Медиа», а также шесть физлиц.
- Среди физлиц — политический исследователь Александр Баунов, журналисты Александр Рыклин и Валерия Ратникова, религиозный деятель Андрей Кураев. В список также попал создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев. В октябре 2023 года на него завели уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
- В реестре появился глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Саму «Роскомсвободу» признали иноагентом в декабре 2022-го.
- Среди причин включения в реестр Минюст назвал участие в создании и распространение материалов других иноагентов, распространение «недостоверной информации» о решениях и политике властей и вооружённых силах России и другие причины.
154 показа
527 открытий
Мда, надеюсь доживу и буду потом внукам рассказывать, какой феерический идиотизм наблюдал в этот текущий исторический момент воочию, а не по книжкам историческим)
Минюст плохого не посоветует — если заблочили, значит годный контент!
Андрей Кураев, когда-то был популярный гость на тв, и уже лишили сана, а теперь и иноагентом сделали
Плохо покаялся
В рядах достойных людей пополнение.
Так ренее создателя Масяни уже вроде награждали каким-то статусом?
Может в мире закончились люди которых можно назвать агентами, по второму кругу пошли
Прямо в тексте статьи
А что так стыдливо написали? Нужно было гордо написать как есть - "Александр Баунов — старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии."
Спасибо, так даже больше вес. А то сейчас "икспертов" развелось тьма тьмущая. А тут видно, что действительно профессионал своего дела!
Я бы ещё добавил, что бывший дипломат, а также лауреат публицистических премий.
Кураев и Куваев, может они выбирали одного из двух, но решили, пусть будет оба?)