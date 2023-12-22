Право
Таня Боброва

Минюст признал иноагентами проект «Можем объяснить» и создателя «Масяни» Олега Куваева Статьи редакции

А также интернет-издание «Вёрстка Медиа» и ещё пять физлиц.

  • Минюст России обновил список иноагентов: в него попали проект «Можем объяснить», интернет-издание «Вёрстка Медиа», а также шесть физлиц.
  • Среди физлиц — политический исследователь Александр Баунов, журналисты Александр Рыклин и Валерия Ратникова, религиозный деятель Андрей Кураев. В список также попал создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев. В октябре 2023 года на него завели уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
  • В реестре появился глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Саму «Роскомсвободу» признали иноагентом в декабре 2022-го.
  • Среди причин включения в реестр Минюст назвал участие в создании и распространение материалов других иноагентов, распространение «недостоверной информации» о решениях и политике властей и вооружённых силах России и другие причины.

#новости #иноагенты

154 показа
527 открытий
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Помидоров

Мда, надеюсь доживу и буду потом внукам рассказывать, какой феерический идиотизм наблюдал в этот текущий исторический момент воочию, а не по книжкам историческим)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
Ответить
Развернуть ветку
Продюсер душнила

Минюст плохого не посоветует — если заблочили, значит годный контент!

Ответить
Развернуть ветку
Techno George

Андрей Кураев, когда-то был популярный гость на тв, и уже лишили сана, а теперь и иноагентом сделали

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff

Плохо покаялся

Ответить
Развернуть ветку
Штаб революционных моряков
Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

В рядах достойных людей пополнение.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

Так ренее создателя Масяни уже вроде награждали каким-то статусом?

Ответить
Развернуть ветку
Гер Шмитт

Может в мире закончились люди которых можно назвать агентами, по второму кругу пошли

Ответить
Развернуть ветку
Депрессивный Опоссум
В октябре 2023 года на него завели уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Прямо в тексте статьи

Ответить
Развернуть ветку
Копчик
политический исследователь Александр Баунов

А что так стыдливо написали? Нужно было гордо написать как есть - "Александр Баунов — старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии."

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Спасибо, так даже больше вес. А то сейчас "икспертов" развелось тьма тьмущая. А тут видно, что действительно профессионал своего дела!
Я бы ещё добавил, что бывший дипломат, а также лауреат публицистических премий.

Ответить
Развернуть ветку
Yo Life

Кураев и Куваев, может они выбирали одного из двух, но решили, пусть будет оба?)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
10 комментариев
Раскрывать всегда
null