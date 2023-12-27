Минюст внёс проект «Служба поддержки» Ильи Красильщика в реестр «нежелательных организаций» Статьи редакции
В октябре 2022-го сайт проекта заблокировал Роскомнадзор.
- Минюст обновил список «нежелательных организаций: в него попали Global Investigative Journalism Network («Глобальная сеть журналистов-расследователей») и True Russia Limited (общественная организация «Настоящая Россия», в числе основателей — признанный экстремистом писатель Борис Акунин).
- Также в реестре — Helpdesk Media Foundation, юрлицо проекта «Служба поддержки». Причина добавления в список не указана.
- «Службу поддержки» запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти». В октябре 2022-го Роскомнадзор внёс в список запрещённых и заблокировал сайт проекта.
- Красильщика в июне 2023 года суд заочно приговорил к восьми годам колонии из-за «фейков» о российской армии.
- «Служба поддержки» объединяет в себе сайт, бота, куда можно анонимно обратиться за помощью, и новостное медиа в соцсетях — в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале.
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Добавлю их в свой список желательных организаций.
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Не думаю, что это как-то ему повредит. Как помогал украинцам, так и помогает.