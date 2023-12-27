Право
Евгения Евсеева

Минюст внёс проект «Служба поддержки» Ильи Красильщика в реестр «нежелательных организаций» Статьи редакции

В октябре 2022-го сайт проекта заблокировал Роскомнадзор.

  • Минюст обновил список «нежелательных организаций: в него попали Global Investigative Journalism Network («Глобальная сеть журналистов-расследователей») и True Russia Limited (общественная организация «Настоящая Россия», в числе основателей — признанный экстремистом писатель Борис Акунин).
  • Также в реестре — Helpdesk Media Foundation, юрлицо проекта «Служба поддержки». Причина добавления в список не указана.
  • «Службу поддержки» запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти». В октябре 2022-го Роскомнадзор внёс в список запрещённых и заблокировал сайт проекта.
  • Красильщика в июне 2023 года суд заочно приговорил к восьми годам колонии из-за «фейков» о российской армии.
  • «Служба поддержки» объединяет в себе сайт, бота, куда можно анонимно обратиться за помощью, и новостное медиа в соцсетях — в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале.

#новости #службаподдержки

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4 комментария
Zamir Saidov

Добавлю их в свой список желательных организаций.

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Ольга

Держите в курсе )

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Вадим Д.

Лучшие пиарщики года — Минюст!

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Brutal1ty512

Не думаю, что это как-то ему повредит. Как помогал украинцам, так и помогает.

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