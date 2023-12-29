«Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах — «Ведомости» Статьи редакции
Датская Carlsberg успела перевести права на них на свои структуры в странах СНГ, пишет газета.
- С такой просьбой к руководителю администрации президента Антону Вайно обратился первый вице-президент компании Александр Дедегкаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на его письмо.
- Согласно документу, он просит поручить Роспатенту предложить патентным ведомствам государств-членов СНГ, а также профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы.
- Ещё в июле 2023 года представители российской компании по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на товарный знак на аффилированные с датским холдингом фирмы, пишет газета. При этом, утверждается в письме, договоры заключило лицо, чьи полномочия были прекращены 17 июля.
- В результате, указывают «Ведомости», структуры Carlsberg получили на 20 лет (с возможностью автоматического продления ещё на столько же) права на товарные знаки «Балтика» на территории Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии и Монголии. Российская же компания возможность распоряжаться этими брендами за пределами России утратила.
- Сейчас структуры датского холдинга проходят регистрацию лицензионных договоров в патентных ведомствах упомянутых в письме стран, пишет издание. В администрации президента, Роспатенте и Carlsberg не ответили на его запросы. В «Балтике» от комментариев отказались. Близкий к компании источник газеты подлинность документа подтвердил. По словам одного из чиновников, вопрос «находится в проработке».
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023-го она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы. Та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент.
- В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
- Тогда же суд в Санкт-Петербурге до 30 декабря 2023 года арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Их, а также другие «неустановленные лица» следствие подозревает в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды.
- В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию.
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Прибалтику запретить заодно можно.
на эмоциях нет правых
"Балтика" не нужон. Страдайте, пидоры, за тару 0,45 и 0,43.
Реально пьете Балтику?
Я пью всё. Но отечественных пивоваров на хую вертел с того момента, как они шринкфлировали тару с поллитра на меньшие объёмы.
Друг, зацени saldens. Крафтовое пиво, от местных, вообще четкое, но дорого.
О вкусах, конечно, не спорят. Но по мне так Балтика та еще ссанина. Они даже на фоне остального масс маркета делают какую-то унылую дрянь. И бутылки по 0.5 их ну никак не спасут.
Но спрос есть, с этим не спорю. Помню у них раньше была популярна серия с номерами.
Волковская и Горьковская бревери наш ответ Чемберлену
Ну вы выбрали конечно самый масс маркет. Есть и поинтереснее. К вашим можно добавить еще Хамовники. Очень не плохо сделано.
А кто России друг ?
Тот кто не присоединяется к санкциям и продолжает торговать. Некоторые публично, некоторые по тихому.
Китай придерживается санкций. Не признаёт Крым и осуждает сво плюс проголосовал в ООН за резолюцию против агрессии РФ но все равно остаётся дружественной страной. Как так ?
Восточная мудрость гласит не пили сук на которых сам сидишь
Блевалтика как всегда, методы одни и те же
На поклон к пыпыне. Он поможет. Если что сделает из дружественной недружественную
https://www.ng.ru/regions/2000-07-19/4_baltika.html