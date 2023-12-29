Google согласилась урегулировать иск на $5 млрд из-за в сбора данных пользователей Chrome в режиме «инкогнито» Статьи редакции
Условий мирового соглашения пока нет.
- Google объявила, что готова урегулировать иск, поданный к ней в 2020 году, пишет ArsTechica. В нём компанию обвиняли в слежке за пользователями браузера Chrome в режиме «инкогнито».
- Условия мирового соглашения пока неизвестны: его предоставят только к концу января 2024 года, а суд утвердит в феврале.
- Истцы ссылались на закон США о прослушке, указывая, что Google собирает историю просмотров. Они заявляли, что компания должна возместить ущерб «миллионам» пользователей, которые включали приватный режим: не менее $5000 на человека, в общей сложности — $5 млрд.
- Google пыталась иск отклонить: она утверждала, что предупреждала пользователей о сборе данных — при каждом открытии режима «инкогнито» появлялось сообщение, что браузер не сохраняет действия пользователей, но они будут видны сайтам, которые те посещают. В августе 2023 года суд отказал компании и решил рассмотреть иск.
Первым новость на vc.ru заметил DeonisMartyanov.
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А где можно будет получить свои $5000 ?
В банке США
Как присоединиться к иску?
Учитывая объем пользователей режимом Инкогнито и желание компаний откусить кусок прибыли... Если иск лишь на $5 млрд. – не так уж и много
гугл, фууууууу
Тот же вопрос как Россиянам это получить?
И кто смог это выяснить и как? Браузер при открытии страницы онлайн отсылал данные в Гугл?
А когда гугл собирается отдавать 21 млрд штрафов РФ?
Довели, получается? Просто предупреждение же давали?