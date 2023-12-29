Право
Евгения Евсеева

Google согласилась урегулировать иск на $5 млрд из-за в сбора данных пользователей Chrome в режиме «инкогнито» Статьи редакции

Условий мирового соглашения пока нет.

  • Google объявила, что готова урегулировать иск, поданный к ней в 2020 году, пишет ArsTechica. В нём компанию обвиняли в слежке за пользователями браузера Chrome в режиме «инкогнито».
  • Условия мирового соглашения пока неизвестны: его предоставят только к концу января 2024 года, а суд утвердит в феврале.
  • Истцы ссылались на закон США о прослушке, указывая, что Google собирает историю просмотров. Они заявляли, что компания должна возместить ущерб «миллионам» пользователей, которые включали приватный режим: не менее $5000 на человека, в общей сложности — $5 млрд.
  • Google пыталась иск отклонить: она утверждала, что предупреждала пользователей о сборе данных — при каждом открытии режима «инкогнито» появлялось сообщение, что браузер не сохраняет действия пользователей, но они будут видны сайтам, которые те посещают. В августе 2023 года суд отказал компании и решил рассмотреть иск.
Предупреждение при включении режима «инкогнито»

Первым новость на vc.ru заметил DeonisMartyanov.

#новости #google

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9 комментариев
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 Anton

А где можно будет получить свои $5000 ?

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Akbar Khabibov

В банке США

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Пётр Иванов

Как присоединиться к иску?

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Антон Иванов

Учитывая объем пользователей режимом Инкогнито и желание компаний откусить кусок прибыли... Если иск лишь на $5 млрд. – не так уж и много

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ELIFAS LEVi

гугл, фууууууу

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Игорь Александров

Тот же вопрос как Россиянам это получить?

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Пётр Иванов

И кто смог это выяснить и как? Браузер при открытии страницы онлайн отсылал данные в Гугл?

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Колян

А когда гугл собирается отдавать 21 млрд штрафов РФ?

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Кирилл Сушков

Довели, получается? Просто предупреждение же давали?

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6 комментариев
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