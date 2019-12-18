Rambler Group отозвала иск против Twitch о нелегальных трансляциях Английской премьер-лиги без компенсации
Материал редакции
Российская компания требовала 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей.
Стриминговый сервис Twitch заявил, что Rambler Group отозвала иск о нелегальном контенте без выплаты компенсации. В Rambler Group сообщили vc.ru, что компании урегулировали спор, но отказались раскрыть детали соглашения.
«Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия удовлетворяют обе стороны. Кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», — заявили в Rambler Group.
Компания уже разрабатывает решения, которые позволят легально показывать пользовательские трансляции АПЛ, рассказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. Он также надеется на дальнейшее сотрудничество с Twitch.
16 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Rambler через суд потребовала у Twitch 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу. Российская компания владеет эксклюзивными правами на показ матчей в России в течение трёх лет.
В тот же день Rambler рассказала о переговорах с Twitch о мировом соглашении. В Twitch подтвердили переговоры, но заявили, что о мировом соглашении речь не идёт. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил нелегальный контент и блокировка сервису не грозит.
Похожие претензии у Rambler есть к сайту «Матч ТВ». По данным Роскомнадзора, «Матч ТВ» также удалил нелегальный контент по требованию интернет-компании.
Alexander Zhikh
Дмитрий Рудой
Михаил Круг - Фраер.mp3
Bogdan Tikhomirov
Топы рамблера читают новости на утро после вечеринки
Ренат Смольный
Последние дни модно хейтить рамблер, но тут и до суда скорее всего была претензия, и с августа дело в суде. Твич просто забили болт на рамблер, а когда поняли что те не остановятся - все осознали и видео почистили. Рамблер претензии снял. Тут походу правда на их стороне была.
Igor KachuraРенат
Суть в инфоповоде, чтобы снять хейты на иске к nginx.
Коля Павельев
Rambler через суд потребовала у Twitch 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу
Ну это уже явный перебор, ведь трансляции запускают анонимные пользователи, соотв. Рамблер сам мог запустить трансляции, чтобы потом обратиться в суд, по-моему кто-то это уже пытался провернуть с твичом.
Только Греф купил, так сразу массовый и международный рэкет пошёл. При Мамуте такой хуйни не было
Vyacheslav BagmutКоля
Греф нас и за людей то не считает https://youtu.be/ROOMMOv5FPI
Андрей АгеевКоля
Почему же перебор? Тут вопрос не в сумме (рандомное число для привлечения внимания?), а в том что твич должен следить за тем, что там через него стримят.
Павел Кристалл
*Шутка про ежедневный рамблер*
Denis Kiselev
- «Фарш невозможно провернуть назад!»
- RLY?! Следите за ловкостью рук!
Lev Lybin
ПМС был
Владимир Кудрин
отпустило кого то к обеду
FragMent
мда
Павел Полихронов
Камон, кто вам 3 млрд долларов отдаст за такой бредовый повод?
Павел Полихронов
И еще скажите плз, какая капитализация у твича и у рамблера?
Vadim Medvedev
Здесь как раз ничего необычного. К делу nginx это никакого отношения не имеет. С тем же вконтактом очень много правообладатели по музыке бодались, в том числе в судах.
Целью таких исков является не компенсация (там максимум несколько миллионов присудят), а именно борьба с дальнейшими трансляциями
Sergey Dostovalov
Рамблер бесит.