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Татьяна Боброва
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Rambler Group отозвала иск против Twitch о нелегальных трансляциях Английской премьер-лиги без компенсации Материал редакции

Российская компания требовала 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей.

  • Стриминговый сервис Twitch заявил, что Rambler Group отозвала иск о нелегальном контенте без выплаты компенсации. В Rambler Group сообщили vc.ru, что компании урегулировали спор, но отказались раскрыть детали соглашения.
  • «Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия удовлетворяют обе стороны. Кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», — заявили в Rambler Group.
  • Компания уже разрабатывает решения, которые позволят легально показывать пользовательские трансляции АПЛ, рассказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. Он также надеется на дальнейшее сотрудничество с Twitch.

Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской премьер-лиги.

Пользовательский стриминг становится всё более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми «Okko Спорт» сможет встроиться в эту модель контента.

Михаил Гершкович
руководитель спортивных проектов Rambler Group
  • 16 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Rambler через суд потребовала у Twitch 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу. Российская компания владеет эксклюзивными правами на показ матчей в России в течение трёх лет.
  • В тот же день Rambler рассказала о переговорах с Twitch о мировом соглашении. В Twitch подтвердили переговоры, но заявили, что о мировом соглашении речь не идёт. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил нелегальный контент и блокировка сервису не грозит.
  • Похожие претензии у Rambler есть к сайту «Матч ТВ». По данным Роскомнадзора, «Матч ТВ» также удалил нелегальный контент по требованию интернет-компании.
Amazon's Twitch says Russian firm drops suit…
Amazon's Twitch said on Wednesday that Russia's Rambler Group had with...
www.reuters.com

#новость #twitch #ramblergroup

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17 комментариев
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Alexander Zhikh

20
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Дмитрий Рудой

11

Михаил Круг - Фраер.mp3

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Bogdan Tikhomirov

6

Топы рамблера читают новости на утро после вечеринки

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Ренат Смольный

2

Последние дни модно хейтить рамблер, но тут и до суда скорее всего была претензия, и с августа дело в суде. Твич просто забили болт на рамблер, а когда поняли что те не остановятся - все осознали и видео почистили. Рамблер претензии снял. Тут походу правда на их стороне была. 

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Igor Kachura

Ренат
0

Суть в инфоповоде, чтобы снять хейты  на иске к nginx.

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Коля Павельев

1

 Rambler через суд потребовала у Twitch 180 млрд рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу

Ну это уже явный перебор, ведь трансляции запускают анонимные пользователи, соотв. Рамблер сам мог запустить трансляции, чтобы потом обратиться в суд, по-моему кто-то это уже пытался провернуть с твичом.

Только Греф купил, так сразу массовый и международный рэкет пошёл. При Мамуте такой хуйни не было

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Vyacheslav Bagmut

Коля
0

Греф нас и за людей то не считает https://youtu.be/ROOMMOv5FPI

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Андрей Агеев

Коля
0

Почему же перебор? Тут вопрос не в сумме (рандомное число для привлечения внимания?), а в том что твич должен следить за тем, что там через него стримят.

Ответить

Павел Кристалл

0

*Шутка про ежедневный рамблер*

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Denis Kiselev

0

- «Фарш невозможно провернуть назад!»
- RLY?! Следите за ловкостью рук!

Ответить

Lev Lybin

0

ПМС был

Ответить

Владимир Кудрин

0

отпустило кого то к обеду

Ответить

FragMent

0

мда

Ответить

Павел Полихронов

0

Камон, кто вам 3 млрд долларов отдаст за такой бредовый повод? 

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Павел Полихронов

0

И еще скажите плз, какая капитализация у твича и у рамблера?

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Vadim Medvedev

0

Здесь как раз ничего необычного. К делу nginx это никакого отношения не имеет. С тем же вконтактом очень много правообладатели по музыке бодались, в том числе в судах. 

Целью таких исков является не компенсация (там максимум несколько миллионов присудят), а именно борьба с дальнейшими трансляциями

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Sergey Dostovalov

0

Рамблер бесит.

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