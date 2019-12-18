Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской премьер-лиги.



Пользовательский стриминг становится всё более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми «Okko Спорт» сможет встроиться в эту модель контента.