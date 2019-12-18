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Юрлица смогут получить электронную подпись в налоговой или частном центре, но список центров определит ФНС.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении правил выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП; аналог собственноручной подписи). Поправки вносятся в закон «Об электронной подписи».
Согласно принятым во втором чтении поправкам, выдавать УКЭП смогут:
Выдавать УКЭП компаниям смогут «доверенные лица», которых ФНС будет отбирать из числа аккредитованных центров. Дополнительные требования к таким центрам должно установить правительство.
Согласно проекту постановления, «доверенным лицом» сможет стать центр с филиалами не менее чем в 7/8 субъектов России и осуществляющий операции с деньгами. Также центр должен подпадать под действие законодательства, которое регулирует работу банков, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг и организаций почтовой связи, указывает «Коммерсантъ».
Для получения аккредитации удостоверяющие центры должны иметь в собственности аппаратные средства электронной подписи и лицензию на криптографические средства, оказание услуг шифрования, техобслуживание шифровальных систем.
Удостоверяющие центры должны будут подтверждать аккредитацию каждые три года вместо пяти. Собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 1 млрд рублей (или 500 млн рублей при наличии филиалов не менее чем в 75% регионов), размер страховой ответственности деятельности — с 30 млн до 300-500 млн рублей.
Аккредитацию продолжит выдавать Минкомсвязи. Сейчас в России около 500 центров, которые могут выдавать УКЭП.
Госдума поддержала законопроект в первом чтении в ноябре 2019 года. Если документ примет Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Положения о квалифицированных электронных подписях для физлиц — с 1 января 2021 года.
Изменения повысят требования к удостоверяющим центрам и приведут к уменьшению их количества. По мнению авторов документа, это повысит качество работы центров и уменьшит количество случаев мошенничества с электронными подписями.
Не вижу ничего хорошего... Формируют полу-монополию для ряда крупных компаний/банков. И сейчас требования к УЦ довольно жёсткие. Лицензии ФСБ и прочее.
Сейчас уц выдают очень много левых эцп. С рынком точно нужно что-то делать. Правильные ли вещи заложены в этом конкретном законе - вопрос спорный. Но 'как есть' оставлять точно нельзя.
Чего стоят только эти истории про переоформление квартиры левой ЭЦП.
Это единичные случаи, и нужно разбираться с конкретными УЦ. Тем более по законопроекту, раньше предлагалось оставить УЦ выпускать подписи именно для физ.лиц. А выпуск ЭП для юр.лиц отдать налоговой.
Выяснился факт, что УЦ изготовил фиктивную ЭЦП - лишили лицензии ФСБ. И всё, сразу отсеятся недобросовестные УЦ.
Сам работаю с двумя УЦ нормальными. По пять раз на дню всё перепроверяют они. Очень опасаются недобросовестных клиентов. Так что, этот закон просто отожмёт бизнес у нормальных, ответственных УЦ.
Навести порядок можно и без этого закона. Но тут другие цели...
Так а в чем сегодня проблема открыть новый УЦ, если старый вдруг попался?
Закон как раз и укрупняет УЦ, чтобы нельзя было делать "УЦ на месяц" и надо было им дорожить.
Да не штампуют левые ЭЦП УЦ умышленно. Вопрос в подлоге документов. По вашей логике, если преступники для ограбления банка использовали машину, то нужно запретить машины..
Проблема в утечке документов и данных. Тот же УЦ получает весь комплект документов с верными данными и сканами. В чём тут штамповка левых ЭЦП?
Вы ищете не там где потеряли, а там, где светло.
наверное дело в том, что УЦ должен не на сканы смотреть, а достоверно установить личность человека и его волю на выпуск ЭЦП.
сканы ничего достоверно установить не позволяют.
Придется всё таки нажать на кнопку "Заказать электронную подпись со скидкой" на Roseltorg :E
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