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Татьяна Боброва
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Госдума приняла закон об ужесточении требований к центрам выдачи усиленной электронной подписи Материал редакции

Юрлица смогут получить электронную подпись в налоговой или частном центре, но список центров определит ФНС.

11 комментариев
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении правил выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП; аналог собственноручной подписи). Поправки вносятся в закон «Об электронной подписи».

Согласно принятым во втором чтении поправкам, выдавать УКЭП смогут:

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) — юрлицам и ИП.
  • Центробанк — финансовым организациям.
  • Казначейство — госслужащим.
  • Частные удостоверяющие центры — физлицам и юрлицам.

Выдавать УКЭП компаниям смогут «доверенные лица», которых ФНС будет отбирать из числа аккредитованных центров. Дополнительные требования к таким центрам должно установить правительство.

Согласно проекту постановления, «доверенным лицом» сможет стать центр с филиалами не менее чем в 7/8 субъектов России и осуществляющий операции с деньгами. Также центр должен подпадать под действие законодательства, которое регулирует работу банков, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг и организаций почтовой связи, указывает «Коммерсантъ».

Для получения аккредитации удостоверяющие центры должны иметь в собственности аппаратные средства электронной подписи и лицензию на криптографические средства, оказание услуг шифрования, техобслуживание шифровальных систем.

Удостоверяющие центры должны будут подтверждать аккредитацию каждые три года вместо пяти. Собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 1 млрд рублей (или 500 млн рублей при наличии филиалов не менее чем в 75% регионов), размер страховой ответственности деятельности — с 30 млн до 300-500 млн рублей.

Аккредитацию продолжит выдавать Минкомсвязи. Сейчас в России около 500 центров, которые могут выдавать УКЭП.

Госдума поддержала законопроект в первом чтении в ноябре 2019 года. Если документ примет Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Положения о квалифицированных электронных подписях для физлиц — с 1 января 2021 года.

Изменения повысят требования к удостоверяющим центрам и приведут к уменьшению их количества. По мнению авторов документа, это повысит качество работы центров и уменьшит количество случаев мошенничества с электронными подписями.

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#новость #электроннаяподпись #законы

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11 комментариев
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Alexander Kapul

1

Не вижу ничего хорошего... Формируют полу-монополию для ряда крупных компаний/банков. И сейчас требования к УЦ довольно жёсткие. Лицензии ФСБ и прочее.

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Vadim Medvedev

Alexander
9

Сейчас уц выдают очень много левых эцп. С рынком точно нужно что-то делать. Правильные ли вещи заложены в этом конкретном законе - вопрос спорный. Но 'как есть' оставлять точно нельзя. 

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Василий Востриков

Vadim
4

Чего стоят только эти истории про переоформление квартиры левой ЭЦП.

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Alexander Kapul

Vadim
–1

Это единичные случаи, и нужно разбираться с конкретными УЦ. Тем более по законопроекту, раньше предлагалось оставить УЦ выпускать подписи именно для физ.лиц. А выпуск ЭП для юр.лиц отдать налоговой.

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ave ego

Alexander
1

физлицо как раз самое незащищенное - чтобы узнать какие эцп выпущены надо обойти ногами более 500 УЦ. пора поставить точку на таком безобразии торговцам воздухом

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Alexander Kapul

Vadim
0

Выяснился факт, что УЦ изготовил фиктивную ЭЦП - лишили лицензии ФСБ. И всё, сразу отсеятся недобросовестные УЦ.

Сам работаю с двумя УЦ нормальными. По пять раз на дню всё перепроверяют они. Очень опасаются недобросовестных клиентов. Так что, этот закон просто отожмёт бизнес у нормальных, ответственных УЦ.
Навести порядок можно и без этого закона. Но тут другие цели...

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Vadim Medvedev

Alexander
0

Так а в чем сегодня проблема открыть новый УЦ, если старый вдруг попался? 

Закон как раз и укрупняет УЦ, чтобы нельзя было делать "УЦ на месяц" и надо было им дорожить. 

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ave ego

Alexander
1

к сожалению тут вина самих коммерческих УЦ, они знали на что шли когда штамповать начали левые ЭЦП, тут даже депутаты испугались, ведь и у них имущество могут увести

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Alexander Kapul

ave
0

Да не штампуют левые ЭЦП УЦ умышленно. Вопрос в подлоге документов. По вашей логике, если преступники для ограбления банка использовали машину, то нужно запретить машины..

Проблема в утечке документов и данных. Тот же УЦ получает весь комплект документов с верными данными и сканами. В чём тут штамповка левых ЭЦП?

Вы ищете не там где потеряли, а там, где светло.

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Vadim Medvedev

Alexander
0

наверное дело в том, что УЦ должен не на сканы смотреть, а достоверно установить личность человека и его волю на выпуск ЭЦП.

сканы ничего достоверно установить не позволяют. 

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ООО ААА

0

Придется всё таки нажать на кнопку "Заказать электронную подпись со скидкой" на Roseltorg :E

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