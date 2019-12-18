Юрлица смогут получить электронную подпись в налоговой или частном центре, но список центров определит ФНС.

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении правил выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП; аналог собственноручной подписи). Поправки вносятся в закон «Об электронной подписи».

Согласно принятым во втором чтении поправкам, выдавать УКЭП смогут:

Федеральная налоговая служба (ФНС) — юрлицам и ИП.

Центробанк — финансовым организациям.

Казначейство — госслужащим.



Частные удостоверяющие центры — физлицам и юрлицам.

Выдавать УКЭП компаниям смогут «доверенные лица», которых ФНС будет отбирать из числа аккредитованных центров. Дополнительные требования к таким центрам должно установить правительство.

Согласно проекту постановления, «доверенным лицом» сможет стать центр с филиалами не менее чем в 7/8 субъектов России и осуществляющий операции с деньгами. Также центр должен подпадать под действие законодательства, которое регулирует работу банков, страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг и организаций почтовой связи, указывает «Коммерсантъ».

Для получения аккредитации удостоверяющие центры должны иметь в собственности аппаратные средства электронной подписи и лицензию на криптографические средства, оказание услуг шифрования, техобслуживание шифровальных систем.

Удостоверяющие центры должны будут подтверждать аккредитацию каждые три года вместо пяти. Собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 1 млрд рублей (или 500 млн рублей при наличии филиалов не менее чем в 75% регионов), размер страховой ответственности деятельности — с 30 млн до 300-500 млн рублей.

Аккредитацию продолжит выдавать Минкомсвязи. Сейчас в России около 500 центров, которые могут выдавать УКЭП.

Госдума поддержала законопроект в первом чтении в ноябре 2019 года. Если документ примет Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Положения о квалифицированных электронных подписях для физлиц — с 1 января 2021 года.