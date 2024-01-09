Право
Полина Лааксо

Еврокомиссия проверит, можно ли приравнять инвестиции Microsoft в OpenAI к слиянию двух компаний Статьи редакции

В конце 2023 года аналогичную процедуру начал британский регулятор.

  • Европейская комиссия (ЕК) начала приём обратной связи от бизнеса и аналитиков по уровню конкуренции в областях «виртуальных миров» и генеративного ИИ, а также о том, как антимонопольное законодательство может помочь сохранить конкуренцию, говорится в пресс-релизе.
  • Там же ЕК заявила, что уже проверяет, попадают ли инвестиции Microsoft в OpenAI под закон Евросоюза о слияниях юридических лиц. В случае положительного заключения она может начать расследование и по его результатам наложить запрет на ограничивающий конкуренцию договор, поясняет Bloomberg.
  • Microsoft — эксклюзивный поставщик облачных услуг для OpenAI и один из её крупнейших инвесторов (источники СМИ оценивали её вложения в $13 млрд, но сами стороны долю Microsoft в проекте не раскрывали).
  • В ноябре 2023 года, когда совет директоров стартапа уволил сооснователя Сэма Альтмана с поста гендиректора, компания участвовала в решении конфликта. Она якобы была среди инвесторов, кто требовал восстановить Альтмана в должности, и приняла его и уволившихся сотрудников OpenAI в исследовательскую команду. Уйти в Microsoft грозился практически весь штат проекта в знак протеста.
  • Альтмана в итоге вернули в том же месяце, а Microsoft получила место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров.
  • В декабре Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало собирать информацию о партнёрстве Microsoft и OpenAI у всех «заинтересованных сторон». Британский регулятор, как и ЕК, допустил, что соглашение компаний можно приравнять к слиянию.
Альтман и глава Microsoft Сатья Наделла. Источник: Axios

#новости #openai #microsoft

385 показов
392 открытия
0
4 комментария
Вадим Д.

Кое-что нужно обдумать.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Думаю по итогу МС их все равно выкупит

Ответить
Развернуть ветку
Lemming

с Альтманаом конечно весело получилось) не прокатило, не фартануло

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Тот случай когда большая компания строится на одном человеке

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
1 комментарий
Раскрывать всегда
null