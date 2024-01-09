Еврокомиссия проверит, можно ли приравнять инвестиции Microsoft в OpenAI к слиянию двух компаний Статьи редакции
В конце 2023 года аналогичную процедуру начал британский регулятор.
- Европейская комиссия (ЕК) начала приём обратной связи от бизнеса и аналитиков по уровню конкуренции в областях «виртуальных миров» и генеративного ИИ, а также о том, как антимонопольное законодательство может помочь сохранить конкуренцию, говорится в пресс-релизе.
- Там же ЕК заявила, что уже проверяет, попадают ли инвестиции Microsoft в OpenAI под закон Евросоюза о слияниях юридических лиц. В случае положительного заключения она может начать расследование и по его результатам наложить запрет на ограничивающий конкуренцию договор, поясняет Bloomberg.
- Microsoft — эксклюзивный поставщик облачных услуг для OpenAI и один из её крупнейших инвесторов (источники СМИ оценивали её вложения в $13 млрд, но сами стороны долю Microsoft в проекте не раскрывали).
- В ноябре 2023 года, когда совет директоров стартапа уволил сооснователя Сэма Альтмана с поста гендиректора, компания участвовала в решении конфликта. Она якобы была среди инвесторов, кто требовал восстановить Альтмана в должности, и приняла его и уволившихся сотрудников OpenAI в исследовательскую команду. Уйти в Microsoft грозился практически весь штат проекта в знак протеста.
- Альтмана в итоге вернули в том же месяце, а Microsoft получила место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров.
- В декабре Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало собирать информацию о партнёрстве Microsoft и OpenAI у всех «заинтересованных сторон». Британский регулятор, как и ЕК, допустил, что соглашение компаний можно приравнять к слиянию.
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Кое-что нужно обдумать.
Думаю по итогу МС их все равно выкупит
с Альтманаом конечно весело получилось) не прокатило, не фартануло
Тот случай когда большая компания строится на одном человеке