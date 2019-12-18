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Компания считает претензии «расплывчатыми и необоснованными».
Китайский стартап nreal обратился в федеральный суд в Калифорнии с просьбой в полном объёме отклонить иск американского разработчика гарнитуры дополненной реальности Magic Leap.
В июне 2019 года Magic Leap обвинила своего бывшего сотрудника и основателя nreal Сюй Чи в краже технологии и дизайна для разработки очков дополненной реальности.
В ходатайстве об отклонении иска говорится, что Magic Leap обратилась в суд, чтобы замедлить появление новых игроков на рынке дополненной реальности вместо того, чтобы фокусироваться на разработке своего продукта.
Как утверждает nreal в своём заявлении, в 2016 году американская компания подала в суд на двух бывших сотрудников, которые пытались открыть собственные стартапы в сфере AR. Magic Leap обвинила их в раскрытии коммерческой тайны, но суд не нашёл подтверждений, и стороны урегулировали конфликт.
Сейчас Magic Leap снова предъявляет «расплывчатые и необоснованные претензии к nreal», говорится в ходатайстве.
Magic Leap утверждает, что больше года перед увольнением в 2016 году Сюй Чи планировал создать конкурирующую компанию в Китае. Компания считает, что он воспользовался служебным положением для получения доступа к конфиденциальным сведениям.
Американский разработчик предъявил Сюй Чи обвинения в нарушении условий контракта, мошенничестве и недобросовестной конкуренции, nreal выступает соответчиком по делу.
Magic Leap выпустила свои AR-очки в августе 2018 года. По словам источников The Information, за первые полгода компания продала 6 тысяч устройств, а планировала — 100 тысяч за год.
Китайская компания представила свою гарнитуру смешанной реальности nreal light в январе 2019 года. Разработчик утверждал, что устройство лёгче и удобнее чем продукт Magic Leap.
Опередил зараза))
Объясните в чем прикол воевать с китайцами если на их рынок хер зайдёшь и хер выиграешь иск в их стране? Та же история с супримом это наглядно показала, или же тут просто слишком дорогая хреновина, поэтому почему бы и нет?
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