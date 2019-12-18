Компания считает претензии «расплывчатыми и необоснованными».

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Китайский стартап nreal обратился в федеральный суд в Калифорнии с просьбой в полном объёме отклонить иск американского разработчика гарнитуры дополненной реальности Magic Leap.

В июне 2019 года Magic Leap обвинила своего бывшего сотрудника и основателя nreal Сюй Чи в краже технологии и дизайна для разработки очков дополненной реальности.

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В ходатайстве об отклонении иска говорится, что Magic Leap обратилась в суд, чтобы замедлить появление новых игроков на рынке дополненной реальности вместо того, чтобы фокусироваться на разработке своего продукта.

Как утверждает nreal в своём заявлении, в 2016 году американская компания подала в суд на двух бывших сотрудников, которые пытались открыть собственные стартапы в сфере AR. Magic Leap обвинила их в раскрытии коммерческой тайны, но суд не нашёл подтверждений, и стороны урегулировали конфликт.

Сейчас Magic Leap снова предъявляет «расплывчатые и необоснованные претензии к nreal», говорится в ходатайстве.

Мы будем бороться с необоснованными претензиями Magic Leap и не позволим им отвлечь нас от внедрения инноваций и создания уникальных продуктов дополненной реальности. Сюй Чи основатель nreal

Magic Leap утверждает, что больше года перед увольнением в 2016 году Сюй Чи планировал создать конкурирующую компанию в Китае. Компания считает, что он воспользовался служебным положением для получения доступа к конфиденциальным сведениям.

Американский разработчик предъявил Сюй Чи обвинения в нарушении условий контракта, мошенничестве и недобросовестной конкуренции, nreal выступает соответчиком по делу.

Magic Leap выпустила свои AR-очки в августе 2018 года. По словам источников The Information, за первые полгода компания продала 6 тысяч устройств, а планировала — 100 тысяч за год.