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Лиана Липанова
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Китайский стартап nreal попросил суд отклонить иск Magic Leap по обвинению в краже технологий для разработки AR-очков Материал редакции

Компания считает претензии «расплывчатыми и необоснованными».

7 комментариев
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Китайский стартап nreal обратился в федеральный суд в Калифорнии с просьбой в полном объёме отклонить иск американского разработчика гарнитуры дополненной реальности Magic Leap.

В июне 2019 года Magic Leap обвинила своего бывшего сотрудника и основателя nreal Сюй Чи в краже технологии и дизайна для разработки очков дополненной реальности.

В ходатайстве об отклонении иска говорится, что Magic Leap обратилась в суд, чтобы замедлить появление новых игроков на рынке дополненной реальности вместо того, чтобы фокусироваться на разработке своего продукта.

Как утверждает nreal в своём заявлении, в 2016 году американская компания подала в суд на двух бывших сотрудников, которые пытались открыть собственные стартапы в сфере AR. Magic Leap обвинила их в раскрытии коммерческой тайны, но суд не нашёл подтверждений, и стороны урегулировали конфликт.

Сейчас Magic Leap снова предъявляет «расплывчатые и необоснованные претензии к nreal», говорится в ходатайстве.

Мы будем бороться с необоснованными претензиями Magic Leap и не позволим им отвлечь нас от внедрения инноваций и создания уникальных продуктов дополненной реальности.

Сюй Чи
основатель nreal

Magic Leap утверждает, что больше года перед увольнением в 2016 году Сюй Чи планировал создать конкурирующую компанию в Китае. Компания считает, что он воспользовался служебным положением для получения доступа к конфиденциальным сведениям.

Американский разработчик предъявил Сюй Чи обвинения в нарушении условий контракта, мошенничестве и недобросовестной конкуренции, nreal выступает соответчиком по делу.

Magic Leap выпустила свои AR-очки в августе 2018 года. По словам источников The Information, за первые полгода компания продала 6 тысяч устройств, а планировала — 100 тысяч за год.

Китайская компания представила свою гарнитуру смешанной реальности nreal light в январе 2019 года. Разработчик утверждал, что устройство лёгче и удобнее чем продукт Magic Leap.

#новость #magicleap #nreal

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7 комментариев
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Alexander Zhikh

3
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Денис Файзулин

Alexander
1

ответ Мэджик Лип

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Михаил Сорокин

Alexander
0

Опередил зараза))

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Alexander Zhikh

Михаил
1

Первая мысль)

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Георгий Ёлкин

0

Объясните в чем прикол воевать с китайцами если на их рынок хер зайдёшь и хер выиграешь иск в их стране? Та же история с супримом это наглядно показала, или же тут просто слишком дорогая хреновина, поэтому почему бы и нет?

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Sht_Anton

Георгий
0

Чтобы китайцы не выходили со своим продуктом за пределы своей страны

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Kuper Bad

Sht_Anton
0

Ни че) они там в Китае продадут больше чем во всем мире) а с Али придут оригиналы в другие страны))

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