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Альберт Хабибрахимов
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«Интерфакс»: бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» задержали по делу Baring Vostok Материал редакции

Александр Цакунов, предположительно, проходит свидетелем, 19 декабря у него дома прошли обыски.

6 комментариев
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Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с Цакуновым.

По словам собеседника «Интерфакса», 20 декабря следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Источники РБК рассказали, что 19 декабря у Цакунова дома прошёл обыск, его допрашивали в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. На странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке «Открытие».

Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного». Уголовное дело против Калви и ещё пяти человек возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка. Кроме него по делу проходят топ-менеджеры Baring Vostok Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров

По данным следствия, компания «Первое коллекторское бюро» из портфеля Baring Vostok взяла у «Восточного» кредит на 2,5 млрд рублей. Расплатится по кредиту Калви предложил акциями люксембургской IFTG, принадлежавшей «Первому коллекторскому бюро». Сделка была одобрена в феврале 2017 года, за неё голосовал и Юсупов. Следствие полагает, что реальная стоимость акций IFTG составляла 600 тысяч рублей, а не 3 млрд рублей, как утверждал Калви.

Сейчас некоторые фигуранты дела, включая Калви, находятся под домашним арестом, а некоторые — в СИЗО. Основатель Baring Vostok связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом в «Восточном» из-за контроля над банком.

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Большинство хранит молчание.
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#новость #baringvostok #делокалви

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6 комментариев
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Konstantin Voronov

1

600000 vs 3000000000. Чутка ошиблись в оценке при покупке. Понимаем, понимаем

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John Doe

Konstantin
1

ну в данном случае скорее чутка ошиблись в оценке при проведении следствия. Т.к. 600т.р. это оценка следствия. При этом независимая экспертиза, проведенная по запросу суда, дала оценку в 4.7 миллиарда (что даже выше оценки Baring Vostok) . Но кто же следствие-то переубедит ) Они же там сплошные экономисты )

p.s. мне просто интересно посмотреть на того следока, который написал в деле про оценку 600т.р. про компанию у которой в 2016 году была чистая прибыль в $22,7 млн. Написал бы хотя бы миллиард - не так было бы смешно.  Но похоже какому-то стажеру дали документы писать, который до этого имел дело только с ларечниками.

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Curiosity

1

Неужели не Rambler?

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Руслан Агаев

0

Ппц, что не новость то грабеж...

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Камтент Челны

Руслан
–2

Ну вы даете, а что еще у нас делают , если цели нет, общака нет , и смертной казни нет.... то и нет сдерживающих факторов. с 2,5 миллиарда можно и посидеть не много

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Yuriy Borisovih

0

Ха-ха , не поставил в известность компетентные органы.. Это не хорошо, делится надо чувачок:)

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