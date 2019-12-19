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Александр Цакунов, предположительно, проходит свидетелем, 19 декабря у него дома прошли обыски.
Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с Цакуновым.
По словам собеседника «Интерфакса», 20 декабря следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Источники РБК рассказали, что 19 декабря у Цакунова дома прошёл обыск, его допрашивали в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. На странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке «Открытие».
Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного». Уголовное дело против Калви и ещё пяти человек возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка. Кроме него по делу проходят топ-менеджеры Baring Vostok Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров
По данным следствия, компания «Первое коллекторское бюро» из портфеля Baring Vostok взяла у «Восточного» кредит на 2,5 млрд рублей. Расплатится по кредиту Калви предложил акциями люксембургской IFTG, принадлежавшей «Первому коллекторскому бюро». Сделка была одобрена в феврале 2017 года, за неё голосовал и Юсупов. Следствие полагает, что реальная стоимость акций IFTG составляла 600 тысяч рублей, а не 3 млрд рублей, как утверждал Калви.
Сейчас некоторые фигуранты дела, включая Калви, находятся под домашним арестом, а некоторые — в СИЗО. Основатель Baring Vostok связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом в «Восточном» из-за контроля над банком.
600000 vs 3000000000. Чутка ошиблись в оценке при покупке. Понимаем, понимаем
ну в данном случае скорее чутка ошиблись в оценке при проведении следствия. Т.к. 600т.р. это оценка следствия. При этом независимая экспертиза, проведенная по запросу суда, дала оценку в 4.7 миллиарда (что даже выше оценки Baring Vostok) . Но кто же следствие-то переубедит ) Они же там сплошные экономисты )
p.s. мне просто интересно посмотреть на того следока, который написал в деле про оценку 600т.р. про компанию у которой в 2016 году была чистая прибыль в $22,7 млн. Написал бы хотя бы миллиард - не так было бы смешно. Но похоже какому-то стажеру дали документы писать, который до этого имел дело только с ларечниками.
Ппц, что не новость то грабеж...
Ну вы даете, а что еще у нас делают , если цели нет, общака нет , и смертной казни нет.... то и нет сдерживающих факторов. с 2,5 миллиарда можно и посидеть не много
Ха-ха , не поставил в известность компетентные органы.. Это не хорошо, делится надо чувачок:)
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