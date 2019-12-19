Александр Цакунов, предположительно, проходит свидетелем, 19 декабря у него дома прошли обыски.

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Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с Цакуновым.

По словам собеседника «Интерфакса», 20 декабря следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Источники РБК рассказали, что 19 декабря у Цакунова дома прошёл обыск, его допрашивали в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви. На странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке «Открытие».

Baring Vostok был контролирующим акционером «Восточного». Уголовное дело против Калви и ещё пяти человек возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка. Кроме него по делу проходят топ-менеджеры Baring Vostok Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров

По данным следствия, компания «Первое коллекторское бюро» из портфеля Baring Vostok взяла у «Восточного» кредит на 2,5 млрд рублей. Расплатится по кредиту Калви предложил акциями люксембургской IFTG, принадлежавшей «Первому коллекторскому бюро». Сделка была одобрена в феврале 2017 года, за неё голосовал и Юсупов. Следствие полагает, что реальная стоимость акций IFTG составляла 600 тысяч рублей, а не 3 млрд рублей, как утверждал Калви.