Минцифры предложило добавить механизм принудительного включения сайтов в реестр организаторов распространения информации Статьи редакции
Сейчас это можно сделать добровольно или по требованию Роскомнадзора, за отказ могут оштрафовать или заблокировать.
- На проект Минцифры, опубликованный 29 декабря 2023 года, обратил внимание «Коммерсантъ». Общественное обсуждение заканчивается 13 января 2024-го. Сроки возможного вступления постановления в силу не уточняются.
- Ведомство предлагает изменить подход к к формированию реестра организаторов распространения информации (ОРИ), участники которого обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в ФСБ и устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
- Согласно документу, Роскомнадзор сможет принудительно вносить сайт в реестр ОРИ, если у того есть функция обмена сообщениями между пользователями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
- Сейчас в реестр можно попасть добровольно или по требованию Роскомнадзора, которому направляют обращения силовые структуры. В случае отказа сайты штрафуют или могут заблокировать. За невыполнение требований предусмотрен штраф до 6 млн рублей, за отказ от присоединения к реестру — в шесть раз меньше. В списке 606 сайтов, приводит «Ъ» данные участников рынка.
- В Минцифры пояснили, что проектом предполагается, что Роскомнадзор сможет включить сайт в реестр ОРИ после повторного вынесения постановления об административном правонарушении. Источник издания, близкий к правительству, объяснил, что документ призван «повысить эффективность действующего механизма внесения компаний в ОРИ». В Роскомнадзоре от комментариев отказались.
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Опять принуждения.
Это перебор. Возможность написать коммент или сообщение в личку подходит под упомянутую «функцию обмена сообщениями медлу пользователями».
Пидорги, хуле