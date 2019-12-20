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Это первый в российской практике приговор по делу о нелегальных видеосервисах, утверждают в Group-IB.
Красногорский суд Московской области 19 декабря приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвинённого в нарушении авторских прав. Это первый подобный приговор в российской судебной практике, отмечает компания Group-IB, которая участвовала в расследовании.
Сайгин владел сетью нелегальных онлайн-кинотеатров kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также их «зеркалами», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.
Библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тысяч пиратских фильмов, утверждают в Group-IB. Владелец сети получал контент от одной из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года.
В Group-IB рассказали, что сперва предупреждали владельца пиратской сети о нарушении им авторских прав и требовали прекратить распространение пиратских копий. Однако тот не реагировал, а при блокировке сайтов и «зеркал» создавал новые.
В итоге один из правообладателей написал заявление в правоохранительные органы, а специалисты Group-IB смогли найти цифровые следы пирата и установить его личность, рассказали в компании. Весной 2019 года владелец сети был задержан.
По прогнозам Group-IB, по итогам 2019 года доходы пиратских видеосервисов снизятся впервые за пять лет. Рынок интернет-пиратства составит $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Вот в игровой индустрии есть площадка Steam. Там единое комьюнити, не стыдно покупать игры, да ещё и цены региональные. Компания берет солидный процент с издателей, но при этом на протяжении многих лет развивает и улучшает лучший в мире цифровой магазин. Они даже частично победили пиратство. Экосистема сама кричит о том, что проще заплатить. И это работает.
В случаи с кино и сериалами, по крайне мере в России - полная дичь. Вместо того чтобы развивать качество легальных сервисов и вовлечённость, у нас почему то вкладывают в преследования и юридическую борьбу с пиратскими ресурсами, которое это качество почему-то обеспечить могут.
Грубо говоря и себе репутационно стреляют в ногу на публике и у людей отбирают контент. Ни о каком win-win и речи даже нет.
А некоторые настолько часто фигурируют в новостях, что их уже можно вносить в список, кому не при каких обстоятельствах платить не нужно. Люди то стоящие за всем этим не поменяются, зачем поощрять рублём их поступки.
По правде говоря, единственный кто уже точно заслуживает оплаты - это Netflix. И он не российский.
Без спроса не будет и предложения. А откуда взяться было спросу, если первые ссылки поисковиков вели на пиратские сайты?
Сколько рад встретилось название компании? Слишком мало чести.
Прецедент ужасный. Очень много фильмов на легальных площадках тупо не посмотреть.
Видимо и будут продолжать сажать, так как спрос на пиратский контент будет ещё долго. Не может человек, получающий МРОТ, да или даже двойной мрот купить себе подписку за 1000 рублей. Да и объяснять ценность подписки людям надо, многие ведь действительно думают, зачем мне покупать то, что бесплатно тут/там.
ну или просто чувачки из Украины будут этим заниматься, до которых сложнее дотянуть свои руки полиции
Лучше шифруйетсь. Вон никого из казино до сих пор не поймали
Я надеюсь всех участников «АК а как поднять бабла» тоже упакуют заодно) они были неотъемлемой частью этих кинотеатров)
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