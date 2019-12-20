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Альберт Хабибрахимов
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Суд в России приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно Материал редакции

Это первый в российской практике приговор по делу о нелегальных видеосервисах, утверждают в Group-IB.

11 комментариев
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Красногорский суд Московской области 19 декабря приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвинённого в нарушении авторских прав. Это первый подобный приговор в российской судебной практике, отмечает компания Group-IB, которая участвовала в расследовании.

Сайгин владел сетью нелегальных онлайн-кинотеатров kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также их «зеркалами», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

Библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тысяч пиратских фильмов, утверждают в Group-IB. Владелец сети получал контент от одной из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года.

В Group-IB рассказали, что сперва предупреждали владельца пиратской сети о нарушении им авторских прав и требовали прекратить распространение пиратских копий. Однако тот не реагировал, а при блокировке сайтов и «зеркал» создавал новые.

В итоге один из правообладателей написал заявление в правоохранительные органы, а специалисты Group-IB смогли найти цифровые следы пирата и установить его личность, рассказали в компании. Весной 2019 года владелец сети был задержан.

Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.

Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится.

Андрей Бусаргин
руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB

По прогнозам Group-IB, по итогам 2019 года доходы пиратских видеосервисов снизятся впервые за пять лет. Рынок интернет-пиратства составит $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.

#новость #пиратство

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11 комментариев
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Константин Суворов

10

Вот в игровой индустрии есть площадка Steam. Там единое комьюнити, не стыдно покупать игры, да ещё и цены региональные. Компания берет солидный процент с издателей, но при этом на протяжении многих лет развивает и улучшает лучший в мире цифровой магазин. Они даже частично победили пиратство. Экосистема сама кричит о том, что проще заплатить. И это работает.

В случаи с кино и сериалами, по крайне мере в России - полная дичь. Вместо того чтобы развивать качество легальных сервисов и вовлечённость, у нас почему то вкладывают в преследования и юридическую борьбу с пиратскими ресурсами, которое это качество почему-то обеспечить могут.

Грубо говоря и себе репутационно стреляют в ногу на публике и у людей отбирают контент. Ни о каком win-win и речи даже нет.

А некоторые настолько часто фигурируют в новостях, что их уже можно вносить в список, кому не при каких обстоятельствах платить не нужно. Люди то стоящие за всем этим не поменяются, зачем поощрять рублём их поступки.

По правде говоря, единственный кто уже точно заслуживает оплаты - это Netflix. И он не российский.

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Danila Romanov

Константин
0

Без спроса не будет и предложения. А откуда взяться было спросу, если первые ссылки поисковиков вели на пиратские сайты?

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Виктор Иващенков

8

Сколько рад встретилось название компании? Слишком мало чести.
Прецедент ужасный. Очень много фильмов на легальных площадках тупо не посмотреть.

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Глеб Варганов

5

Видимо и будут продолжать сажать, так как спрос на пиратский контент будет ещё долго. Не может человек, получающий МРОТ, да или даже двойной мрот купить себе подписку за 1000 рублей. Да и объяснять ценность подписки людям надо, многие ведь действительно думают, зачем мне покупать то, что бесплатно тут/там.

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Эмиль Гусейнов

Глеб
2

ну или просто чувачки из Украины будут этим заниматься, до которых сложнее дотянуть свои руки полиции

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Андрей Василевич

3

Я даже таких сайтов не знаю.

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Saucedo Puetz

2

Лучше шифруйетсь. Вон никого из казино до сих пор не поймали

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Сергей Федоров

Saucedo
0

Их никто и не ловит. Просто блочат сайты в РФ и всё.

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Иван Иванов

0

Если ты используешь iframe вставку фильма, это нарушение прав обладателей?

Ответить

Дмитрий Медников

0

Я надеюсь всех участников «АК а как поднять бабла» тоже упакуют заодно) они были неотъемлемой частью этих кинотеатров)

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German Woow

Дмитрий
0

Каким же образом?

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