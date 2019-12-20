Это первый в российской практике приговор по делу о нелегальных видеосервисах, утверждают в Group-IB.

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Красногорский суд Московской области 19 декабря приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвинённого в нарушении авторских прав. Это первый подобный приговор в российской судебной практике, отмечает компания Group-IB, которая участвовала в расследовании.

Сайгин владел сетью нелегальных онлайн-кинотеатров kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также их «зеркалами», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

Библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тысяч пиратских фильмов, утверждают в Group-IB. Владелец сети получал контент от одной из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года.

В Group-IB рассказали, что сперва предупреждали владельца пиратской сети о нарушении им авторских прав и требовали прекратить распространение пиратских копий. Однако тот не реагировал, а при блокировке сайтов и «зеркал» создавал новые.

В итоге один из правообладателей написал заявление в правоохранительные органы, а специалисты Group-IB смогли найти цифровые следы пирата и установить его личность, рассказали в компании. Весной 2019 года владелец сети был задержан.

Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.

Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится. Андрей Бусаргин

руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB

