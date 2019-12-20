Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group против Twitch на 180 млрд рублей
Материал редакции
У российской компании больше нет претензий к сервису.
Мосгорсуд закрыл производство по иску Rambler Group против стримингового сервиса Twitch. О прекращении производства просила российская компания, так как стороны заключили внесудебное соглашение.
В решении суда указано, что Rambler Group больше не сможет обратиться с иском по тем же основаниям.
Об иске Rambler Group стало известно 16 декабря. Российская компания требовала от Twitch 180 млрд рублей компенсации, а также просила суд заблокировать сервис на территории России. Претензии касались пользовательских трансляций матчей Английской премьер-лиги, эксклюзивные права на показ которых в России принадлежат Rambler Group.
17 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что Twitch удалил записи матчей, к которым у Rambler Group были претензии, поэтому сервису не грозит блокировка.
18 декабря Rambler Group объявила, что отзывает иск, а Twitch предоставил необходимые инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями. Сейчас Rambler Group работает над тем, чтобы сделать пользовательские трансляции АПЛ легальными.
Ismar Bekva
Какой то кризис у Рамблера. То на энджиникс в суд, то на твитч. Совсем дела плохи по ходу у, когда то, конкурента Гугла.
Антон Аверьянов
Иск на 180 млрд.рублей при собственной капитализации в 30 млрд.рублей.
Оптимисты :)
Павел Шубин
Позорненько как-то вышло
Семен Удальцов
PR акция, про давно всеми забытый слабенький поисковичок-почтовик. Самый лучший повод напомнить о себе это устроить скандал.