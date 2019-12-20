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Альберт Хабибрахимов
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Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group против Twitch на 180 млрд рублей Материал редакции

У российской компании больше нет претензий к сервису.

  • Мосгорсуд закрыл производство по иску Rambler Group против стримингового сервиса Twitch. О прекращении производства просила российская компания, так как стороны заключили внесудебное соглашение.
  • В решении суда указано, что Rambler Group больше не сможет обратиться с иском по тем же основаниям.
  • Об иске Rambler Group стало известно 16 декабря. Российская компания требовала от Twitch 180 млрд рублей компенсации, а также просила суд заблокировать сервис на территории России. Претензии касались пользовательских трансляций матчей Английской премьер-лиги, эксклюзивные права на показ которых в России принадлежат Rambler Group.
  • 17 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что Twitch удалил записи матчей, к которым у Rambler Group были претензии, поэтому сервису не грозит блокировка.
  • 18 декабря Rambler Group объявила, что отзывает иск, а Twitch предоставил необходимые инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями. Сейчас Rambler Group работает над тем, чтобы сделать пользовательские трансляции АПЛ легальными.
Суд прекратил производство по иску Rambler к…
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
www.interfax.ru

#новость #ramblergroup #twitch #суды

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4 комментария
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Ismar Bekva

2

Какой то кризис у Рамблера. То на энджиникс в суд, то на твитч. Совсем дела плохи по ходу у, когда то, конкурента Гугла.

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Антон Аверьянов

2

Иск на 180 млрд.рублей при собственной капитализации в 30 млрд.рублей. 
Оптимисты :)

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Павел Шубин

1

Позорненько как-то вышло

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Семен Удальцов

0

PR акция, про давно всеми забытый слабенький поисковичок-почтовик. Самый лучший повод напомнить о себе это устроить скандал.

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