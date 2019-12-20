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Альберт Хабибрахимов
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«Афиша» от Rambler Group попросила Роспатент запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша» Материал редакции

Все три компании развивают сервисы для продажи билетов в кино, театры и на концерты.

73 комментария
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Компания «Афиша» (входит в Rambler Group) обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с просьбой запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Внимание на это обратили «Ведомости».

Речь идёт о сервисах «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты в кино, театр, на концерты и другие мероприятия. 20 декабря палата по патентным спорам рассмотрит претензию к использованию товарного знака «МТС Афиша», заседание по товарному знаку «Яндекс.Афиша» назначено на 26 декабря, следует из расписания ведомства.

На момент написания заметки в Rambler Group не прокомментировали ситуацию. Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru получение претензий, но отказался их обсуждать. Представитель МТС не стал комментировать претензии. Роспатент зарегистрировал торговые знаки «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» в апреле и августе 2019 года соответственно.

«Афиша» — один из старейших сервисов онлайн-продажи билетов на мероприятия, напоминают «Ведомости». «Яндекс.Афиша» начала продавать билеты с 2015 года — сначала как агрегатор билетных агентов, но в 2018 году компания частично перешла на прямую работу с кинотеатрами, театрами и организаторами концертов.

МТС запустила запустила агрегатор «МТС Афиша» с билетами в кино, театр, на концерты и другие мероприятия в сентябре 2019 года. Пока сервис работает только в Москве и Московской области.

#новость #афиша #яндекс #мтс #ramblergroup

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73 комментария
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Mikhail Golovanov

66

Похоже что в рамблере проходит конкурс среди отделов за новогоднюю премию. Судя по всему, юр. отдел уверенно лидирует.

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Максим Кочецкий

Mikhail
12

говорят там тамада хороший, вот и конкурсы весёлые

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Nikita Reshetnikov

Максим
10

Юрист хороший и иски интересные

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Wolodimir Polchenski

38

Попытка нормальная, но слово Generic, поэтому отсосите, хипстерня с Маниловской Даунфактуры.

Ответить

Eugene Gultyaev

Wolodimir
5

Сук, лучше не сказать)

Ответить

Red Boy

Wolodimir
0

Эээ блэт

Ответить

Ilya Cherevkov

Wolodimir
0

Надо рассказать об этом Apple 😁

Ответить

Aday Zhumabek

Wolodimir
0

ewew

Ответить

Laugh Radiant

33

Такси попросило не использовать слово такси другие компании такси

Ответить

Роман Терентьев

Laugh
0

Пф.. я смотрю все забыли, как Яндекс, когда купил auto.ru - отжимал кучу доменов, где в доменном имени упоминалось auto ... 

Ответить

Stanislav Silnicki

10

Когда понимаешь, что нанял на работу в юротдел коксовика-затейника, но не можешь остановиться, так как все-таки любопытно увидеть, чем все закончится...

Ответить

Степан Фадеев

5

Я так чувствую, что Рамблер скоро вложиться в юридический стартап.

Ответить

Александр Привалов

Степан
16

Может они как раз купили виртуального юриста, а он в демо-версии только иски рассылает

https://vc.ru/services/95030-mts-nachal-prodavat-biznesu-virtualnogo-yurista-norma-dlya-sostavleniya-tipovyh-dogovorov-i-raboty-s-kontragentami

МТС начал продавать бизнесу «виртуального…
Технология может обойтись среднему бизнесу в 200-250 тысяч рублей в год, рассказал источник.
vc.ru
Ответить

Алексей Соловьёв

Александр
0

ИИ-юрист

Ответить

Alexandr Simonov

Александр
0

включили его и не могут понять как выключить

Ответить

Ilnur Seebaev

5

Слишком много Рамблера в последнее время.

Ответить

Danil Khasanshin

Ilnur
12

Нашли свою нишу.

Ответить

Kuda Moto

Danil
0

нишеёбы?

Ответить

Ratomir Drago

Ilnur
1

гендерное равентсво и толерантная маргинальность, всё как полагается духу времени.

Ответить

Adilet Sarsembaev

Ratomir
4

поисковика уже давно нету, Рамблер использует движок Яндекса

Ответить

Sergei Timofeyev

Adilet
0

Антон Борисович ещё тогда подсуетился.

Ответить

Alexandr Leibowitz

5

Слово "афиша" появилось во Франции в ранее средневековье. Было бы круто, если бы французы подключились к этому цирку.

Ответить

Stanislav Silnicki

5

Выпускайте рамблера!

Ответить

ave ego

Stanislav
0

срамблера!

Ответить

Пол Финч

4

Изо дня в день Рамблер ловит шизу. Поскорее бы уже бан дали им везде, либо как минимум бойкот всех их сервисов. Ну невозможно же так вести бизнес с их стороны.

Ответить

Сослан Сакшин

3

Интересно, учитывая, что яндекс афишу делает команда выходцев из Афиши)

Ответить

Denis Kiselev

1

Рубрика «рамблер дня»

Ответить

Максим Кочецкий

Denis
5

рамблябля

Ответить

Sergey Simanov

2

Сбер покупает 46,5% Рамблера со стратегией "Мы рады обогатить экосистему «Сбербанка» уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов".
Проходит полгода и Рамблер начинает прыгать на всех вокруг.

Кому бы это могло бы быть выгодно?

Ответить

Sergey Simanov

Sergey
1

и ведь самый кайф, что репутацию теряет Рамблер.
Деньги теряет Рамблер.
А потом Сбер его докупает до контроля и снимает сливки(какие остались)

Ответить

Андрей Деревянко

Sergey
0

А вы не думали, что эта ситуация специально затеяна текущими владельцами рамблера чтобы избавиться от него окончательно и продать тому же Сберу (пока не поздно)?

Ответить

Павел Гросс-Днепров

2

Лучше бы запретили в России всем упоминать слово Рамблер. 

Ответить

Максим Кочецкий

Павел
1

по непроверенной информации Роспатент подал заяву в ООН о запрете слова Рамблер

Ответить

Дарья Сазанова

1

Юрист из Рамблера очень хочет премию по итогам года...Ипотеку взял, наверное.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Дарья
4

Думаю у них объединили PR-службу и юр.отдел. kpi обеих структур также объединили. Вот глава этой химеры и старается отработать оба kpi

Ответить

Алексей Иванов

2

В рамблер взяли нового юриста и дали команду «зажигай, йоу»

Ответить

Nikita Pasechnik

1

Мне уже стыдно за эту компанию почему-то... Хотя я даже в ней не работаю

Ответить

Алексей Ельменов

Nikita
0

Испанский стыд вышел на новый уровень

Ответить

Ваня Молоток

1

Никогда такого не было, и вот опять

Ответить

Stanislav

1

Рамблер никак не успокоится

Ответить

StargazerXIII

1

Горшочек , не варииии!)))

Ответить

Ivan Novicov

1

Юрист рамблера борется с незаконными названиями объектов, ворующими интеллектуальную собственность 

Ответить

Pinya Yushvaev

0

Юр отделу скучно кажется.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Что дальше? гугл запретит использовать слово сайт?

Ответить

Ivan Matveev

Saucedo
0

только не гугл, а рамблер — гуглу

Ответить

Nikita Krestyanikov

0

Скорее всего, эта попытка в упоминания, причём плевать в какие. Выглядит, как крик о помощи

Ответить

Виктор Налейкин

0

А Рамблер ли не офигел? Что дальше? Вот я патентую марку со сломо "афиша". Дальше на меня подадут? 

Ответить

Виктор Налейкин

0

В Рамблере, видимо, хорошо прошёл корпоратив. Не только с алкоголем.... Стыдно за них...

Ответить

lakoros

0

— Тони, помнишь, в самом начале я тебе сказал, что для того, чтобы выжить в этом бизнесе, нужно держаться курса и не высовываться. А те, кто хотят заполучить ВСЁ: девочек, шампанское, деньги, — быстро выходят из игры. 

— Ты закончил? Я могу идти?

Ответить

Samusenko Vladislav

0

ТАСС сообщает, Минздрав предупреждает, Рамблер просит

Ответить

Rafael Sobol

0

Так не доставайся ты никому…

Ответить

Михаил Октябрьский

0

Потомки Кирилла и Мефодия попросили не использовать буквы

Ответить

Yaroslav Shulga

0

Ребята из Рамблера, познакомьте с вашим дилером. Товар у него явно качественный.

Ответить

Billy Gntlmn

0

.

Ответить

Billy Gntlmn

Billy
0

.

Ответить

Павел Андрейчук

0

Владельцы okko.ua
Ваш выход.

Ответить

Kuda Moto

Павел
0

Разверзлось утреннее OKKO, 

Сиянье льется без конца. 

Мой дух летит туда, к Востоку, 

Навстречу помыслам творца.

Ответить

Андрей Чуринов

0

Они со всеми разосраться решили чтоли??))

Ответить

Maria Mordvinnik

Андрей
0

Даже интересно кто следующий

Ответить

Macedon

0

Юристы хотят кушать... Ни дня без иска. 

Ответить

Artemy

0

Привет, Афиша

Ответить

Piar Creative

0

То чувство, когда юр отдел плохо работал весь год, но план выполнять все равно надо 😁

Ответить

Sam Beckett

0

Подскажите, это предсмертные конвульсии Рамблера? Типа как сумасшедшая старуха при смерти?

Ответить

Oleg Smekhodelov

0

Когда PR-отделу Рамблера поручили провести массированную PR-кампанию, но не объяснили, что не всякий PR хорош.

Ответить

Алена Матросова

0

ямы Афиша

Ответить

Антон Склянов

0

Афиша - общеупотребительное слово из словаря. Так что Рамблер пнх! 

Ответить

Sergey

0

Патент блять на слово

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Рамблер превратился в бешеный принтер.

Ответить

Андрей Романов

0

нужно запретить бабуле на рынке называть яблоки яблоками. а то вдруг что)

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Прошу запретить в России слово "запретить"

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Когда запретят слово из трёх букв?

Ответить

Андрей Иванов

0

Надо пробить где используется слово Рамблер, откуда взяли они это название может оно тоже под авторским правом.

Ответить

Евгений Разманов

0

Кучно пошло.

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