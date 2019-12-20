Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Все три компании развивают сервисы для продажи билетов в кино, театры и на концерты.
Компания «Афиша» (входит в Rambler Group) обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с просьбой запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Внимание на это обратили «Ведомости».
Речь идёт о сервисах «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты в кино, театр, на концерты и другие мероприятия. 20 декабря палата по патентным спорам рассмотрит претензию к использованию товарного знака «МТС Афиша», заседание по товарному знаку «Яндекс.Афиша» назначено на 26 декабря, следует из расписания ведомства.
На момент написания заметки в Rambler Group не прокомментировали ситуацию. Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru получение претензий, но отказался их обсуждать. Представитель МТС не стал комментировать претензии. Роспатент зарегистрировал торговые знаки «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» в апреле и августе 2019 года соответственно.
«Афиша» — один из старейших сервисов онлайн-продажи билетов на мероприятия, напоминают «Ведомости». «Яндекс.Афиша» начала продавать билеты с 2015 года — сначала как агрегатор билетных агентов, но в 2018 году компания частично перешла на прямую работу с кинотеатрами, театрами и организаторами концертов.
МТС запустила запустила агрегатор «МТС Афиша» с билетами в кино, театр, на концерты и другие мероприятия в сентябре 2019 года. Пока сервис работает только в Москве и Московской области.
Похоже что в рамблере проходит конкурс среди отделов за новогоднюю премию. Судя по всему, юр. отдел уверенно лидирует.
говорят там тамада хороший, вот и конкурсы весёлые
Попытка нормальная, но слово Generic, поэтому отсосите, хипстерня с Маниловской Даунфактуры.
Такси попросило не использовать слово такси другие компании такси
Пф.. я смотрю все забыли, как Яндекс, когда купил auto.ru - отжимал кучу доменов, где в доменном имени упоминалось auto ...
Когда понимаешь, что нанял на работу в юротдел коксовика-затейника, но не можешь остановиться, так как все-таки любопытно увидеть, чем все закончится...
Я так чувствую, что Рамблер скоро вложиться в юридический стартап.
Может они как раз купили виртуального юриста, а он в демо-версии только иски рассылает
https://vc.ru/services/95030-mts-nachal-prodavat-biznesu-virtualnogo-yurista-norma-dlya-sostavleniya-tipovyh-dogovorov-i-raboty-s-kontragentami
Слишком много Рамблера в последнее время.
Нашли свою нишу.
гендерное равентсво и толерантная маргинальность, всё как полагается духу времени.
поисковика уже давно нету, Рамблер использует движок Яндекса
Слово "афиша" появилось во Франции в ранее средневековье. Было бы круто, если бы французы подключились к этому цирку.
Выпускайте рамблера!
Изо дня в день Рамблер ловит шизу. Поскорее бы уже бан дали им везде, либо как минимум бойкот всех их сервисов. Ну невозможно же так вести бизнес с их стороны.
Рубрика «рамблер дня»
Сбер покупает 46,5% Рамблера со стратегией "Мы рады обогатить экосистему «Сбербанка» уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов".
Проходит полгода и Рамблер начинает прыгать на всех вокруг.
Кому бы это могло бы быть выгодно?
и ведь самый кайф, что репутацию теряет Рамблер.
Деньги теряет Рамблер.
А потом Сбер его докупает до контроля и снимает сливки(какие остались)
А вы не думали, что эта ситуация специально затеяна текущими владельцами рамблера чтобы избавиться от него окончательно и продать тому же Сберу (пока не поздно)?
Лучше бы запретили в России всем упоминать слово Рамблер.
по непроверенной информации Роспатент подал заяву в ООН о запрете слова Рамблер
Юрист из Рамблера очень хочет премию по итогам года...Ипотеку взял, наверное.
Думаю у них объединили PR-службу и юр.отдел. kpi обеих структур также объединили. Вот глава этой химеры и старается отработать оба kpi
Мне уже стыдно за эту компанию почему-то... Хотя я даже в ней не работаю
Юрист рамблера борется с незаконными названиями объектов, ворующими интеллектуальную собственность
Что дальше? гугл запретит использовать слово сайт?
Скорее всего, эта попытка в упоминания, причём плевать в какие. Выглядит, как крик о помощи
А Рамблер ли не офигел? Что дальше? Вот я патентую марку со сломо "афиша". Дальше на меня подадут?
В Рамблере, видимо, хорошо прошёл корпоратив. Не только с алкоголем.... Стыдно за них...
— Тони, помнишь, в самом начале я тебе сказал, что для того, чтобы выжить в этом бизнесе, нужно держаться курса и не высовываться. А те, кто хотят заполучить ВСЁ: девочек, шампанское, деньги, — быстро выходят из игры.
— Ты закончил? Я могу идти?
Ребята из Рамблера, познакомьте с вашим дилером. Товар у него явно качественный.
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Владельцы okko.ua
Ваш выход.
Они со всеми разосраться решили чтоли??))
То чувство, когда юр отдел плохо работал весь год, но план выполнять все равно надо 😁
Подскажите, это предсмертные конвульсии Рамблера? Типа как сумасшедшая старуха при смерти?
Когда PR-отделу Рамблера поручили провести массированную PR-кампанию, но не объяснили, что не всякий PR хорош.
Надо пробить где используется слово Рамблер, откуда взяли они это название может оно тоже под авторским правом.
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