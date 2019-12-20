Все три компании развивают сервисы для продажи билетов в кино, театры и на концерты.

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Компания «Афиша» (входит в Rambler Group) обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с просьбой запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Внимание на это обратили «Ведомости».

Речь идёт о сервисах «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые продают билеты в кино, театр, на концерты и другие мероприятия. 20 декабря палата по патентным спорам рассмотрит претензию к использованию товарного знака «МТС Афиша», заседание по товарному знаку «Яндекс.Афиша» назначено на 26 декабря, следует из расписания ведомства.

На момент написания заметки в Rambler Group не прокомментировали ситуацию. Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru получение претензий, но отказался их обсуждать. Представитель МТС не стал комментировать претензии. Роспатент зарегистрировал торговые знаки «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» в апреле и августе 2019 года соответственно.

«Афиша» — один из старейших сервисов онлайн-продажи билетов на мероприятия, напоминают «Ведомости». «Яндекс.Афиша» начала продавать билеты с 2015 года — сначала как агрегатор билетных агентов, но в 2018 году компания частично перешла на прямую работу с кинотеатрами, театрами и организаторами концертов.