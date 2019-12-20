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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Глава «Яндекса» Аркадий Волож называл такую структуру «золотой акцией 2.0».
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, по которым «золотая» акция переходит к Фонду общественных интересов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойтон поблагодарил инвесторов за поддержку и доверие. Компания планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца первого квартала 2020 года.
«Яндекс» объявил о планах изменить структуру управления 18 ноября 2019 года. Компания создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет блокировать сделки с 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса» в руках одного инвестора. «Сбербанк» согласился передать в фонд «золотую» акцию «Яндекса» за номинальную стоимость в €1.
Совет директоров также должен будет согласовывать с фондом такие вопросы, как передача существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд сможет временно отстранять гендиректора компании.
Фонд будет учреждён нидерландской Yandex NV в российском офшоре — специальном районе Калининграда — в форме международного фонда. В его совет директоров войдут представители пяти государственных вузов, три топ-менеджера «Яндекса» и три независимых директора.
«Яндекс» разработал новую структуру управления на фоне обсуждения законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, который предлагал ограничить долю иностранного владения в значимых интернет-компаниях России. После того, как «Яндекс» представил новую структуру в ноябре, Горелкин объявил о решении отозвать свой законопроект.
Обычно во всём мире приватизируют... а у нас национализируют.
Погоди, у нас пока национализация, а потом приватизация будет. Всему свой черёд
Почему явку стопроцентную не обеспечили? Или хотя бы 99%.
Кто ответственный за явку в компании и почему он до сих пор ещё не арестован?
Продал акции от греха подальше.
Зря, братишка, они расти скоро будут)
Мы увидим отличный отрицательный рост. Самое интересное, что очень многие не хотят вкладываться в наши компании по причине того, что в один прекрасный момент все вложения могут стать тыквой.
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