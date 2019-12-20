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Альберт Хабибрахимов
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Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления — контроль сделок с более чем 10% акций перейдёт специальному фонду Материал редакции

Глава «Яндекса» Аркадий Волож называл такую структуру «золотой акцией 2.0».

7 комментариев
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Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, по которым «золотая» акция переходит к Фонду общественных интересов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%.

пресс-служба «Яндекса»

Председатель совета директоров «Яндекса» Джон Бойтон поблагодарил инвесторов за поддержку и доверие. Компания планирует внести изменения в корпоративную структуру до конца первого квартала 2020 года.

«Яндекс» объявил о планах изменить структуру управления 18 ноября 2019 года. Компания создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет блокировать сделки с 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса» в руках одного инвестора. «Сбербанк» согласился передать в фонд «золотую» акцию «Яндекса» за номинальную стоимость в €1.

Совет директоров также должен будет согласовывать с фондом такие вопросы, как передача существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд сможет временно отстранять гендиректора компании.

Фонд будет учреждён нидерландской Yandex NV в российском офшоре — специальном районе Калининграда — в форме международного фонда. В его совет директоров войдут представители пяти государственных вузов, три топ-менеджера «Яндекса» и три независимых директора.

«Яндекс» разработал новую структуру управления на фоне обсуждения законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, который предлагал ограничить долю иностранного владения в значимых интернет-компаниях России. После того, как «Яндекс» представил новую структуру в ноябре, Горелкин объявил о решении отозвать свой законопроект.

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#новость #яндекс #ограничениеяндекса

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7 комментариев
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Стартапер-пессимист

1

Обычно во всём мире приватизируют... а у нас национализируют.

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Sergei Timofeyev

Стартапер-песси…
5

Погоди, у нас пока национализация, а потом приватизация будет. Всему свой черёд

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Sergey Furtaev

1

Почему явку стопроцентную не обеспечили? Или хотя бы 99%. 
Кто ответственный за явку в компании и почему он до сих пор ещё не арестован?

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Выпил ли mojo?

0

Продал акции от греха подальше.

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Anton Ivanov

Выпил
2

Зря, братишка, они расти скоро будут)

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Sergei Timofeyev

Anton
0

Мы увидим отличный отрицательный рост. Самое интересное, что очень многие не хотят вкладываться в наши компании по причине того, что в один прекрасный момент все вложения могут стать тыквой.

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Andrew Solovov

Выпил
1

Ну и зря

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